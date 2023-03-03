Пригожин обратился к Зеленскому с призывом вывести войска из Артемовска: «Клещи сжимаются»

Клещи сжимаются

Они бьются, но их жизнь под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился на видео к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал главаря киевского режима вывести украинские формирования из Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), подчеркнув, что город практически окружен.По словам Пригожина, в настоящее время для связи с украинским гарнизоном остается лишь одна дорога. Остальные автомагистрали уже контролируются «вагнеровцами».- подчеркнул Пригожин.Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что если раньше против российских бойцов в Артемовске воевала профессиональная украинская армия, то сейчас в украинских формированиях все больше стариков и детей.- резюмировал Евгений Пригожин.Также в сюжете с обращением основателя ЧВК «Вагнер» показали украинских военнопленных. Вид у этих людей действительно удручающий. Двое военнопленных – юноши, едва вышедшие из детского возраста. Еще один военнопленный – неважно выглядящий пожилой человек с большой седой бородой. Военнопленные умоляли Зеленского дать им возможность вернуться на родину, не оставлять их просьбу без внимания.О том, что ситуация вокруг Артемовска и в самом городе плачевна для формирований ВСУ, в последнее время все чаще сообщают не только западные, но даже и украинские источники. Однако Зеленский упорно не отдает приказ о выводе частей ВСУ из города, опасаясь имиджевых потерь. Но вряд ли гибель тысяч украинских солдат или их пленение принесут меньший имиджевый ущерб киевскому режиму.