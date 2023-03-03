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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела пуск ракеты «Калибр» по береговой цели

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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела пуск ракеты «Калибр» по береговой цели

В Японском море дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели. Данное мероприятие проводилось в рамках боевой подготовки экипажа.


Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр»

- говорится в сообщении.

Мишенью стала цель на суше, которая по сценарию учений считалась огневой позицией противника.

Перед тем как провести пуск, субмарина скрытно прибыла на место. Затем экипаж при помощи крылатой ракеты успешно выполнил поставленную перед ним учебно-боевую задачу, успешно и в расчетное время нанеся удар по цели. Ракета, на которой отсутствовала боевая часть, упала в нескольких метрах от установленного флажка.

Место нанесения удара находилось более чем в тысяче километров от подводной лодки, на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае.

Для того чтобы закрыть район учений, Тихоокеанский флот задействовал корабли, вспомогательные суда, самолеты и БПЛА.

В ходе мероприятия проводилась видеосъемка. На ней зафиксированы действия экипажа момент пуска ракеты и поражение цели. На видео можно наблюдать, как боеприпас, преодолев тысячекилометровое расстояние, врезается в заснеженное поле рядом с установленным на нем флажком.

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7 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:15
    -5
    Что то экстраординарное произошло? Какой то прорыв в технологиях ?
    Сколько калибров улетело на укроину, а толку практически нет . Попадает в цели , уничтожает. Но выполнение задач СВО не приблизило ни сколько
    1. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 09:22
      0
      Вероятно, какая то модификация новая была испытана или же СУС (система управления стрельбой)! Как вариант! А вообще то - в ВМФ началась отработка 2-й курсовой задачи (кто в теме знает, что это) - элементов БП! Ну за одно и PR акцию провели.
      + постоянно стреляют на ЧФ и Касп.фл., а ТОФ, ОСК СФ не учувствует в БД!
      Причин много
      1. NKT
        NKT Сегодня, 10:46
        0
        Пуск КР - хорошо, а когда мы услышим об отработке торпедной атаки и физическом пуске торпеды?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: kaufman
      Сколько калибров улетело на укроину, а толку практически нет

      Может ни туда бьют?
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:43
        -1
        Может надо комплексные стратегические операции планировать и проводить ? А не пулять веером по розеткам и гаражам где технику ремонтируют поштучно.
  2. Mraka
    Mraka Сегодня, 09:26
    -3
    Ну вот. Зря калибр потратили.
    Есть же накого кого его с большей пользой использовать
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:46
    +1
    Когда мы выходили на учебные ракетные стрельбы в 70-е годы, с нами всегда отправляли сторожевой корабль, который отгонял подальше японские "рыболовные" судёнышки. Они заранее знали даты наших стрельб и фиксировали пуски из акватории Японского моря. Очевидно, что разведка у них была на высоте и это навевало нехорошие мысли, успеем ли отстреляться боевыми в случае войны?