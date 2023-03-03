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Немецкое СМИ: на Аллее Славы в Харькове не хватает мест для захоронения погибших украинских военных

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Немецкое СМИ: на Аллее Славы в Харькове не хватает мест для захоронения погибших украинских военных

На аллее Славы кладбища №18 в Харькове не хватает мест для захоронения погибших украинских военных. Поэтому ее придется расширять.

Об этом сообщает немецкая государственная медиакорпорация Deutsche Welle (в России признана СМИ-иноагентом).

В беседе с журналистами военнослужащий Национальной гвардии Украины Владислав Сысоев.

Здесь много солдат из нашей воинской части

- сообщил он.

Немецкое СМИ отмечает, что сейчас на Аллее находится около 600 могил. Установку памятников на них оплатило государство, а «жовто-блакитные» флаги появились благодаря волонтерам.

Согласно информации издания «Украина.ру», в основном на Аллее Славы в Харькове захоронены воевавшие за интересы киевского режима харьковчане. До своей гибели они входили в 127-ю Харьковскую бригаду территориальной обороны, 92-ю бригаду ВСУ и подразделения Национальной гвардии.

Аллея появилась в Харькове в 2017 году. Изначально там хоронили погибших участников «антитеррористической операции», которую впоследствии киевские власти переименовали в Операцию Объединенных сил. После начала российской спецоперации аллея стала заполняться гораздо быстрее. Это объясняется высокими потерями среди личного состава украинских вооруженных формирований.

В конце февраля 227-й батальон харьковской теробороны отправили в район Артемовска. При этом его командиры, в частности, комбат Олег Черкашин, предпочли на передовую не ехать.
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:05
    +5
    До своей гибели они входили в 127-ю Харьковскую бригаду территориальной обороны, 92-ю бригаду ВСУ и подразделения Национальной гвардии.
    Как зашли, так и вышли.
    На аллее Славы кладбища №18 в Харькове не хватает мест для захоронения погибших украинских военных. Поэтому ее придется расширять.
    Расширяйтесь, удлиняйтесь - пригодится.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 11:13
      +2
      При этом его командиры, в частности, комбат Олег Черкашин, предпочли на передовую не ехать.-эти подобия не хотят удлиняться и расширяться,но у наших бойцов есть чем расширить и удлинить.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:07
    +4
    В тему из анекдота - "Где ж мы их всех хоронить будем?"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    +5
    Немецкое СМИ: на Аллее Славы в Харькове не хватает мест для захоронения погибших украинских военных
    Пусть так, но это ничего, принципиально, не меняет...
    Центральная власть Украины имеет власть и возможности делать все, что ей надо на всей подконтрольной, ей, территорией!
    Не надо питать иллюзий, что там может, вскоре, произойти хоть что то, с чем они могут не справится.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: rocket757
      Не надо питать иллюзий

      Логически подумать, ведь ЭТО всё должно закончиться. И не в отдаленной перспективе, а в ближайшей.
      России "Хасавьюрт" не нужен. И тут никакой зомбоящик не объяснит народу, что это и есть победа. У нас народ терпеливый, но гайки перекручивать не надо резьба сорвется.
      Так чем же ЭТО всё закончится?
      Я понимаю, что власть понимает, что нужна реальная победа. Значит в сложившейся ситуации ВВП копит силы, ждет повод.
      1. Баюн
        Баюн Сегодня, 12:01
        0
        Сказывают, завершится чем то вроде естественного или искусственного подрыва сероводорода в ЧМ. Цунами смоет многое из того, что сейчас делят... Возможен и другой похожий вариант, но суть будет той же: "Так, не доставайся же ты никому!"
  4. Cooper
    Cooper Сегодня, 11:09
    +5
    После освобождения российского Харькова всё это укронепотребство придётся выметать...
    1. Snay
      Snay Сегодня, 11:33
      -4
      "После освобождения российского Харькова"

      Звучит крайне по идиотски зная недавние события.
  5. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 11:12
    +1
    Наследие любой войны - памятники, как печально бы это не звучало.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:18
    +1
    Я вот думаю когда город освободят неужели оставят эти фашистские капища с тряпками?
    Как люди такое будут терпеть?
    Надеюсь заровняют бульдозерами...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 11:23
      +2
      Цитата: Incvizitor
      Я вот думаю когда город освободят неужели оставят эти фашистские капища с тряпками?
      Как люди такое будут терпеть?
      Надеюсь заровняют бульдозерами...

      Это не наш метод, но тряпки надо поснимать...
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 11:25
      0
      И чем от них тогда отличаться будем?
      Оставить, пафос убрать
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +1
    Наконец и немцы обратили внимание на большие потери нацистов. И это только из двух бригад кого вынесли (передали), а сколько еще дополнительно из тех кто остался в донбасской земле?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Наконец и немцы обратили внимание на большие потери нацистов.

      Уже трудно не замечать ,когда кладбище размером не один километр