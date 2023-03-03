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Генштаб ВСУ подтверждает атаки российских сил на Орехово-Василевку близ дороги на Славянск

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Генштаб ВСУ подтверждает атаки российских сил на Орехово-Василевку близ дороги на Славянск

В настоящее время российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в окрестностях Артемовска (украинское название – Бахмут). В утренней сводке с фронта генеральный штаб вооруженных сил Украины был вынужден подтвердить атаки российских войск в районе Орехово-Василевки.


Село Орехово-Василевка находится прямо у автомобильной дороги, связывающей Артемовск со Славянском. Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнер» постепенно обхватывают Артемовск и скоро украинские войска окажутся в полном окружении.

Помимо Орехово-Василевки российские войска атаковали в районах Дубово-Василевки, Григоровки, Богдановки. Северные окрестности Артемовска подвергаются атаке со стороны Ягодного, а с северо-запада российские силы действуют в районе Богдановки, пытаясь пробить оборону ВСУ.


Сейчас главная задача украинских формирований – не допустить прорыва российских сил к населенному пункту Хромово. Этот поселок находится на дороге в сторону Часова Яра, по которой также осуществляется снабжение украинских войск в Артемовске.

Продолжается работа российской артиллерии по позициям украинских формирований в окрестностях Авдеевки. Артиллерия обстреливает места расположения личного состава и техники ВСУ в районах Георгиевки, Красногоровки, Ласточкина, Бердычей и Нью-йорка.

На Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска также действуют в окрестностях Белогоровки (ЛНР) и Спорного (ДНР). Это тоже признает в своей сводке генштаб ВСУ. Российские военкоры, в свою очередь, сообщают об атаках российских войск со стороны Шипиловски в Серебрянском лесном массиве. Также ведется наступление на Макеевку при поддержке артиллерии.

В то же время, на Украине с утра была объявлена воздушная тревога. Позже украинские паблики сообщили о взрывах в Дружковке и Краматорске. Не исключено, что по объектам военного назначения и энергетической инфраструктуре снова будут наноситься массированные удары.
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4 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:30
    +3
    С целью недопустить "оперативного окружения" Сырский продолжает перебрасывать подразделения ВСУ с Харьковского направления под Бахмут . Почти одновременно с этой переброской ВС РФ приступили к штурму Торского и оттеснили противника от населённого пункта Первомайское (Пэршотравнэвэ) в сторону Петропавловки - пригород Купянска.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 09:41
      -6
      Сырский патологически не способен избежать окружения. Он такие же методы пытался под Дебальцево использовать. Собственно там тактика простая и примитивная-кидать и кидать подкрепления надергивая их с других мест. До поры до времени прокатывало. Но теперь и подкреплений маловато осталось и в других местах тоже давление есть по фронту.
  2. Пикассо
    Пикассо Сегодня, 09:43
    +2
    Хорошо будет звучать "Наши Нью - Йорк взяли"
  3. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 09:50
    +1
    Не надо преждевременно радоваться. Мы освободили Лисичанск, Северодонецк, а затем пропустили удар к которому оказались не готовы наши генералы и ВС( диванные аналитики предупреждали)под Изюмом и Купянском. Надо помнить о сотнях ед западной техники и мобилизации. Мы готовы!!!???