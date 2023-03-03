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Российские войска пресекли попытку ВСУ контратаковать на Красно-Лиманском направлении

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Российские войска пресекли попытку ВСУ контратаковать на Красно-Лиманском направлении

ВСУ в очередной раз попытались отбить у российских войск захваченные позиции на Красно-Лиманском направлении, и снова неудачно. Как сообщил в своем ТГ-канале полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, российские войска попытку наступления отразили.


Командование украинской группировки не оставляет планов вернуть под свой контроль ранее оставленные позиции, поэтому продолжает посылать всушников в контратаки. На этот раз противник контратаковал в районах Макеевки, Невское и Чернопоповки, пытаясь опрокинуть наши порядки, заставить отступить и на плечах отступающих ворваться на свои бывшие позиции, отбитые российскими войсками в ходе наступления. План реализовать не удалось, российские мотострелки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли удар, противник, потеряв технику и личный состав, отступил.

ВФУ в очередной раз предприняли попытку (...) контратаковать наши наступающие порядки, и отбить утраченные выгодные рубежи и позиции. Силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ, украинские боевики были остановлены, и понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи

- сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка ВСУ контратаковать на данном направлении, силы у противника здесь собраны довольно большие. Но и наши сумели сформировать мощный кулак и теперь постепенно выбивают ВСУ с позиций, захватывая опорники.

Накануне Минобороны в очередной сводке сообщало, что войска группировки "Центр", действующие на данном направлении, нанесли удары по противнику в районе Ямполовки, Невское, Червонопоповки и Кузьмино, уничтожив до 160 человек личного состава ВСУ, семь броневиков и САУ "Гвоздика".
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:30
    +2
    Раз контр атакуют значит есть чем и кем.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 10:36
      +3
      Значит и БК у них есть и продовольствие и техника. А всё что нам чешут про нехватку всего всего, не пойму зачем.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 10:41
        +1
        Что люди хотят слышать, то им и пишут. А бьётся это с реальностью или нет, дело десятое. Бывает человеку проще жить обманутым и верить в новое враньё, чем принять факт обмана.
  2. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 10:43
    +1
    Чернопоповка по тексту переименовалась в Червонопоповку. Уровень подачи информации на сайте очевидно снижается... Ошибки и ляпы в ассортименте.