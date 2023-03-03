Российские войска пресекли попытку ВСУ контратаковать на Красно-Лиманском направлении

ВФУ в очередной раз предприняли попытку (...) контратаковать наши наступающие порядки, и отбить утраченные выгодные рубежи и позиции. Силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ, украинские боевики были остановлены, и понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи

ВСУ в очередной раз попытались отбить у российских войск захваченные позиции на Красно-Лиманском направлении, и снова неудачно. Как сообщил в своем ТГ-канале полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, российские войска попытку наступления отразили.Командование украинской группировки не оставляет планов вернуть под свой контроль ранее оставленные позиции, поэтому продолжает посылать всушников в контратаки. На этот раз противник контратаковал в районах Макеевки, Невское и Чернопоповки, пытаясь опрокинуть наши порядки, заставить отступить и на плечах отступающих ворваться на свои бывшие позиции, отбитые российскими войсками в ходе наступления. План реализовать не удалось, российские мотострелки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли удар, противник, потеряв технику и личный состав, отступил.- сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.Стоит отметить, что это уже не первая попытка ВСУ контратаковать на данном направлении, силы у противника здесь собраны довольно большие. Но и наши сумели сформировать мощный кулак и теперь постепенно выбивают ВСУ с позиций, захватывая опорники.Накануне Минобороны в очередной сводке сообщало, что войска группировки "Центр", действующие на данном направлении, нанесли удары по противнику в районе Ямполовки, Невское, Червонопоповки и Кузьмино, уничтожив до 160 человек личного состава ВСУ, семь броневиков и САУ "Гвоздика".