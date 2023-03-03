На аллее Славы кладбища №18 в Харькове не хватает мест для захоронения погибших украинских военных. Поэтому ее придется расширять.
Об этом сообщает немецкая государственная медиакорпорация Deutsche Welle (в России признана СМИ-иноагентом).
В беседе с журналистами военнослужащий Национальной гвардии Украины Владислав Сысоев.
Здесь много солдат из нашей воинской части
- сообщил он.
Немецкое СМИ отмечает, что сейчас на Аллее находится около 600 могил. Установку памятников на них оплатило государство, а «жовто-блакитные» флаги появились благодаря волонтерам.
Согласно информации издания «Украина.ру», в основном на Аллее Славы в Харькове захоронены воевавшие за интересы киевского режима харьковчане. До своей гибели они входили в 127-ю Харьковскую бригаду территориальной обороны, 92-ю бригаду ВСУ и подразделения Национальной гвардии.
Аллея появилась в Харькове в 2017 году. Изначально там хоронили погибших участников «антитеррористической операции», которую впоследствии киевские власти переименовали в Операцию Объединенных сил. После начала российской спецоперации аллея стала заполняться гораздо быстрее. Это объясняется высокими потерями среди личного состава украинских вооруженных формирований.
В конце февраля 227-й батальон харьковской теробороны отправили в район Артемовска. При этом его командиры, в частности, комбат Олег Черкашин, предпочли на передовую не ехать.