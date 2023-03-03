Украинский офицер с позывным Мадьяр заявил о распоряжении срочно вывести подразделение аэроразведки из Бахмута

Получил распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий.

Рота в Бахмуте живёт одну ночь. В сутки мы теряем роту или две. Именно по этой причине и нужно организованно отступить на новые рубежи.

Украинский офицер с позывным Мадьяр продолжает вести «летопись» злоключений гарнизона ВСУ в Бахмуте (Артёмовске). На текущей неделе Мадьяр опубликовал в сети видео, где один из его сослуживцев рассказал о растущих потерях украинских войск в городе, который оказался с сжимающемся полукольце. Российские силы перерезали несколько ключевых дорог, ведущих из города, освободили кварталы Дачи и Забахмутка, вплотную подойдя к центру Артёмовска.Теперь Мадьяр говорит о том, что его подразделение аэроразведки (операторы коптеров) с названием «Птицы Мадьяра» получило приказ срочно покинуть город.Украинский офицер (по данным украинских СМИ, его имя Роберт Бровди – Бровды):По заявлению офицера войск противника, он не вправе комментировать приказы командования, но при этом напомнил, что его подразделение провело в Бахмуте «110 дней боевых дежурств».Мадьяр добавил, что он продолжит «оставаться коммуникатором и публиковать видео с фронта». Украинская пресса считает, что именно эти репортажи из Бахмута, где Мадьяр и его сослуживцы рассказывают о критической ситуации для гарнизона ВСУ в городе, могли стать причиной перевода «Птиц Мадьяра» в другое место. В одном из видео Мадьяра прозвучала фраза, которая вызвала большой резонанс на Украине:Тот вариант, что так прикрывается банальная необходимость для ВСУ бежать из города, чтобы не оказаться в котле, украинскими медиа не рассматривается.