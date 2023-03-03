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Офицер ЛНР в отставке Марочко рассказал о нехватке продовольствия у ВСУ под Кременной

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Офицер ЛНР в отставке Марочко рассказал о нехватке продовольствия у ВСУ под Кременной

Военнослужащие украинской армии, занимающие позиции в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) испытывают серьезную нехватку снабжения, в том числе продовольствия. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.


В комментарии информационному агентству ТАСС Марочко заявил, что вследствие значительных потерь техники и личного состава, входившего в части тылового обеспечения украинской армии, боевики столкнулись с невозможностью соблюдения графика поставок продовольствия и другого материального обеспечения. У боевиков киевского режима заканчиваются имевшиеся у них индивидуальные рационы питания, а новые поставки ощутимо задерживаются.

Кроме того, по словам Марочко, украинские военнослужащие, располагающиеся в районе Кременной, испытывают нехватку питьевой воды и вынуждены пить из луж и собирать дождевую и талую воду.

Ранее Марочко сообщал о неудачной попытке подразделений украинской армии перейти в контратаку. Боевики киевского режима понесли значительные потери и были вынуждены вернуться на занимаемые ими ранее позиции.

Ситуация на сватовском и кременском участках линии боевого соприкосновения в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Силы украинской армии производят регулярные обстрелы города Кременная и периодически пытаются совершить прорыв российской обороны на этом участке фронта.
Автор:
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:03
    -5
    Да ладно! неужто даже сала трошечки не заховалы?! жмэньку тильки для сэбэ? Там сейчас западэнские мобилизанты, так они только на домашних нычках месяц жить могут. Да и прапорщики у них тоже ....
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 10:05
    0
    Да что ж такое то ! Ни снарядов ни жратвы! Куча трупов и пленных! Кто ж воюет то ?
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 10:31
      +3
      Это точно. Ни жратвы ни воды ни снарядов, патронов, тяжелой техники и артиллерии,а они стоят насмерть. Тут что то не то или нам просто в уши дуют что у них всё плохо. Если всё плохо а у нас всё хорошо то чего ж мы топчемся на одном месте.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:33
      0
      Ни снарядов ни жратвы! Куча трупов и пленных! Кто ж воюет то ?
      Так надо! Это элементы пропагандистской войны. Далее можно написать о вынужденном канибаллизме, где в пищу идут лучшие части тел погибших товарищей. Они же про нас пишут такое, вот и мы не должны отказываться троллить их нечто подобным. wink
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:07
    +1
    Я не пойму - автор статьи предлагает нам покормить их что ли ???
    Мне без разницы - жрать они хотят или еще чего - пусть подохнут, нацисты....
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 10:15
      0
      Источники Марочко жрать хотят. Подохнут, Марочко без работы останется.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:17
      0
      подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
      Полковник Игорь Басурин тоже в отставке.....Странные такие отставки ! Идет война. Кто же их отставил ?
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 10:38
        +1
        Кто же их отставил ?

        Адекватные люди. Что Марочко, что Басурин хорошие дезинформаторы.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:11
    +1
    Теперь подождем ещё пару недель, "сами опадут".
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:15
    +2
    Сухой паек в данном случае вторичен, отсутствие Б. К. у противника, вот реальный ключ к Победе.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:40
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Сухой паек в данном случае вторичен, отсутствие Б. К. у противника, вот реальный ключ к Победе.

      Так ведь и о нём каждый день говорят. непонятно только что в Донецк прилетает если им даже воевать нечем.
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:36
    +1
    Час от часу не легче...
    Это Марочко скоро сообщит, что гробов не хватает. Откуда он взял, что пьют из луж, начитался трудов одного немца? И вообще, он на чьей стороне ищет информацию, слишком осведомлен о проблемах ВСУ? Что не сообщение, то про внутренние проблемы ВСУ, а не про 1439 полк или командование ДНР, благодаря которому угробили мобилизованных в Макеевке.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:44
    0
    И, что? Мы не гуманно воюем? Может врага надо подкармливать? Смысл неясен. Цель должна быть одна- уничтожить бандеровца. И, каким способом это будет сделано, вопрос вторичный.