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В Херсонской области задержали украинского информатора

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В Херсонской области задержали украинского информатора

В Херсонской области задержан местный житель, за денежное вознаграждение пересылавший своим украинским "кураторам" информацию о дислокации российских военнослужащих.


22-летнему жителю одного из населенных пунктов Новотроицкого района Херсонской области "кураторы" за информацию о каждой точке расположения российских военных обещали весьма скромное денежное вознаграждение, составляющее 300 гривен (около 600 рублей), однако успевший передать информацию о пяти точках горе-наводчик денег получить не успел.

Правоохранители обратили внимание на публикации экстремистского характера на странице подозреваемого в социальных сетях. Задержанный сразу же пошел на активное сотрудничество со следственными органами, а также обратился к местным жителям с призывом не заниматься деятельностью подобного характера.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному информатору вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.

Ранее сотрудниками ФСБ в Комсомольске-на-Амуре был задержан местный житель, пытавшийся передать сведения украинской разведке. Сообщается, что задержанный сам предложил спецслужбам киевского режима предоставлять данные о расположенных в Хабаровском крае объектах Минобороны России. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
Автор:
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13 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:27
    +6
    задержанный сам предложил спецслужбам киевского режима предоставлять данные о расположенных в Хабаровском крае объектах Минобороны России.
    В искренность раскаяния не верю....Таких только кувалдой
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:29
      +4
      Так это надо каждого первого "кувалдой", работы для спецорганов вагон и маленькая тележка по выявлению и разоблачению этих помощников ВСУ.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:16
      0
      В искренность раскаяния не верю....

      агента поймали, и он вдруг понял, что не прав!!?? надо судить по всей строгости
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:45
    0
    Задержанному информатору вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.
    и пальчиком погрозили stop
    1. Rol
      Rol Сегодня, 11:51
      0
      Парню 22 года. Это только его родители жили в СССР и то в начальных классах были, когда Союз развалился. Для него не всё так однозначно.
      Я его не оправдываю, и честно говоря даже не знаю чего я хочу. Что бы его покорало наше провосудие или что бы провели разъяснительную беседу. Честно не знаю.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:46
    +1
    И жадность фраера сгубила! 300 гривен - 30 сребреников, символично!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:20
      0
      300 гривен - 30 сребреников, символично!

      такие люди думают, что это всё игрушки - по телевизору говорят, что войны нет, только спецоперация
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    0
    Задержанному информатору вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий
    Это серьезно, всего ОП? При вынесении официального предостережения материалы передаются в прокуратуру и только в случае рецидива возбуждается уголовное дело. Вы еще, как принято в Запорожской обл., передайте его на подконтрольную ВСУ территорию. Уже начинаешь не понимать кто действительно работает в интересах нацистов - информаторы, наводчики или какие-то чиновники?
  5. mag nit
    mag nit Сегодня, 11:52
    0
    Херсонское подполье. Пятачков бывших не бывает.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:54
    0
    В Херсонской области задержали украинского информатора

    Херсонская область УЖЕ в составе России, которая сегодня воюет за русский мир на Украине. Осталось поблагодарить граждан в Херсонской области за то, что они не упустили врага...
  7. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 12:02
    0
    Опять никакого наказания. Типа раскаялся, сотрудничество и пр, а то что по его наводкам кто-то погиб, это уже так. Впаивать таким надо лет по 25, чтобы вышел дедушкой уже и 100 раз пожалел, что жизнь просрал.
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:07
    0
    "Задержанному информатору вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий." А это что такое? Погрозили пальцем, ну это правильно, он же раскаялся, не думал что делает. Понять, простить. Странно всё это что происходит.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    0
    22-летнему жителю одного из населенных пунктов Новотроицкого района Херсонской области "кураторы" за информацию о каждой точке расположения российских военных

    22 года ,так там в голове еще пусто совсем . Через 20 лет когда выйдет ,будет умнее