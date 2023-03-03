Президент Азербайджана: Франции следовало бы принести извинения за свои колониальные преступления прошлых лет

Основываясь на документах ДН, мы призываем Париж отдавать дань уважения народу Новой Каледонии и другим народам, находящимся в его колониальной зависимости, путём уважения их прав. Территории за пределами Европы, над которыми Франция по-прежнему сохраняет свой контроль, являются ни чем иным как жалкими остатками французской колониальной империи. Также наша страна призывает Францию принести извинения всем этим народам, с тем, чтобы признать и осознать свою ответственность за порабощение этих народов, а также осуществление геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и в других уголках мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН), заявил о том, что Франции следовало бы принести извинения за свои колониальные преступления прошлых лет и акты геноцида в отношении народов, находившихся в зависимости от этой страны.Как отметил глава азербайджанского государства, ДН всегда решительно выступало за суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который, к сожалению, до сих пор находится под колониальным правлением Франции.Вот как прокомментировал данную ситуацию азербайджанский лидер:Напомним, что Движение неприсоединения – международная организация, учреждённая в 1961 году и насчитывающая 120 государств мира, объединённых принципом неучастия в каких-либо военных блоках. Она была создана с целью отстаивания интересов развивающихся стран в условиях тогдашней холодной войны между США и СССР.Напомним, что в ходе своего визита в страны Африки Эммануэль Макрон на неделе заявил, что французская эпоха в Африке подошла к концу. Однако извинений за французские колониальные преступления Макрон не принёс.