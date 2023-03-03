Генштаб ВСУ подтверждает атаки российских сил на Орехово-Василевку близ дороги на Славянск

В настоящее время российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в окрестностях Артемовска (украинское название – Бахмут). В утренней сводке с фронта генеральный штаб вооруженных сил Украины был вынужден подтвердить атаки российских войск в районе Орехово-Василевки.Село Орехово-Василевка находится прямо у автомобильной дороги, связывающей Артемовск со Славянском. Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнер» постепенно обхватывают Артемовск и скоро украинские войска окажутся в полном окружении.Помимо Орехово-Василевки российские войска атаковали в районах Дубово-Василевки, Григоровки, Богдановки. Северные окрестности Артемовска подвергаются атаке со стороны Ягодного, а с северо-запада российские силы действуют в районе Богдановки, пытаясь пробить оборону ВСУ.Сейчас главная задача украинских формирований – не допустить прорыва российских сил к населенному пункту Хромово. Этот поселок находится на дороге в сторону Часова Яра, по которой также осуществляется снабжение украинских войск в Артемовске.Продолжается работа российской артиллерии по позициям украинских формирований в окрестностях Авдеевки. Артиллерия обстреливает места расположения личного состава и техники ВСУ в районах Георгиевки, Красногоровки, Ласточкина, Бердычей и Нью-йорка.На Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска также действуют в окрестностях Белогоровки (ЛНР) и Спорного (ДНР). Это тоже признает в своей сводке генштаб ВСУ. Российские военкоры, в свою очередь, сообщают об атаках российских войск со стороны Шипиловски в Серебрянском лесном массиве. Также ведется наступление на Макеевку при поддержке артиллерии.В то же время, на Украине с утра была объявлена воздушная тревога. Позже украинские паблики сообщили о взрывах в Дружковке и Краматорске. Не исключено, что по объектам военного назначения и энергетической инфраструктуре снова будут наноситься массированные удары.