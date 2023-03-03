Военное обозрение
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У ВСУ появились иранские миномёты, вероятно, из захваченной ВМС США партии оружия для йеменских хуситов

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У ВСУ появились иранские миномёты, вероятно, из захваченной ВМС США партии оружия для йеменских хуситов

В сети распространяются кадры, на которых, как утверждают украинские источники, бойцы 24-й ОМБр ВСУ демонстрируют миномет иранского производства НМ-16 и боеприпасы к нему. Судя по маркировке, это иранские мины М48, причем выпущены они в прошлом году.


Как известно, Тегеран и Киев находятся в жесткой политической конфронтации из-за того, что украинские власти бездоказательно обвиняют Иран в поставке вооружений России. Поэтому иранский миномет с боеприпасами никак не мог попасть на Украину напрямую.

В то же время, Вашингтон неоднократно сообщал о перехвате военными кораблями ВМС США гражданских судов в Оманском заливе, которые перевозили довольно крупные партии оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ из Ирана в Йемен. Представители командования военно-морских сил заявляют, что контрабандные партии вооружений предназначаются для повстанческой армии хуситов, которая контролирует около трети Йемена, включая столицу Сану.

С учетом того, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов даже натовского стандарта, а западные союзники пытаются решить эту проблему всеми возможными способами, несложно предположить, что миномет иранского производства оказался на Украине как раз после очередного ареста ВМС США в Оманском заливе какой-нибудь рыболовецкой шхуны, перевозившей партию оружия в Йемен.

Стандартный 120-мм миномет НМ-16, состоящий на вооружении иранской армии, выпускается промышленным комплексом «Хадид», входящим в Промышленную группу по производству вооружений Организации оборонной промышленности Ирана. Предположительно, НМ-16 является облегченным вариантом израильского буксируемого миномета Soltam M-65, поставлявшегося в Иран до революции 1979 года.

Дальность стрельбы данного миномета составляет от 250 до 6200 метров, активно-реактивными минами — до десяти километров. Скорострельность орудия достигает до десяти выстрелов в минуту. Иранская промышленная группа по производству боеприпасов выпускает осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и активно-реактивные 120-мм мины для этих минометов.

Так, с миру по нитке, натовские союзники Киева превращают ВСУ в армию, в арсенале которой вскоре будут представлены почти все виды и типы вооружений, когда-либо производимых в различных странах мира.

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Использованы фотографии:
ВСУ
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:47
    -1
    А что кто-то надеялся что США и Ко оружие перехваченное хоть где будет утилизировать?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 09:49
      +1
      Цитата: Ропот 55
      А что кто-то надеялся что США и Ко оружие перехваченное хоть где будет утилизировать?

      Как то странно звучит Ваш вопрос. А что сказать то хотели?
      Лично меня в этом деле более интересуют пути доставки этого оружия на Украину, не используется ли для этого корабли "зерновой сделки"?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:05
        0
        svp67 hi, просто у автор вроде как хочет преподнести эту новость как что-то необычное и да до этого ОФИЦИАЛЬНО такое оружие ЯКОБЫ уничтожалось. А пути доставки проще не куда, до ближайшего аэродрома НАТО, польский Джуваш(если не ошибаюсь), железка Украина.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:50
    -3
    Постоянно читаю о том что всу испытывают острую нехватку в боеприпасах. Так, давайте думать - тогда где результаты СВО? Почему тогда всу выдавило ВС РФ ? Почему до сих пор не прорван фронт и зеленский не просит капитуляцию ?
    Думаю потому что это не информация , а лютый бред.
    Боеприпасов и вооружения у них предостаточно
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 09:52
      -1
      давайте тогда по аналоги с вами: если боеприпасов и вооружения достаточно почему тогда Соледар с таким потерями сдали? почему там столько трупов вфушников? почему в котле в Артемовске оказались? воевать не хотят? кишка тонка? незамотивриованы? людей не хватает? почему сдают города-то? Лучше воюют вагнера? или ВС РФ? или почему? и что значит где результат СВО? сухопутный коридор в Крым есть или нет? воду в Крым дали или нет? Мариуполь чей? Азовское море чье? Лисичанск чей? Северодонецк чей? ЛДНР к России присоединились или нет? Чьи флаги над Донецком и Луганском? чье население увеличилось на несколько миллионов граждан- бывшей украины или России? Промышленность Донбасса на кого работает? уголь кому идет? Крым то в итоге чей?
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:58
        0
        Причин думаю много. Соотношение артвыстрелов в день 4:1 , более мощные вооруженные силы. Вы же наверняка из тех кто год назад думал , что за неделю решим вопрос. И не тут то было.
        А что касается сдачи городков всушниками , то крупные они сдали ещё до того как им начали так массировано поставлять вооружение , до того как качественно усилили их.
        Если бы зимой прошлого года надавали им хаймарсы, крабы , 777 , Бредли и прочее ещё не факт что мариуполь и Лисичанск и Рубежное взяли бы
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 10:00
        -1
        Где котёл в Артемовске ? Я убеждён что это какая то хитроумная украинская ловушка. Ох не спроста это все. Хитры они очень. И Залужный с Будановым не дураки совсем
        1. Жопир Туманов
          Жопир Туманов Сегодня, 10:17
          0
          Там командует великий воевода Сырский, а не эти рагули
  3. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:06
    +2
    да эт ожидаемо ))на днях у двух майоров видосик был из Алма-аты там трейлеры везли шишарики и бтр-60 говорят хороший купец появился вот это гешефт)