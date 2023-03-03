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ВМС США начали расследование инцидента с появлением «символов ненависти» на корабле USS Laboon

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ВМС США начали расследование инцидента с появлением «символов ненависти» на корабле USS Laboon

В феврале 2023 года на эсминце ВМС США USS Laboon унтер-офицеры три раза обнаруживали в матросском кубрике связанные петлей веревки. В США такие веревки считаются «символами ненависти», поэтому командование корабля и вышестоящие инстанции переполошились не на шутку. В двух случаях веревки были привязаны к койке, а в третий раз ее нашли на полу корабля.


Командование ВМС утверждает, что данные веревки символизируют расовую ненависть. Поэтому обстоятельства их обнаружения будут изучаться военно-морской полицией ВМС США. Командир корабля Генри Эшенур был вынужден провести специальное собрание экипажа, чтобы обсудить поведение членов команды и объявить о недопустимости проявлений экстремизма и расизма на военном корабле.

Однако после проведения собрания как раз и появились две последующие веревки. Матрос, который, предположительно, мог стать объектом ненависти, получил от командования предложение перевестись на другой корабль, но он от перевода отказался. Командование флота отказалось разглашать прессе имя и даже расовую принадлежность военнослужащего, ссылаясь на соображения конфиденциальности.

Расследование инцидента, кстати, было серьезно осложнено тем, что во время происшествий корабль находился в сухом доке. Когда ведутся ремонтно-технические работы, доступ на корабль получают технические специалисты береговых служб и подрядчики. Поэтому нельзя исключать и то, что «символы ненависти» оставил на корабле кто-то из них.

В 2021 году подобный инцидент имел место на корабле USS Lake Champlain. Там матрос признался, что повесил петлю на койке своего сослуживца. В 2017 году петлю находили на верфи в Паскагуле в штате Миссисипи, но тогда командование так и не смогло установить виновника происшествия, хотя расследование длилось несколько месяцев.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство ВМС США / https://www.navy.mil
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:32
    +1
    Дед отжигает :"я хоть и белый парень, но не глупый" (Джо Байден)
  2. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:34
    +5
    Новость, достойная заглавной страницы ВО (сарказм, если не поняли)
  3. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 08:39
    +4
    Я не против негров - я против расизма. Нет негров - нет расизма.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 08:48
      +2
      Ага.Вот еще анекдот: если бы не расизм,люди и негры жили бы в мире и согласии. А вообще они там уже с ума посходили на этой почве..
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:53
        0
        А вот другой анекдот (в смысле забавная история). Когда наши дембеля до хаты уезжали, они нам молодым весело орали: "Мопсы, вешайтесь!". laughing Вот ведь расисты! laughing
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:39
    +3
    Изучение морских узлов на канатах и веревках обязательны для моряка.

    Где тут проявление расовой ненависти даже не представляю. what
    Чудят англосаксы.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:46
    +2
    Когда коту делать нечего, он... Это я Вам как специалист... laughing
  6. fiv
    fiv Сегодня, 08:50
    0
    Это все хорошо. Я б им петлю вообще на мачту подвесил.