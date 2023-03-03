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Балашовское ВВАУЛ: Как в СССР готовили лётчиков военно-транспортной авиации

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Балашовское ВВАУЛ: Как в СССР готовили лётчиков военно-транспортной авиации

Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков ВТА во времена СССР вполне заслуженно называли элитным. Здесь готовили настоящих профессионалов, которые могли управлять крылатой машиной в любых условиях, включая выход из строя навигационного оборудования.


Стоит отметить, что подготовка в Балашовском ВВАУЛ была довольно жесткой. Высокие требования здесь устанавливались как по отношению к учебе, так и к физической подготовке.

Отчислить курсантов из училища могли не только за плохую успеваемость, но и за не сдачу норматива по физподготовке. В среднем при первоначальном наборе в чуть более 300 человек выпускниками становились менее 200.

Впрочем, и попасть в Балашовское ВВАУЛ было не так просто. Сюда принимали лучших в учебе и самых здоровых молодых людей со всей страны, а на одно место могли претендовать до 20 человек.

Курсанты жили в казармах. Курс обучения включал, как специальные предметы, так и общеобразовательные.

На первом курсе будущие летчики изучали основы и совершали «налет» на тренажере до 16 часов. Уже на втором, курсанты садились за штурвал самолета и выполняли простейшие перелеты с инструктором. Летное время составляло около 70 часов.

На третьем курсе учащиеся Балашовского ВВАУЛ выполняли полеты с имитацией нештатных ситуаций, таких как отказ двигателя или навигационного оборудования. Уже на четвертом курсанты садились за штурвал самолета 3-го класса.

Для сравнения, в гражданских летных училищах выпускник садился за штурвал самолета 4-го класса, а «налет» за все время обучения составлял 100-110 часов.

Выпускники Балашовского ВВАУЛ, которые не продолжали военную стажировку, садились за штурвал Ил-76. Общее количество часов, которые курсанты училища проводили за штурвалом самолета в ходе обучения, достигало 210-240.

О приемах, которые использовали инструкторы для обучения летчиков в видео:

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Использованы фотографии:
архивное фото
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3 комментария
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:46
    0
    А в АВВАУЛе готовили лучших истребителей в СССР soldier
  2. Radikal
    Radikal Сегодня, 11:53
    0
    Балашовское ВВАУЛ: Как в СССР готовили лётчиков военно-транспортной авиации

    А в РФ как готовят? winked
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 12:15
      0
      Там же в Балашове, это теперь филиал Краснодарского высшего авиационного училища лётчиков им. Серова.