Советник главкома ВСУ Залужного: Боевые действия на Украине продлятся как минимум ещё год

В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год

Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове