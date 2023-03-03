Подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела пуск ракеты «Калибр» по береговой цели

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр»

В Японском море дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели. Данное мероприятие проводилось в рамках боевой подготовки экипажа.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.- говорится в сообщении.Мишенью стала цель на суше, которая по сценарию учений считалась огневой позицией противника.Перед тем как провести пуск, субмарина скрытно прибыла на место. Затем экипаж при помощи крылатой ракеты успешно выполнил поставленную перед ним учебно-боевую задачу, успешно и в расчетное время нанеся удар по цели. Ракета, на которой отсутствовала боевая часть, упала в нескольких метрах от установленного флажка.Место нанесения удара находилось более чем в тысяче километров от подводной лодки, на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае.Для того чтобы закрыть район учений, Тихоокеанский флот задействовал корабли, вспомогательные суда, самолеты и БПЛА.В ходе мероприятия проводилась видеосъемка. На ней зафиксированы действия экипажа момент пуска ракеты и поражение цели. На видео можно наблюдать, как боеприпас, преодолев тысячекилометровое расстояние, врезается в заснеженное поле рядом с установленным на нем флажком.