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Украинский офицер с позывным Мадьяр заявил о распоряжении срочно вывести подразделение аэроразведки из Бахмута

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Украинский офицер с позывным Мадьяр заявил о распоряжении срочно вывести подразделение аэроразведки из Бахмута

Украинский офицер с позывным Мадьяр продолжает вести «летопись» злоключений гарнизона ВСУ в Бахмуте (Артёмовске). На текущей неделе Мадьяр опубликовал в сети видео, где один из его сослуживцев рассказал о растущих потерях украинских войск в городе, который оказался с сжимающемся полукольце. Российские силы перерезали несколько ключевых дорог, ведущих из города, освободили кварталы Дачи и Забахмутка, вплотную подойдя к центру Артёмовска.


Теперь Мадьяр говорит о том, что его подразделение аэроразведки (операторы коптеров) с названием «Птицы Мадьяра» получило приказ срочно покинуть город.

Украинский офицер (по данным украинских СМИ, его имя Роберт Бровди – Бровды):

Получил распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий.

По заявлению офицера войск противника, он не вправе комментировать приказы командования, но при этом напомнил, что его подразделение провело в Бахмуте «110 дней боевых дежурств».

Мадьяр добавил, что он продолжит «оставаться коммуникатором и публиковать видео с фронта». Украинская пресса считает, что именно эти репортажи из Бахмута, где Мадьяр и его сослуживцы рассказывают о критической ситуации для гарнизона ВСУ в городе, могли стать причиной перевода «Птиц Мадьяра» в другое место. В одном из видео Мадьяра прозвучала фраза, которая вызвала большой резонанс на Украине:

Рота в Бахмуте живёт одну ночь. В сутки мы теряем роту или две. Именно по этой причине и нужно организованно отступить на новые рубежи.

Тот вариант, что так прикрывается банальная необходимость для ВСУ бежать из города, чтобы не оказаться в котле, украинскими медиа не рассматривается.
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:19
    -1
    Так себе источник информации.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:46
      -1
      Российские силы перерезали несколько ключевых дорог, ведущих из города, освободили кварталы Дачи и Забахмутка, вплотную подойдя к центру Артёмовска.

      Такое ощущение, что не хотим "котел", а цель выдавить ВСУ из Артемовска.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:47
      +1
      Сначала хотели выводить ВСУ из Бахмута,но потом передумали.
      Похоже, мальчика для битья уже выбрали. Возможно, речь идет о Сырском, которому Банковая устно приказала не сдавать город. Напротив, ему поручено отодвинуть далеко на восток «Вагнер». В качестве приза «Зе-команда» пообещала неадекватному генералу место главкома, тогда как Залужный якобы пойдет на понижение. Типа, это будет ротация высшего командования.Сырский рад стараться. Он считает, что Залужный нечестно обошел его по карьерной лестнице. У нас мало кто знает, что еще недавно действующий главком был у него в подчинении. Как бы там ни было, но амбиции возглавлявшего оборону Бахмута укро-генерала, кстати, уроженца Владимирской области, похоже, очень дорого обойдутся «захисникам незалежностi».Админ 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» рубанул правду-матку: «Тот, кто не верит в подковерный конфликт Зеленского (и его фаворита Сырского) с Залужным, скоро сможет воочию в нем убедиться. Когда в Киеве будут решать, на кого „повесить всех собак“ за Бахмут, на фоне погибших в нем солдат, то отступление на более выгодные позиции из Северодонецка и Лисичанска покажется образцовой военной операцией».Еще один известный в «незалежной» русофобский паблик 2 марта опубликовал видео, в котором укро-солдат анонсировал контрнаступление ВСУ от Ивановского, чтобы отбросить «Вагнер» от трассы Константиновка-Бахмут. По его словам, на южном фланге обороны «захисники незалежностi» создали «неприступную фортецю» вдоль канала Северский Донец-Донбасс.Эвакуация частей ВСУ и укро-штаба из Часова Яра, начатая негласно в конце февраля, неожиданно остановлена. Напротив, по информации, которая появилась по ту линию фронта, в Часов Яр ежедневно пребывает примерно по 350 хорошо обученных и, главное, мотивированных «захисников незалежностi».

      https://svpressa.ru/war21/article/364102/
      1. мазута
        мазута Сегодня, 10:27
        +1
        А не осталось ли родственников у генерала сырского в Киржачском районе Владимирской области?Соответствующим органам работы непочатый край.Только комплексный подход к СВО в тылу,на поле боя и в поднаготной как оказывается высшего звена укрорейха может принести успех.А мы то удивляемся "жестам доброй воли,сливу информации и прочим перегруппировкам с зерновыми сделками и сохранению в целостности и сохранности киевских стратегов,штабов и прочей швали"...Сами с собой воюем,да еще и врага посвящаем в свои планы подставляя спину.При И.В.Сталине и Л.П.Берии вопрос бы с подобными личностями решился быстро и качественно.Гуманизм воспринимается как слабость,нам за этот год это продемонстрировали десятки,если не сотни раз.
    3. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 10:39
      +1
      Более того. Еще месяц назад тут рассказывали, сколько подразделений собрано для обороны Бахмута и его окресностей. Бригад 20. И теперь тут, сегодня, нам сообщают, со слов некоего командира, что есть команда на отход. Напрашивается вывод, что он как минимум командует всеми подразделениями участвующими в боях. Если это не так, то ценость новости из разряда "кто-то что-то где-то" нулевая. И ее вообще незачем было сообщать! Так думаю©
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    +4
    репортажи из Бахмута, где Мадьяр и его сослуживцы рассказывают о критической ситуации для гарнизона ВСУ в городе
    По указанной в статье причине, либо по другой выводят это подразделение, но судя по всему этот Мадьяр и его подчиненные этому только рады. Шанс еще пожить какое-то время для них намного лучше того, чтобы сегодня или завтра быть убитым.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:26
      +4
      rotmistr60 hi, не понятно только то что подобная информация вроде как не подлежит ШИРОКОЙ огласке?! На Украине и за меньшее свистуну прилетало а тут коммандир разглашеает подобную инфу и явно не боиться?! Странно, очень странно.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:51
        +1
        Цитата: Ропот 55
        а Украине и за меньшее свистуну прилетало а тут коммандир разглашеает подобную инфу и явно не боиться?!

        Если только командир украинец, а если наемник, то можно.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:53
        +1
        Цитата: Ропот 55
        rotmistr60 hi, не понятно только то что подобная информация вроде как не подлежит ШИРОКОЙ огласке?! На Украине и за меньшее свистуну прилетало а тут коммандир разглашеает подобную инфу и явно не боиться?! Странно, очень странно.

        Мадьяр не разглашает, он ведет - «летопись» am
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:24
    +3
    Еще один чревовещатель, по аналогии сидельца с "Азовстали".....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:29
      0
      Uprun hi, а не кисло те "сидельцы" сейчас устроились и "герои" и живые и на курорте.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Ропот 55
        Uprun hi, а не кисло те "сидельцы" сейчас устроились и "герои" и живые и на курорте.

        А, по этому они так и упорото бодаются.
        Я, опять отмечаю, что наше руководство зачастую думает линейно. не просчитывая даже последствия, и игнорируя очевидные правила, а с террористами правило одно - никаких переговоров.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:34
    +6
    Это тот "Мадьяр" ,который организовывал химические атаки на военнослужащих РФ силами своего "аэроразведовательного подразделения"? Что не "украинский офицер" , так обязательно военный преступник.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:40
      0
      oleg- nekrasov-19 hi, а почему нет? Если их за эти преступления повышают, премируют и восхваляют?!
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:36
    +1
    Благодатный край, отличная природа, отстроенный ранее город (даже по фото)...... зачем все это превращать в груду щебня ? Не себе не людям, война когда нибудь закончится, а о людях там живущих и погибающих украинская власть думает ? Да нет ведут себя как фашисты при отступлении, разрушая и сжигая все за собой.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:40
      -4
      Интересная у вас логика. А когда в Сталинграде бились за каждый дом?
      Как бы то не было - они сражаются за свою землю, и очень упорно. Города и посёлки без боя не сдают
      1. Иван Фокин_2
        Иван Фокин_2 Сегодня, 10:17
        +2
        С каких пор Новороссия стала землёй Шароврии, которую имеют,, исключительные,, ,это земля русская заруби у себя на носу.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:45
      -2
      Silver99 hi, ну как вариант, во первых они воюют за "свою" идею, во вторых они надеются что восстанавливать будут либо за счёт нас то есть Р. Ф. либо Е. С., США. А по сему и не церемоняться.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:03
        +2
        расскажите поподробне за "идею", а вот восстановление ими вообще не предполагается, отсюда вывод чья это земля.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 10:23
          0
          Silver99, они эту идею а точнее идеи с 2014 года из всех утюгов Украины вещали, здесь на сайте с десяток статей было об их влажных мечтаниях и вы хотите сказать что не в курсе?
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:38
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Это тот "Мадьяр" ,который организовывал химические атаки на военнослужащих РФ силами своего "аэроразведовательного подразделения"? Что не "украинский офицер" , так обязательно военный преступник.

    У нацистов свои представления о доблести.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:40
    +1
    Это лишь означает, что командование ВСУ Бахмут списало, выводят ценных специалистов, рыжее мясо остаётся: всё правильно.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:43
    +2
    Цитата: Silver99
    Благодатный край, отличная природа, отстроенный ранее город (даже по фото)...... зачем все это превращать в груду щебня ? Не себе не людям, война когда нибудь закончится, а о людях там живущих и погибающих украинская власть думает ? Да нет ведут себя как фашисты при отступлении, разрушая и сжигая все за собой.

    Лично для меня ничего удивительного. Вспомните, как эти "защитнички" с самого начала относились к мирному населению востока Украины. Нацисты обыкновенные.
  9. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:50
    +2
    его подразделение провело в Бахмуте «110 дней боевых дежурств».
    Ну все winked лето для его птиц закончилось, пора
    «Птицам Мадьяра» срочно покинуть город.
  10. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 09:51
    +2
    Зачем ограничиваться оставлением Бахмута? Пусть фашисты съе...зжают сразу в Польшу и Канаду. По стопам своих недалеких (в смысле близких) предков.
  11. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 10:15
    +1
    Эти"Птицы Мадьяра" -это этнические Венгры?