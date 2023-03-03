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Премьер-министр Армении Пашинян обвинил Азербайджан в использовании сирийских наемников в боевых действиях

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Премьер-министр Армении Пашинян обвинил Азербайджан в использовании сирийских наемников в боевых действиях

Первые проявления разрушения европейской архитектуры безопасности имели место еще в 2020 году и были связаны с войной Азербайджана против Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который находится с официальным визитом в Германии.


Выступая с речью в Совете внешних отношений Германии, Пашинян подчеркнул, что даже после подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года власти Азербайджана не стали отказываться от милитаристиской политики. Более того, азербайджанские вооруженные силы вновь совершили агрессивные действия, причем уже не против Нагорного Карабаха, а против Армении – в мае 2021 года, ноябре 2021 года и сентябре 2022 года, заявил Пашинян.

Как отметил глава армянского правительства, азербайджанские войска использовали тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотную авиацию. В результате боевых действий погибли 225 граждан Армении, свыше 150 квадратных километров суверенной территории армянского государства были заняты азербайджанскими войсками.

Отдельно Пашинян остановился на использовании наемников из Сирии. По утверждению премьер-министра Армении, Азербайджан привлек к участию в боевых действиях выходцев с территории Сирии. Также имели место, утверждает Пашинян, жестокие расправы над армянскими военнопленными «в духе ближневосточных террористов».

Находясь в Германии, премьер-министр Армении встретился со своим немецким коллегой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава германского правительства выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также заявил об однозначной поддержке мирного урегулирования конфликтной ситуации в регионе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:57
    +3
    Пашиняну верить "себя не уважать". Пусть к США за помощью обращается, а то гонору выше Арарата, а как прижмет так скулить в ОДКБ бежит (((
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:01
      +1
      Silver99, так им (Армении) вроде как Макрон крышу обещал wink хотя с таким крышивальщиком Ереван не только Карабах потеряет.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Ропот 55
      Пусть к США за помощью обращается, а то гонору выше Арарата,

      Только вот от таких правителей, как Пашинян Арарат стал турецким армяне видят его только из верхних этажей гостиницы Ереван.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:59
    -6
    Вот тоже думаю, пусть бы европа и американцы занялись Карабахским урегулированием. Там Армения проамериканскую позицию занимает -пусть ее поддерживают. заодно поссорятся с Турцией которая Азербайджан поддерживает.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:05
      +1
      Ну, если европейцы и американцы возьмутся за мирное урегулирование, то Карабаху конец. Это крупные специалисты в этом вопросе. laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: голос_разуma
      заодно поссорятся с Турцией которая Азербайджан поддерживает.

      После этого Ереван тоже как Арарат, станет турецким.
  3. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 10:13
    +2
    Какая отвратительная рожа!! у этого г.Пашиняна!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Борис Иванов
      Какая отвратительная рожа!! у этого г.Пашиняна!

      Ну прямо родной брат Зеленского.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    0
    Лично мне поведение Пашиняна начинает понемногу напоминать изначальное поведение одного наркоши-президента. Будучи за границей слышим постоянные жалобы, пока намеки на помощь, претензии ко всем кроме себя и проводимой им политики, разговоры о "плохом российском оружии" (после приостановки б/д в Карабахе) и т.д. Очередь выслушать дежурные жалобы дошла и до Шольца. А как же Макрон, который обещал Армении "братскую помощь"? Американцы со своим необъятным посольством? А когда-то была нормальная страна с адекватными руководителями.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 10:39
    0
    Жаловаться надо Соросу. Немцам на это глубоко плевать.