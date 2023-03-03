Японская пресса: Укрепление сотрудничества между Минском и Пекином нацелено против Вашингтона

Состоявшаяся недавно встреча в Китае между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его коллегой Си Цзиньпином таит в себе глубокий смысл, поскольку стороны акцентировали своё внимание на обсуждении китайского плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава белорусского государства китайские инициативы высоко оценил. Всё это лишь усиливает недовольство американского народа по отношению к своему президенту Джо Байдену. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.Как отметил автор публикации, в ходе рабочего визита белорусского лидера в КНР, страны подписали соглашение о развитии стратегического партнёрства, а значит, укрепление сотрудничества между Минском и Пекином нацелено именно против Вашингтона, делает такой вывод японский обозреватель.В своём совместном заявлении стороны также придали большое значение развитию двусторонних отношений, в частности, в том, что касается привлечения инвестиций в белорусскую экономику китайскими компаниями, а также обсуждения вопросов, связанных с торговлей и высокими технологиями.В своём материале автор указал две причины, побудившие председателя КНР пригласить Лукашенко посетить его страну. Первая из них, по его мнению, заключается в намерении китайского лидера произвести сильное впечатление Европы на Китай с тем, чтобы добиваться дальнейший инвестиций со стороны европейских государства в экономику страны.В то же время, открыт к диалогу Си и с высокопоставленными лицами ЕС, так что китайская дипломатия сейчас усердно работает над тем, чтобы пригласить председателя Европейского совета и председателя Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен в Китай уже в первой половине 2023.Вторая же причина, как считает японский автор, направлена на то, чтобы бросить серьёзный вызов Соединённым Штатам особенно на фоне намечающихся осенью 2024 года президентских выборов. Администрация Байдена действительно опасается того, что Пекин начнёт поддерживать Москву поставками своих вооружений, что вполне оправдано после серьёзного обострения отношений Вашингтона с Москвой и Минском на фоне сближения РФ и КНР. Проявив свою крайнюю заинтересованность в решении украинского кризиса, Поднебесная предпринимает усилия по ослаблению эмбарго, наложенного Штатами в отношении неё в секторе высоких технологий, резюмирует автор.