Командующий тренировочной миссией ЕС EUMAM Ukraine отчитался о подготовке для ВСУ 10 тысяч военнослужащих

К концу прошлого месяца мы уже обучили 10 тыс. украинских военных. Многие из них раньше не имели боевого опыта. (...) 15 тыс. мы достигнем в мае, и очевидно, что мы на этом не остановимся

В Евросоюзе подвели промежуточные итоги по обучению украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine). Как заявил командующий миссией французский вице-адмирал Эрве Блежан, на сегодняшний день ВСУ получили десять тысяч подготовленных военных.Тренировочная миссия EUMAM Ukraine стартовала в ноябре прошлого года, обучение украинских военных ведется на полигонах Польши и Германии. Именно эти две страны предоставляют основные тренировочные площадки, где ведется обучение новобранцев. Имеются центры и в других странах ЕС, но там занимаются отдельные группы.На сегодняшний день военные инструкторы подготовили 10 тысяч украинских военных, до конца мая обещают поставить ВСУ еще пять. На этом миссия останавливаться не будет, в планах Брюсселя подготовить еще 15 тысяч, сроки не называются. Как отмечается, если ранее подготовку проходили, в основном, уже имеющие военный опыт всушники, то теперь на учебу прибывают почти одни новобранцы.- заявил французский вице-адмирал добавив, что за несколько недель из новобранцев создают подразделения, пригодные для участия в боевых действиях.Решение о создании тренировочной миссии EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine) было принято 17 октября 2022 года. Изначально планировалось, что ЕС подготовит для ВСУ 15 тысяч военнослужащих за 24 месяца, но потом сроки обучения сократили, поскольку у украинской армии стало плохо с резервами.