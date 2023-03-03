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Советник главкома ВСУ Залужного: Боевые действия на Украине продлятся как минимум ещё год

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Советник главкома ВСУ Залужного: Боевые действия на Украине продлятся как минимум ещё год

Война на Украине продлится, как минимум, еще год. Для того чтобы победить Россию, Украине необходимо нанести поражение российским войскам на поле боя. С таким заявлением выступил главный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров.


Украинский генерал в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что в феврале прошлого года уже предсказал, что конфликт на Украине продлится не меньше года, а то и дольше. Сейчас он также убежден в том, что боевые действия будут идти до конца этого года и захватят следующий.

В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год

- заявил он.

Для того чтобы победить в этом конфликте, Украине необходимо разгромить российскую армию на поле боя, отвоевав ранее "захваченные территории", выйдя обратно к Азовскому морю и "освободив" Крым. Это возможный вариант. Говорить же о полной капитуляции России, учитывая ее размеры и обладание ядерным оружием, не приходится. А вот у Зеленского другое мнение, клоун намерен добиваться полной капитуляции России с выплатой триллиона долларов репараций.

Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове

- добавил Назаров.

Ранее генерал сообщил, что НАТО подготовила для ВСУ примерно 50 тысяч украинских военнослужащих. По западной военной технике он данных не привел, но отметил, что многие системы вооружений, прибывающие на Украину, являются устаревшими и требующими ремонта.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +1
    В феврале 2024 еще годик накинет, только вот где будет ЛБС к этому времени? Вот вопрос. А планы и слова, да - останутся те же.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:00
    +1
    Боевые действия продлятся до тех пор, пока не закончатся украинцы. Именно так решил Вашингтон со своими европейскими шавками.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    +1
    Украине необходимо нанести поражение российским войскам на поле боя.
    Немецким журналистам просто необходимо было спросить: "Ну и как, получается?" Но очевидно редакционная политика не позволяет этого сделать. В Европе об Украине либо хорошо, либо еще лучше.
    многие системы вооружений, прибывающие на Украину, являются устаревшими и требующими ремонта.
    Как я понимаю у всех генералов, чиновников дающих интервью или выезжающих за границу в методичке крупным шрифтом записано:
    1. Обязательно сказать о победе над Россией, возвращении Крыма и Донбасса.
    2. Не забыть пожаловаться на устаревшее оружие, его нехватку и попросить новое...
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:07
    +1
    А вот у Зеленского другое мнение, клоун намерен добиваться полной капитуляции России с выплатой триллиона долларов репараций.
    Так у него, и кокс другой. laughing
  5. ort
    ort Сегодня, 11:07
    +1
    Это оказалось настолько прибыльным делом, что усердие превозмогает и рассудок.
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 11:08
    +1
    Для того чтобы победить в этом конфликте, Украине необходимо разгромить российскую армию на поле боя, отвоевав ранее "захваченные территории", выйдя обратно к Азовскому морю и "освободив" Крым. Это возможный вариант.

    Помнится, кто-то уже из "великих" украинских "стратегов" проводил "парад победы" в Севастополе 9 мая? Им бы до конца текущего года не развалиться на отдельные "княжества", а не то, чтобы заглядывать в 2024...
  7. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 11:23
    +1
    «Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год, а потом у нас свиньи кончатся». Подумал этот , но побоялся сказать.
    Я бы так написал на месте нормально корреспондента
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:54
    0
    Такая оптимистическая картина ,советник главкома ВСУ Залужного надеется еще год собирать население по улицам и отправлять на убой ?