ВМС США начали расследование инцидента с появлением «символов ненависти» на корабле USS Laboon

В феврале 2023 года на эсминце ВМС США USS Laboon унтер-офицеры три раза обнаруживали в матросском кубрике связанные петлей веревки. В США такие веревки считаются «символами ненависти», поэтому командование корабля и вышестоящие инстанции переполошились не на шутку. В двух случаях веревки были привязаны к койке, а в третий раз ее нашли на полу корабля.
Командование ВМС утверждает, что данные веревки символизируют расовую ненависть. Поэтому обстоятельства их обнаружения будут изучаться военно-морской полицией ВМС США. Командир корабля Генри Эшенур был вынужден провести специальное собрание экипажа, чтобы обсудить поведение членов команды и объявить о недопустимости проявлений экстремизма и расизма на военном корабле.
Однако после проведения собрания как раз и появились две последующие веревки. Матрос, который, предположительно, мог стать объектом ненависти, получил от командования предложение перевестись на другой корабль, но он от перевода отказался. Командование флота отказалось разглашать прессе имя и даже расовую принадлежность военнослужащего, ссылаясь на соображения конфиденциальности.
Расследование инцидента, кстати, было серьезно осложнено тем, что во время происшествий корабль находился в сухом доке. Когда ведутся ремонтно-технические работы, доступ на корабль получают технические специалисты береговых служб и подрядчики. Поэтому нельзя исключать и то, что «символы ненависти» оставил на корабле кто-то из них.
В 2021 году подобный инцидент имел место на корабле USS Lake Champlain. Там матрос признался, что повесил петлю на койке своего сослуживца. В 2017 году петлю находили на верфи в Паскагуле в штате Миссисипи, но тогда командование так и не смогло установить виновника происшествия, хотя расследование длилось несколько месяцев.