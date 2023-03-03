В Херсонской области задержали украинского информатора

В Херсонской области задержан местный житель, за денежное вознаграждение пересылавший своим украинским "кураторам" информацию о дислокации российских военнослужащих.22-летнему жителю одного из населенных пунктов Новотроицкого района Херсонской области "кураторы" за информацию о каждой точке расположения российских военных обещали весьма скромное денежное вознаграждение, составляющее 300 гривен (около 600 рублей), однако успевший передать информацию о пяти точках горе-наводчик денег получить не успел.Правоохранители обратили внимание на публикации экстремистского характера на странице подозреваемого в социальных сетях. Задержанный сразу же пошел на активное сотрудничество со следственными органами, а также обратился к местным жителям с призывом не заниматься деятельностью подобного характера.В настоящее время правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному информатору вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.Ранее сотрудниками ФСБ в Комсомольске-на-Амуре был задержан местный житель, пытавшийся передать сведения украинской разведке. Сообщается, что задержанный сам предложил спецслужбам киевского режима предоставлять данные о расположенных в Хабаровском крае объектах Минобороны России. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").