Балашовское ВВАУЛ: Как в СССР готовили лётчиков военно-транспортной авиации

Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков ВТА во времена СССР вполне заслуженно называли элитным. Здесь готовили настоящих профессионалов, которые могли управлять крылатой машиной в любых условиях, включая выход из строя навигационного оборудования.
Стоит отметить, что подготовка в Балашовском ВВАУЛ была довольно жесткой. Высокие требования здесь устанавливались как по отношению к учебе, так и к физической подготовке.
Отчислить курсантов из училища могли не только за плохую успеваемость, но и за не сдачу норматива по физподготовке. В среднем при первоначальном наборе в чуть более 300 человек выпускниками становились менее 200.
Впрочем, и попасть в Балашовское ВВАУЛ было не так просто. Сюда принимали лучших в учебе и самых здоровых молодых людей со всей страны, а на одно место могли претендовать до 20 человек.
Курсанты жили в казармах. Курс обучения включал, как специальные предметы, так и общеобразовательные.
На первом курсе будущие летчики изучали основы и совершали «налет» на тренажере до 16 часов. Уже на втором, курсанты садились за штурвал самолета и выполняли простейшие перелеты с инструктором. Летное время составляло около 70 часов.
На третьем курсе учащиеся Балашовского ВВАУЛ выполняли полеты с имитацией нештатных ситуаций, таких как отказ двигателя или навигационного оборудования. Уже на четвертом курсанты садились за штурвал самолета 3-го класса.
Для сравнения, в гражданских летных училищах выпускник садился за штурвал самолета 4-го класса, а «налет» за все время обучения составлял 100-110 часов.
Выпускники Балашовского ВВАУЛ, которые не продолжали военную стажировку, садились за штурвал Ил-76. Общее количество часов, которые курсанты училища проводили за штурвалом самолета в ходе обучения, достигало 210-240.
О приемах, которые использовали инструкторы для обучения летчиков в видео: