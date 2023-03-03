Советник главкома ВСУ Залужного: Боевые действия на Украине продлятся как минимум ещё год

Война на Украине продлится, как минимум, еще год. Для того чтобы победить Россию, Украине необходимо нанести поражение российским войскам на поле боя. С таким заявлением выступил главный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров.
Украинский генерал в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что в феврале прошлого года уже предсказал, что конфликт на Украине продлится не меньше года, а то и дольше. Сейчас он также убежден в том, что боевые действия будут идти до конца этого года и захватят следующий.
В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год
- заявил он.
Для того чтобы победить в этом конфликте, Украине необходимо разгромить российскую армию на поле боя, отвоевав ранее "захваченные территории", выйдя обратно к Азовскому морю и "освободив" Крым. Это возможный вариант. Говорить же о полной капитуляции России, учитывая ее размеры и обладание ядерным оружием, не приходится. А вот у Зеленского другое мнение, клоун намерен добиваться полной капитуляции России с выплатой триллиона долларов репараций.
Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове
- добавил Назаров.
Ранее генерал сообщил, что НАТО подготовила для ВСУ примерно 50 тысяч украинских военнослужащих. По западной военной технике он данных не привел, но отметил, что многие системы вооружений, прибывающие на Украину, являются устаревшими и требующими ремонта.