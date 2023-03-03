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Британский журналист: Применение ВС РФ тяжелых огнеметных систем в украинском конфликте нарушает международное гуманитарное право

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Британский журналист: Применение ВС РФ тяжелых огнеметных систем в украинском конфликте нарушает международное гуманитарное право

Западные союзники Киева изыскивают все новые поводы, чтобы обвинить Россию в нарушении международных гуманитарных правил ведения военных действий в ходе спецоперации на Украине. Откровенно террористические действия ВСУ против мирных граждан России на Западе предпочитают не замечать.


На этот раз британский журналист Дэвид Хэмблинг в издании Forbes пытается доказать, что применение ВС РФ тяжелых огнеметных систем (ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек») в украинском конфликте нарушает международное гуманитарное право. Автор считает, что термобарические снаряды данных систем имеют высокую разрушительную силу и, не являясь оружием избирательного действия, причиняют вред мирным гражданам.

Журналист подробно описывает принцип действия термобарических боеголовок, особо акцентируя внимание на мощной взрывной волне, образующейся в момент детонации боеприпаса и распространяющейся на большое расстояние со сверхзвуковой скоростью. Отследить ее практически невозможно в силу быстрого затухания и отсутствия видимого распространения в атмосфере. Однако эксперты считают, что из-за резкого падения давления в этот момент в воздухе образуется облако конденсата, аналогичное тому, которое наблюдается при испытаниях ядерного оружия.

Именно по такому облаку конденсата, известному как «облако Вильсона», можно отследить, в том числе с использованием видеофиксации, факты применения российскими военными «антигуманного» термобарического оружия, считает автор. Впоследствии данные свидетельства могут быть использованы в качестве доказательства использования Россией, в том числе против гражданского населения, оружия, сравнимого по разрушительной мощи разве что с ядерным, уверен журналист.

Этот тип оружия особенно опасен для гражданских лиц, а термобарические боеприпасы широко критикуются за их неизбирательное уничтожение, особенно в городских районах

— сообщает Хэмблинг.

Он приводит мнение исследователей из американского Университета Сент-Луиса, которые считают, что в дополнение к немедленной смерти, один залп ракет ТОС-1 в городском районе, вероятно, приведет к более чем 300 случаям черепно-мозговых травм, некоторые из которых имеют долгосрочные последствия.

Автор пытается обвинить Россию в свободном использовании не только термобарических, но и кассетных боеприпасов, а также противопехотных мин, «в расчете на то, что никто никогда не будет привлечен к ответственности за нарушение международного права».

После такого заключения можно как минимум усомниться в осведомленности британского журналиста, который, получается, не в курсе, что кассетные боеприпасы и запрещенные международными конвенциями противопехотные мины массово используют украинские националисты, причем именно против гражданского населения. И доказательств тому, что киевский режим нарушает все возможные нормы гуманитарного права у России в разы больше, чем надуманных предположений так называемых западных экспертов об «антигуманных» последствиях использования ВС РФ термобарического оружия.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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31 комментарий
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:13
    +16
    Если фашисты скулят, значит все правильно делаем, тос больше надо, чтобы не одна мерзость не выползла потом.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:18
      +9
      Уж не англосаксам рассказывать миру про международное право, которое они давным давно растоптали.
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 11:36
        +2
        Цитата: Чёрный
        Уж не англосаксам рассказывать миру про международное право

        К сожалению, именно Запад определяет, что есть право, а что нет. Поэтому удивляться тому ,что украине любые действия сходят с рук, а наши все это абсолютное зло, не зачем. Они признают только силу, будем сильными, выстоим, тогда можно будет с ними разговаривать о праве, а сейчас просто не обращать внимания и делать своё дело.
    2. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 11:28
      +9
      Чья -бы корова мычала!! Г-н Хэмблинг..
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:14
    +5
    Оценили Советский гений)) Страны давно нет, а наследие до сих пор наводит ужас на разного рода шакалов.
  3. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 11:15
    +4
    Убить пулей-гуманно, убить перепадом давления-антигуманно... Да, с логикой у англичанина плохо, даже совсем она отсутствует
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:49
      0
      Белград фосфором бомбить гуманно вьетнамцев сжигать напалмом гуманно. fellow
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:16
    +3
    Значит правильно применяем, значит подгорает, значит нужно увеличивать дальность и радиус поражения. Верным путем идете братья!
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:16
    +2
    Залюбили эти статьи не о чем, всем и так всё понятно и про то что Запад будет нас расчеловечевать и обвинять во всем, за ким все эти бесконечные статьи.
  6. kit88
    kit88 Сегодня, 11:18
    +4
    Раз начали жаловаться, значит всё правильно делаем, значит очень от него они страдают.
    Нужно расширить применение ТОС. yes
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 11:19
    +5
    Они бы ещё потребовали пули спиртом протирать!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +1
    Только не англичанам заикаться о международном гуманитарном праве. Ну, а дальше у Дэвида Хэмблинга все по утвержденной англосаксонской методичке - обвинение России во всех смертных грехах. Вот уж кто давно просится под "Солнцепек", так это англичане продолжающие творить черные дела на Украине.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:20
    +4
    Британский журналист пытается переложить нарушение международного гуманитарного права с "больной головы на здоровую" . Ничего удивительного, в этом смысл всей лицемерной и ангажированной журналистики Запада.
  10. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:21
    +1
    Давно замечено - бог фамилию просто так не даст. Hambling - неуклюжий. Во всех смыслах.
  11. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 11:22
    +1
    А на торнадо с есть такой боеприпас?
  12. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:22
    +5
    а привязывать сипаев к стволам орудий во время выстрела видимо по мнению британцев это вершина гуманизма (((
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    +2
    На этот раз британский журналист Дэвид Хэмблинг в издании Forbes пытается доказать, что применение ВС РФ тяжелых огнеметных систем (ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек») в украинском конфликте нарушает международное гуманитарное право. Автор считает, что термобарические снаряды данных систем имеют высокую разрушительную силу и, не являясь оружием избирательного действия, починяют вред мирным гражданам.
    . Устраивать опорные пункты в городах и прочих населённых пунктах, не проводя эвакуацию гражданского населения, самая большая угроза для населения!!!
  14. sifgame
    sifgame Сегодня, 11:24
    0
    Это означает только одно- хреново врагу от солнцепеков, да оно и видно по видосам, а значит надо еще больше тосов
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:24
    0
    Ну заплатили ему за статью, 30-ть серебренников вот и пишет.
  16. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 11:25
    0
    В юридическом смысле журналист наверно прав. Войны нет, а в мирное время как-то странно стрелять по городам вообще, и буратинами в частности
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:08
      0
      И химарсы размещать в песочнице не комилифо, правда?
  17. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 11:26
    +3
    Если враги начинают выть на "гуманитарные" темы - значит всё правильно делается! Наши ТОС "негуманны" - а фашистские "кассеты" и "лепестки" гуманней всего! Цинизм тварей-журанлюг зашкаливает!
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:26
    +1
    Такая хитрозадая позиция у "Британский демократии ".Применение ВСУ фосфорных боеприпасов или кассетных ,противопехотных мин в городах не противоречит международному праву .А применение Россией ТОС противоречит . Ну надо же как получилось не хорошо
  19. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:30
    +1
    А вот пример гуманного международного права в английском варианте!

    В
  20. sso-250659
    sso-250659 Сегодня, 11:30
    +1
    Оойй..... вот кто бы говорил......, только не англечане, как играть головами пленных в футбол, так это им можно! А как нам ТОС применить, а не фосфорные зажигалки как урки, то низззяяяя.....
  21. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:30
    +1
    Западные союзники Киева изыскивают все новые поводы, чтобы обвинить Россию в нарушении международных гуманитарных правил ведения военных действий в ходе спецоперации на Украине.

    Ну, как тут не вспомнить:
    "На любой ваш вопрос
    мы найдем вам ответ,
    у нас есть пулемет,
    а у вас его нет".©

    /строки из песенки английских оккупационных
    войск времен колониальных войн.../
  22. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:33
    +1
    Этот тип оружия особенно опасен для гражданских лиц, а термобарические боеприпасы широко критикуются за их неизбирательное уничтожение, особенно в городских районах

    А кассетные боеприпасы Хаймарсов вот прям оружие избирательного действия.
  23. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:36
    +1
    А Американы применяли ОДАБ...это конвенциональное оружие? В условиях укрепрайонов-городов крепостей ОД боеприпасы в сочетании в Бетаб - хорошее решение.
  24. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:38
    +1
    Ну только не изобретателям концентрационных лагерей говорить о гуманности. Пусть США учат те еще за Вьетнам не раскаялись, только с неграми пока пытаются.
  25. Петровск
    Петровск Сегодня, 11:58
    0
    Им всём одна дорога - нах. А укропы и шрапнель, и кассеты и лепестки и фосфор применяяют, они как будто не знают.
  26. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 12:16
    0
    А по моему применение тяжёлых огнемётных систем россией никак не нарушает Международное гуманитарное право. Ведь идут же поставки от США тяжёлых и дальнобойных вооружений! Ну вот, а на них надо отвечать не стрелковым вооружением, а всем, что есть в арсенале тяжёлого вооружения России. Главное мочить гадов, чтобы не было потомков нацистов и бендеровцев. Надо исключить возможность в будущем хероев.