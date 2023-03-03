Премьер-министр Армении Пашинян обвинил Азербайджан в использовании сирийских наемников в боевых действиях

Первые проявления разрушения европейской архитектуры безопасности имели место еще в 2020 году и были связаны с войной Азербайджана против Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который находится с официальным визитом в Германии.
Выступая с речью в Совете внешних отношений Германии, Пашинян подчеркнул, что даже после подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года власти Азербайджана не стали отказываться от милитаристиской политики. Более того, азербайджанские вооруженные силы вновь совершили агрессивные действия, причем уже не против Нагорного Карабаха, а против Армении – в мае 2021 года, ноябре 2021 года и сентябре 2022 года, заявил Пашинян.
Как отметил глава армянского правительства, азербайджанские войска использовали тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотную авиацию. В результате боевых действий погибли 225 граждан Армении, свыше 150 квадратных километров суверенной территории армянского государства были заняты азербайджанскими войсками.
Отдельно Пашинян остановился на использовании наемников из Сирии. По утверждению премьер-министра Армении, Азербайджан привлек к участию в боевых действиях выходцев с территории Сирии. Также имели место, утверждает Пашинян, жестокие расправы над армянскими военнопленными «в духе ближневосточных террористов».
Находясь в Германии, премьер-министр Армении встретился со своим немецким коллегой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава германского правительства выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также заявил об однозначной поддержке мирного урегулирования конфликтной ситуации в регионе.