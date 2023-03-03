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Экстренные службы на месте взрыва в Тульской области обнаружили фрагменты БПЛА

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Экстренные службы на месте взрыва в Тульской области обнаружили фрагменты БПЛА

На территории Тульской области представители оперативных служб нашли фрагменты беспилотника. 2 марта в этом районе слышали громкий взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых с ситуацией местных жителей.


Утром 2 марта в районе поселка Березовский Киреевского района Тульской области раздался громкий взрыв. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые увидели воронку диаметром почти два метра и глубиной около 80 сантиметров. Затем началось обследование территории, которое и дало соответствующие результаты.

Обнаружены фрагменты винта и микросхем, провода, а также части корпуса, крыла и хвоста. Предположительно, это части беспилотника

- цитирует РЕН ТВ своего собеседника.

Падение беспилотного летательного аппарата, таким образом, рассматривается как одна из главных причин произошедшего. На месте падения БПЛА работают эксперты спецслужб. Власти Тульской области сообщили, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, а сейчас жителям региона ничего не угрожает.


В последнее время украинские формирования стали активнее запускать беспилотные летательные аппараты в сторону России. Инциденты с беспилотниками уже имели место не только в Крыму, но и в более отдаленных от зоны проведения специальной военной операции регионах России, например – в Адыгее, а ведь были и атаки БПЛА на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях.

Соответственно, остро встает вопрос о развитии мер борьбы с беспилотной авиацией противника, чтобы воспрепятствовать причинению ущерба и военным объектам, и гражданской инфраструктуре, и мирным жителям.
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9 комментариев
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  1. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:18
    -3
    Дайте Дмитрию Анатольевичу красный фломастер, пусть обводит кружком на карте значимые объекты. Видимо до приграничных областей у него ручки не дотягиваются, так хоть не далеко от столицы пусть линии рисует.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 11:20
      +2
      А у нас что, Дмитрий Анатольевич что-то решать стал?
      Не тому фломастер вручаете.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:22
    +5
    Пора отодвигать границу и с севера Украины походу .Запускать свои ДРГ и громить власть ,участки полиции ,воинские подразделения .
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:27
      -1
      И обязательно грабить обозы!
      короткий и по мнению администрации
      Не такой уж и короткий lol
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:25
    0
    Ну если не свистят то теперь хоть чуток понятнее стало от чего рвануло, а то версий нарисовали с десяток. Учаться украинцы эксперементируют наблюдают результаты. А всё от того что время им дали.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 11:25
    0
    Окончане сообщения вдохновило:
    "Соответственно, остро встает вопрос о развитии мер борьбы с беспилотной авиацией противника, чтобы воспрепятствовать причинению ущерба и военным объектам, и гражданской инфраструктуре, и мирным жителям".
    Слава Богу, теперь все знают, что нужно делать! Если бы эта штука не грохнулась (как я понимаю сама, без помощи ПВО и РЭБ), никто бы не знал, как и всё последнее десятилетие, что нужно "развивать меры борьбы..."
    Честно, обидно за Державу.
    1. Minus
      Minus Сегодня, 11:44
      0
      Главное что нужно, так это не последствия ликвидировать, а причину! Чтобы из бункеров высунуться боялись! И бить не только по подстанциям, но и по значимым объектам энергетики.А злобно неплохо было бы с десяток ресторанов и ночных клубов накрыть. Там точно нормальных в это время нет! Надо чтобы страшно стало всем имеющим власть и деньги на Украине!
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:41
    0
    Цитата: kit88
    А у нас что, Дмитрий Анатольевич что-то решать стал?
    Не тому фломастер вручаете.

    Видимо из-за того, что Дмитрий Анатольевич частенько высказывается в более категоричной форме, иногда тем не менее выражая мнение и предостережения высшего руководства. Ничего страшного, Дмитрий Анатольевич передаст.))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    0
    В последнее время украинские формирования стали активнее запускать беспилотные летательные аппараты в сторону России
    При этом Сша готовятся поставить ВСУ еще 120 БПЛА и по их словам разработанных специально для Украины. На Украине заявляют, что уже получили сотни БПЛА из различных стран. Вот тут и возникает вопрос - а, что ждать дальше и какие наши ответные действия?