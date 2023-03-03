Экстренные службы на месте взрыва в Тульской области обнаружили фрагменты БПЛА

На территории Тульской области представители оперативных служб нашли фрагменты беспилотника. 2 марта в этом районе слышали громкий взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомых с ситуацией местных жителей.
Утром 2 марта в районе поселка Березовский Киреевского района Тульской области раздался громкий взрыв. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые увидели воронку диаметром почти два метра и глубиной около 80 сантиметров. Затем началось обследование территории, которое и дало соответствующие результаты.
Обнаружены фрагменты винта и микросхем, провода, а также части корпуса, крыла и хвоста. Предположительно, это части беспилотника
- цитирует РЕН ТВ своего собеседника.
Падение беспилотного летательного аппарата, таким образом, рассматривается как одна из главных причин произошедшего. На месте падения БПЛА работают эксперты спецслужб. Власти Тульской области сообщили, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, а сейчас жителям региона ничего не угрожает.
В последнее время украинские формирования стали активнее запускать беспилотные летательные аппараты в сторону России. Инциденты с беспилотниками уже имели место не только в Крыму, но и в более отдаленных от зоны проведения специальной военной операции регионах России, например – в Адыгее, а ведь были и атаки БПЛА на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях.
Соответственно, остро встает вопрос о развитии мер борьбы с беспилотной авиацией противника, чтобы воспрепятствовать причинению ущерба и военным объектам, и гражданской инфраструктуре, и мирным жителям.