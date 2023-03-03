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Минреинтеграции Украины предложило ввести принудительную эвакуацию всех детей из зон боевых действий

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Минреинтеграции Украины предложило ввести принудительную эвакуацию всех детей из зон боевых действий

Киевский режим собрался разрешить «областным военным администрациям» по согласованию с командованием ВСУ принимать решения относительно эвакуации детей с их родителями или опекунами из опасных районов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.


В соответствии с данным постановлением, украинские власти смогут принудительно, то есть вопреки желанию людей, эвакуировать детей вместе с их родителями или иными родственниками, из зоны боевых действий. Отказ родителей от эвакуации допускаться не должен, подчеркивается в постановлении ведомства.

По утверждению пресс-службы ведомства, даже если родители не в силах обеспечить безопасность детей, то за них это будет делать государство. Между тем, самым важным шагом государства в направлении обеспечения как детей, так и стариков, женщин и жителей вообще, стало бы прекращение боевых действий и выполнение условий России.

Интересно, что киевский режим совершенно не заботит при этом судьба мирных жителей, включая и детей, на освобожденных территориях, которые подвергаются безжалостным артиллерийским и ракетным обстрелам с украинской стороны.

Ранее стало известно, что ставленники Киева в Купянске решили эвакуировать из города и окрестностей детей и маломобильные группы граждан. Это свидетельствует о высоком риске начала боевых действий в самом городе в обозримой перспективе. Ведь на Купянском направлении российские войска демонстрируют возрастающую наступательную активность.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:03
    +2
    Красивая задумка, эвакуировать - вывезти на западенщину и бросить в холодные бараки без света и средств к существованию для картинки гуманитарной катастрофы для западных СМИ, урсулок и боррелек. В свое время детей специально калечили, чтоб подаяния просить...., так и тут, чтоб из запада бабло выколачивать и демонизировать Россию.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:17
      +1
      Не надо считать, что там, в стане противника, нет головастых гадов, которые найдут более рациональный способ использовать тему детей, к тому, это ресурс, с перспективой на будущее...
      До самих не дойдёт, так кураторы подскажут/укажут. Затраты не столь велики, а эффект, при должном подходе, можно получить, не слабый... к тому, чем то другим, такое заменить, сильно дороже, да и возможно ли вообще, вопрос?
  2. solar
    solar Сегодня, 11:05
    +5
    Привильное решение. Взрослые сами решают, а дети должны быть вывезены из опасной зоны вне зависимости от хотелок их родителей.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:19
      +1
      Можно предположить, что так и есть... но, можно ли быть в этом уверенным, вопрос?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:12
    +2
    Минреинтеграции Украины предложило ввести принудительную эвакуацию всех детей из зон боевых действий
    . Дети, подростающее поколение, это тоже "ресурс" для власти, как бы цинично это не звучало...
    Не этим правителям, так другим/следующим, он понадобится, для достижения своих целей.
  4. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 11:20
    +1
    Это называется взять заложников! Все же понимают дети это будущее. И украинцы понимают и на западе, и продолжат калечить мировосприятие этого будущего, взращивая не созидателей, а разрушителей. Максимально упростить восприятие реальности на основе не мыслей, а рефлексов (отсюда, как один из примеров вера в 140 000 лет истории укров), воспитать ненависть и конечно снять морально нравственные ограничения. Исключить понятие, совесть. И они убивают спокойно и без жалости! (хотя когда их то - нас то за що?) Мысли должны быть "черно-белые", без отклонений и рассуждений. Любой намек на критическую оценку давиться в зародыше. Думающий чел для них это катастрофа! Они же видят, что бывшие укрские граждане попадая в зону влияния нашей страны в большинстве принимают это, как положительную, а не отрицательную данность. Причем не смотря на то, что у нас далеко не все гладко и сладко. Алчных , которым по барабану, все и вся кроме себя любимых, в наших управляющих структурах очень много...
  5. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:27
    0
    Не вижу в этом ничего странного, рассказывал мне отец, когда во время 2-й мировой войны его семью (мать и братьев) эвакуировали из города, а отец моего отца (мой дед) продолжал работать на заводе.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Decimalegio
      Не вижу в этом ничего странного, рассказывал мне отец, когда во время 2-й мировой войны его семью (мать и братьев) эвакуировали из города, а отец моего отца (мой дед) продолжал работать на заводе.

      Нет там ничего странного в эвакуации.Проблема лишь в доверии к этой власти Вы уверены что дети не попадут в нацистские лагеря для подготовки диверсантов ? Не попадут к на стол к трансплантологам ?
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 11:41
    0
    Конечно это правильное решение.
    Наступать на город, в котором нет детей гораздо спокойнее. В идеале конечно вывезти вообще всех гражданских, оставить одних военных.
    PS/
    Кстати нашим тоже не мешало бы принять закон о принудительной эвакуации имущества наших олигархов оттуда. Ну, чтоб военным вообще руки развязать, что б не было "туда, туда стреляй, а вот это не трожь...!"