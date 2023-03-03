Британский журналист: Применение ВС РФ тяжелых огнеметных систем в украинском конфликте нарушает международное гуманитарное право

Этот тип оружия особенно опасен для гражданских лиц, а термобарические боеприпасы широко критикуются за их неизбирательное уничтожение, особенно в городских районах

Западные союзники Киева изыскивают все новые поводы, чтобы обвинить Россию в нарушении международных гуманитарных правил ведения военных действий в ходе спецоперации на Украине. Откровенно террористические действия ВСУ против мирных граждан России на Западе предпочитают не замечать.На этот раз британский журналист Дэвид Хэмблинг в издании Forbes пытается доказать, что применение ВС РФ тяжелых огнеметных систем (ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек») в украинском конфликте нарушает международное гуманитарное право. Автор считает, что термобарические снаряды данных систем имеют высокую разрушительную силу и, не являясь оружием избирательного действия, причиняют вред мирным гражданам.Журналист подробно описывает принцип действия термобарических боеголовок, особо акцентируя внимание на мощной взрывной волне, образующейся в момент детонации боеприпаса и распространяющейся на большое расстояние со сверхзвуковой скоростью. Отследить ее практически невозможно в силу быстрого затухания и отсутствия видимого распространения в атмосфере. Однако эксперты считают, что из-за резкого падения давления в этот момент в воздухе образуется облако конденсата, аналогичное тому, которое наблюдается при испытаниях ядерного оружия.Именно по такому облаку конденсата, известному как «облако Вильсона», можно отследить, в том числе с использованием видеофиксации, факты применения российскими военными «антигуманного» термобарического оружия, считает автор. Впоследствии данные свидетельства могут быть использованы в качестве доказательства использования Россией, в том числе против гражданского населения, оружия, сравнимого по разрушительной мощи разве что с ядерным, уверен журналист.— сообщает Хэмблинг.Он приводит мнение исследователей из американского Университета Сент-Луиса, которые считают, что в дополнение к немедленной смерти, один залп ракет ТОС-1 в городском районе, вероятно, приведет к более чем 300 случаям черепно-мозговых травм, некоторые из которых имеют долгосрочные последствия.Автор пытается обвинить Россию в свободном использовании не только термобарических, но и кассетных боеприпасов, а также противопехотных мин, «в расчете на то, что никто никогда не будет привлечен к ответственности за нарушение международного права».После такого заключения можно как минимум усомниться в осведомленности британского журналиста, который, получается, не в курсе, что кассетные боеприпасы и запрещенные международными конвенциями противопехотные мины массово используют украинские националисты, причем именно против гражданского населения. И доказательств тому, что киевский режим нарушает все возможные нормы гуманитарного права у России в разы больше, чем надуманных предположений так называемых западных экспертов об «антигуманных» последствиях использования ВС РФ термобарического оружия.