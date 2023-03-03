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Президент Азербайджана: Франции следовало бы принести извинения за свои колониальные преступления прошлых лет

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Президент Азербайджана: Франции следовало бы принести извинения за свои колониальные преступления прошлых лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН), заявил о том, что Франции следовало бы принести извинения за свои колониальные преступления прошлых лет и акты геноцида в отношении народов, находившихся в зависимости от этой страны.


Как отметил глава азербайджанского государства, ДН всегда решительно выступало за суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который, к сожалению, до сих пор находится под колониальным правлением Франции.

Вот как прокомментировал данную ситуацию азербайджанский лидер:

Основываясь на документах ДН, мы призываем Париж отдавать дань уважения народу Новой Каледонии и другим народам, находящимся в его колониальной зависимости, путём уважения их прав. Территории за пределами Европы, над которыми Франция по-прежнему сохраняет свой контроль, являются ни чем иным как жалкими остатками французской колониальной империи. Также наша страна призывает Францию принести извинения всем этим народам, с тем, чтобы признать и осознать свою ответственность за порабощение этих народов, а также осуществление геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и в других уголках мира

Напомним, что Движение неприсоединения – международная организация, учреждённая в 1961 году и насчитывающая 120 государств мира, объединённых принципом неучастия в каких-либо военных блоках. Она была создана с целью отстаивания интересов развивающихся стран в условиях тогдашней холодной войны между США и СССР.

Напомним, что в ходе своего визита в страны Африки Эммануэль Макрон на неделе заявил, что французская эпоха в Африке подошла к концу. Однако извинений за французские колониальные преступления Макрон не принёс.
Автор:
Использованы фотографии:
https://president.az/ru
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11 комментариев
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  1. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 10:59
    +5
    Извинялки не хватит у Франции за все свои чудеса в Африке и Азии. laughing Но гнобить будут немцев - они бяки такие белых человеков геноцидили, а французы в основном туземцев, которых за людей не считали ни тогда, ни сейчас.
    1. _просто
      _просто Сегодня, 11:34
      +2
      Франция- ничто по сравнению с Британией... Довелось мне почитать некоторые исторические книги по части колониальных амбиций Британии. Ну, что сказать, -условный Гитлер в десятой степени.
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 11:02
    0
    Сомневаюсь что кто то из политиков Франции или Евросоюза услышат Алиева и отреагируют на эти требования. Ибо моська слону не указ..IMHO
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:05
    +4
    Вчера видимо Лавров задал новый тренд..... bully
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:13
      +3
      Страшно представить, к чему он может привести fellow
  4. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:13
    -5
    А каково мнение самих жителей Майотты? Насколько знаю, большинство жителей большинства заморских регионов-департаментов и заморских территорий Франции сами не хотят полной независимости, их вполне устраивает их нынешний статус. В ряде случаев проводились референдумы, но сторонники независимости не получили большинства голосов. Они потому и не стали независимыми государствами, потому что у них небольшое население, в основном это островные территории, несамодостаточные в экономическом плане. Не думаю. что жители большинства маленьких независимых островных государств Океании живут лучше по сравнению с жителями французских заморских регионов-департаментов и заморских территорий.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: Sergej1972
      Насколько знаю, большинство жителей большинства заморских регионов-департаментов и заморских территорий Франции сами не хотят полной независимости, их вполне устраивает их нынешний статус.

      Особенно "рады" французам Мали, Чад и Кот-д’Ивуар, да и все страны зоны КФА, ну прямо от счастья мрут.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +2
    Франции следовало бы принести извинения за свои колониальные преступления прошлых лет и акты геноцида
    Так его Макрона рожей в его же дерьмо. А то уж слишком раздухарился, даже на Эрдогана наезжать начал. Естественно Макрон не будет публично извиняться, но главное, что такое требование прозвучало и те кому надо его услышали.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:27
    0
    Es ist absurd, für all diese Völkermorde, Versklavungen, jahrhundertelange Zerstörungen und die komplette Vergewaltigung ganzer Völker eine
    "Entschuldigung" zu fordern...!!
    Was tatsächlich passieren muss, ist die BESTRAFUNG und die Schaffung
    von GERECHTIGKEIT im Namen der Menschlichkeit und des Völkerrechts!!
    Noch nie in der Geschichte dieses Planeten war man der Chance dies zu
    bewerkstelligen so nahe, wie seid dem die US/Nato-Kriegsverbrecher sich
    mit Russland den "Falschen" Gegner ausgesucht haben...!!!

    Es darf auf keinen Fall wieder so einen "Scheiß-Frieden" geben, indem
    sich die betroffenen Menschen mit ein paar dreisten "Verträgen" abspeisen
    lassen und die MÖRDER und SCHWERVERBRECHER ohne auch eigenen
    SCHADEN davonkommen...!!!!!!

    Paris, London, Washington als die Sklaventreiber Nr.1, aber auch
    Warschau und Berlin müssen im Namen des Völkerrechts und der
    Gerechtigkeit hart bestraft werden und mindestens genau SO LEIDEN,
    wie die Länder, die sie schon wieder ohne Grund ins Unglück, mit
    hunderttausenden Toten und Zerstörung der Heimat gestürzt haben...!!!

    Völker der Welt vereinigt euch, um die Verbrechen dieser Staaten des
    TODES zu sühnen und zu rächen...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    -1
    Алиев хоть и правильно упрекнул Францию,полез в это болото зря . В Европе есть только одна правда
  8. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 12:29
    -1
    Сама мысль о том что одни народы, более сильные, или попросту, потому что могли, эксплуатировать ресурсы участков планеты Земля в своих собственных интересов - вызывает антогонизм. Но посмотрев на это дело глазами "но они же смогли и им позволили это сделать" - естественным образом вызывают вопросы:
    1. Почему смогли?
    2. Почему так решили сделать?
    3. Почему это было им выгодно?
    4. Как они сумели?
    5. Почему они сумели, а другие нет?
    6. Кто управлял процессами?
    7. Какие были процессы управления?
    8. Кто сопротивлялся данным процессам?
    9. Какая была общечеловеческая выгода от происходящего и произошедшего?
    10. Были ли правы французы и их управление в решениях общечеловеческих проблем того времени?
    11. Алиев - ты что сделал ради человечества и его прогресса?