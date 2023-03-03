Киевский режим собрался разрешить «областным военным администрациям» по согласованию с командованием ВСУ принимать решения относительно эвакуации детей с их родителями или опекунами из опасных районов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.В соответствии с данным постановлением, украинские власти смогут принудительно, то есть вопреки желанию людей, эвакуировать детей вместе с их родителями или иными родственниками, из зоны боевых действий. Отказ родителей от эвакуации допускаться не должен, подчеркивается в постановлении ведомства.По утверждению пресс-службы ведомства, даже если родители не в силах обеспечить безопасность детей, то за них это будет делать государство. Между тем, самым важным шагом государства в направлении обеспечения как детей, так и стариков, женщин и жителей вообще, стало бы прекращение боевых действий и выполнение условий России.Интересно, что киевский режим совершенно не заботит при этом судьба мирных жителей, включая и детей, на освобожденных территориях, которые подвергаются безжалостным артиллерийским и ракетным обстрелам с украинской стороны.Ранее стало известно, что ставленники Киева в Купянске решили эвакуировать из города и окрестностей детей и маломобильные группы граждан. Это свидетельствует о высоком риске начала боевых действий в самом городе в обозримой перспективе. Ведь на Купянском направлении российские войска демонстрируют возрастающую наступательную активность.