Военнослужащие украинской армии, занимающие позиции в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) испытывают серьезную нехватку снабжения, в том числе продовольствия. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
В комментарии информационному агентству ТАСС Марочко заявил, что вследствие значительных потерь техники и личного состава, входившего в части тылового обеспечения украинской армии, боевики столкнулись с невозможностью соблюдения графика поставок продовольствия и другого материального обеспечения. У боевиков киевского режима заканчиваются имевшиеся у них индивидуальные рационы питания, а новые поставки ощутимо задерживаются.
Кроме того, по словам Марочко, украинские военнослужащие, располагающиеся в районе Кременной, испытывают нехватку питьевой воды и вынуждены пить из луж и собирать дождевую и талую воду.
Ранее Марочко сообщал о неудачной попытке подразделений украинской армии перейти в контратаку. Боевики киевского режима понесли значительные потери и были вынуждены вернуться на занимаемые ими ранее позиции.
Ситуация на сватовском и кременском участках линии боевого соприкосновения в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Силы украинской армии производят регулярные обстрелы города Кременная и периодически пытаются совершить прорыв российской обороны на этом участке фронта.