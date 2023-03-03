Военное обозрение
Войти Регистрация

Пригожин обратился к Зеленскому с призывом вывести войска из Артемовска: «Клещи сжимаются»

52
Пригожин обратился к Зеленскому с призывом вывести войска из Артемовска: «Клещи сжимаются»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился на видео к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал главаря киевского режима вывести украинские формирования из Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), подчеркнув, что город практически окружен.


По словам Пригожина, в настоящее время для связи с украинским гарнизоном остается лишь одна дорога. Остальные автомагистрали уже контролируются «вагнеровцами».

Клещи сжимаются

- подчеркнул Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что если раньше против российских бойцов в Артемовске воевала профессиональная украинская армия, то сейчас в украинских формированиях все больше стариков и детей.

Они бьются, но их жизнь под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен

- резюмировал Евгений Пригожин.


Также в сюжете с обращением основателя ЧВК «Вагнер» показали украинских военнопленных. Вид у этих людей действительно удручающий. Двое военнопленных – юноши, едва вышедшие из детского возраста. Еще один военнопленный – неважно выглядящий пожилой человек с большой седой бородой. Военнопленные умоляли Зеленского дать им возможность вернуться на родину, не оставлять их просьбу без внимания.

О том, что ситуация вокруг Артемовска и в самом городе плачевна для формирований ВСУ, в последнее время все чаще сообщают не только западные, но даже и украинские источники. Однако Зеленский упорно не отдает приказ о выводе частей ВСУ из города, опасаясь имиджевых потерь. Но вряд ли гибель тысяч украинских солдат или их пленение принесут меньший имиджевый ущерб киевскому режиму.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
52 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:36
    -21
    Пригожин кровно заинтересован, чтобы украинцы сами ушли из Артемовска. Он заботится о том, чтобы сохранить ядро Вагнера - профессионалов. Зеков больше нет, в бой идут лучшие его бойцы. И несут немалые потери.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 11:42
      +7
      Цитата: voyaka uh
      Пригожин кровно заинтересован, чтобы украинцы сами ушли из Артемовска. Он заботится о том, чтобы сохранить ядро Вагнера - профессионалов. Зеков больше нет, в бой идут лучшие его бойцы. И несут немалые потери.

      Не согласен с Вами, после Артёмовска\Бахмута Вагнер на отдых не поедет, а продолжит выполнять боевые задачи! Так какая разница где!

      А вот обращение к зеле "уважаемый" со стороны Пригожина, мне кажется, лишнее.
      1. MAG51306
        MAG51306 Сегодня, 11:46
        +11
        Он уважает противника и он этого не скрывает. Он неоднократно об этом говорил.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:44
      +11
      Пригожин просто не хочет обременять себя этой фауной - свалит биомасса на свою сторону - это будет проблема Зеленского, останется в Артёмовске - проблема Пригожина. Их же кормить, лечить, караулить надо. А оно нам надо?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:57
        +3
        Режим зеленского наркомана сейчас походит на конец режима усатой нацистской мрази. Те же дети и старики в бою, гори всё, лишь бы подольше продержаться.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:13
      +3
      Он заботится о том, чтобы сохранить ядро Вагнера - профессионалов

      обычная забота о людях - и своих и даже противника
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:38
    +11
    Пригожин хочет избежать штурма Азовсаль-2...Это и потери и время.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 11:52
      +2
      Цитата: Zaurbek
      Пригожин хочет избежать штурма Азовсаль-2...Это и потери и время.


      А почему тогда совсем недавно он призывал Зеленского не выводить войска и продолжать оборонять Бахмут ? Типа для того, чтобы перемолоть как можно больше противника. Теперь однако поменял свою точку зрения. Или свою точку зрения он и не озвучивал ?.
      1. Semak
        Semak Сегодня, 12:05
        +2
        это был сарказм и троллинг, со стороны Пригожина.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 12:16
          +1
          Цитата: Semak
          это был сарказм и троллинг, со стороны Пригожина.


          Так и нынешнее заявление тоже можно представить как попытку обратить внимание украинского общества на плачевное положение украинских войск. Короче, каждый видит то, что ему хочется.
      2. kenig1
        kenig1 Сегодня, 12:07
        +2
        Если внимательно слушать Пригожина, ему жаль детей и стариков.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 12:14
          -1
          Цитата: kenig1
          Если внимательно слушать Пригожина, ему жаль детей и стариков.


          И нам всем их жаль. Дальше что ? Если так жаль, то пусть не ЧВК командует, а организует медицинскую или гуманитарную структуру и помогает всем им выживать. Лечить людей, обеспечивать питанием и другими необходимыми вещами. Сейчас много людей в этом нуждается.
      3. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 12:11
        +2
        Так Пригожин вроде ясно сказал что раньше в городе были профи, а теперь старики и дети. Он хотел уничтожить регулярные части, а их вывели и кинули туда необученных мобиков кого поймали.
      4. HAM
        HAM Сегодня, 12:17
        -1
        Он, Вам конкретно сказал,что ранее воевали против армии,а теперь мальчишки да старики...
        Млин,до чего же головы пацанам задурили!....наверняка в компьютерную игру поехали поиграть,со стариком хоть понятно-куда денешься....
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 12:25
          +1
          "Он, Вам конкретно сказал,что ранее воевали против армии,а теперь мальчишки да старики."

          И эти мальчишки и старики так крепко держат оборону, что профессиональные Вагнеровцы никак не могут сломить их сопротивление ? Вы хоть когда нибудь научитесь не верить всему, что говорят, а иногда и голову включать ?
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:04
      0
      Пригожин хочет избежать штурма Азовсаль-2

      гуманность это визитная карточка ВагнерОв
    3. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 12:24
      +1
      Без подвоза там все быстро кончится
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:40
    +16
    Пригожин красава! Всё правильно сказал, вот только слово "уважаемый" надо было заменить на "слыш ты, чучело"
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:47
      +4
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      вот только слово "уважаемый" надо было заменить на "слыш ты, чучело"

      Так этому "чучелу" наплевать на украинский народ, он отрабатывает свои миллиарды долларов справно, да народ то украинский, не его народ, пусть хоть все могилизируются, западная демократия их "не забудет".
      Хотя что может сделать народ, если кастрюля на голове мешает.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:07
      +1
      слово "уважаемый" надо было заменить на "слыш ты, чучело"

      ВагнерА это вежливые люди
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:41
    +7
    Не услышит его Зеля. Он ведь так за Артемовск ручался. Хотя уже и на западе ему говорят, что "Артемовск не так уж важен"
    1. art266
      art266 Сегодня, 11:59
      +1
      Мне кажется, что обращение нацелено не зеленского (ему все равно), а на украинскую публику - пусть лишний раз посмотрят кого укронацисты гонят на убой.
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 11:42
    -4
    Что то Пригожине не понять. То у него главная цель "перемалывание" сил ВСУ. То выведите их оттуда. а то нам их убивать жалко. Если там одни дети и старики то они быстро сдадутся и не будут использованы ВСУ на других участках. Что заставит украинцев дербанить нормальные войска на затыкание дыр.
    Короче. Верховный кулинар-полководец на чьей стороне?
  6. Privet
    Privet Сегодня, 11:42
    -3
    А так можно было, у командующего ВС РФ вроде другая фамилия, а у главнокомандующего вообще другая!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:56
      +2
      а у главнокомандующего вообще другая

      Главнокомандующий - это как следует из самого термина тот, кто командует армией и вообще страной в войне.. И отвечает за всё. Беря на себя всю полноту как власти, так и ответственности. Вот Иосиф Виссарионович - был Главнокомандующий, причём - Верховный.. А когда персонаж упорно делает вид что всё происходящее его вообще не касается, какой же это главнокомандующий, даже со строчной буквы?
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:10
        0
        Президент - уже Верховный главнокомандующий. Ему не нужно для этого выполнять какой-то особый ритуал... Он, принимая присягу, уже принял на себя всю полноту ответственности за страну. И переложить её на кого-то ещё он тоже не может. Если он отвечает за страну, значит и за СВО, кто бы что ни говорил, отвечает тоже он. Уже отвечает, ну нет других вариантов. Отвечает он не только перед избирателями, но и перед историей. Вы можете представить, чтобы в книгах потом писали: в 2022 году началось СВО на территории Украины, она проходила так-то и так-то, но так как В. Путин, занимавший в то время пост президента РФ не принял на себя ответственность за её ход, то её выиграл/проиграл Шойгу?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:24
          0
          Смешно.. Ну - и много вы лицезреете этого командования? Про ответственность - я уж вообще молчу.. Её у нас похоже в в принципе не существует.
  7. РусГр
    РусГр Сегодня, 11:46
    +2
    Интересно будет баллотироваться Пригожин на выборах в президенты?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:08
      +1
      будет баллотироваться Пригожин на выборах в президенты?

      наговаривают! грех это
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:47
    0
    Ага! Василевский обратился к Гитлеру вывезти войска из Сталинграда.
    Кстати в 14 году больше воевали, теперь только понтуются.
  9. monetam
    monetam Сегодня, 11:50
    +4
    Но пока нет сообщений о взятии ни Богдановки, ни Ивановского, ни Часова Яра. Пригожин уже заработал очень значительный авторитет тем, что отвечает за свои слова, и никогда не говорит впустую. Но правильно ли говорить о "практическом окружении", когда Бахмут сохранил, хоть и под угрозой, пути снабжения ?
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 12:23
      0
      Там расстояние с Птура простреливается....Можно никого не выпустить вообще, Похоже спецом дают уйти.
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:52
    +4
    Цитата: neri73-r
    обращение к зеле "уважаемый" со стороны Пригожина, мне кажется, лишнее.

    Пригожин уважает себя и уважает противника, поэтому он выше диванных войск, где в ходу терминология "страна 404", "Уpкаина", "кокаинисимус" и прочие.
    Правильный человек. Мужик, с большой буквы.
  11. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 11:52
    +2
    Зачем им возвращаться на родину? Наоборот, сейчас нужно держаться подальше.
  12. monetam
    monetam Сегодня, 11:53
    +1
    И что за фото, кто эти люди - двое юношей, вчерашних подростков, и старик ? Неужели захыстныкы Бахмута ? интересно, в какой воинской части служат ?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:10
      +1
      кто эти люди

      штурмовики ВСУшные - костяк армии Зеленского
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:54
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Пригожин кровно заинтересован, чтобы украинцы сами ушли из Артемовска. Он заботится о том, чтобы сохранить ядро Вагнера - профессионалов. Зеков больше нет, в бой идут лучшие его бойцы. И несут немалые потери.

    По-моему вы не очень внимательно следите за информацией по Вагнеру. Уточним. Это бывшие зеки, часть из которых осталась в рядах. Кроме того, пополнение ЧВК Вагнер происходит не исключительно за счёт заключённых.
  14. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:55
    +1
    Цитата: voyaka uh
    в бой идут лучшие его бойцы. И несут немалые потери.

    Думается, в этом вопросе вам изменяет ваша рассудительность. Иностранные чвк и наемники выведены из Бахмута, как сообщалось, 28.02, в тот же день эвакуировались старшие офицеры. Сегодня Бахмут покидает аэроразведка - взвод Мадьяра. Пленные - сопляки и старики, брошенные на убой. И против этого контингента происходят большие потери музыкантов? Если Пригожин молчал при схватках с опытными бойцами, нынешнее обращение обосновывать желанием избежать потерь - надумано. Он потерь украинских мальчишек хочет избежать, вот это вернее.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 12:08
      0
      " Он потерь украинских мальчишек хочет избежать, вот это вернее."

      То есть вы считаете, что если этих мальчишек эвакуируют из Бахмута, то их отправят по домам и тем самым сохранят им жизнь ? Их максимум отведут на новые рубежи обороны и им опять придется воевать. Причем, здесь в окружении у них гораздо больше шансов сдаться в плен и тогда они уж точно сохранят свои жизни, а на новых рубежах обороны совсем не факт, что у них будет такая возможность.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:08
      0
      Он потерь украинских мальчишек хочет избежать, вот это вернее.

      Которых собственное командование снова бросит в бой. Только уже возможно более удачно. Да и эти "мальчишки" через полгода-год станут матерыми бойцами. Может все таки их лучше сейчас пленить чем дать им и самим обучится и другим опыт передать?
      И молчал Пригожин пока шел поток добровольцев и в т/ч з/к., и снабжение шло по привилегированному классу. А теперь приходится воевать на общих основаниях.
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:59
    +2
    Пленных в принципе есть куда отправить. Это строительство железной дороги на Магадан, с Магадана на Чукотку, Камчатку. Начать железную дорогу на Сахалин и по Сахалину тоже. Опять же мосты через Лену и Татарский пролив. Работы непочатый край. Организовать " Укрлаг". Пусть трудом искупят вину.
    Немцы и японцы пахали же.
    1. lenovol
      lenovol Сегодня, 12:08
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Пленных в принципе есть куда отправить. Это строительство железной дороги на Магадан, с Магадана на Чукотку, Камчатку. Начать железную дорогу на Сахалин и по Сахалину тоже. Опять же мосты через Лену и Татарский пролив. Работы непочатый край. Организовать " Укрлаг". Пусть трудом искупят вину.

      А потом начнутся аварии и жертвы. На рудники сук отправлять.
  16. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:02
    +1
    Конкретно эти похожи на недавно мобилизованных. Колоритный дед и два сопляка. Об них их же страна вытерла ноги и бросила. Но пока у свиней за спиной еще много вот такого мяса, они будут нас закидывать мясом. И в этот момент будут готовить свои основные силы, которые обучены в том числе в Европе, к весенней кампании .
  17. lenovol
    lenovol Сегодня, 12:07
    -2
    Двух подставных малолетки и дед бомж.
    Постановочное видео.
  18. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 12:07
    0
    «Получил боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий.
    Какие критичные причины перевода, когда мы провели тут 110 дней боевых дежурств? Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования», - туманно отозвался о поступившем приказе боевик ВСУ «Мадьяр».
  19. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 12:07
    0
    Душераздирающее зрелище. Обращение Приожина очень даже уместное.
  20. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 12:09
    0
    Лучше всего мочить гадов без остановки и до самого Киева. Как США в своё время сделали с Кореей, то есть разделили по 38 параллели на КНДР и Южную Корею, так и Украину разделить на Восточную и Западную. В западной большинство бармалеев от потомков бандеровцев и нам она не нужна. А в Восточной нормальные украинцы. Медведчук стал бы хорошим Президентом Украины и Украина стала бы как Беларусь Союзным государством с Россией. Это один из вариантов.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:16
      0
      Бандеровцев в Польшу - она нам не нужна
  21. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:15
    0
    А зачем это он так делает?!
    Врага надо ликвидировать.
    Это значит они должны уйти с вооружением и оборудованием, переформироваться и с уверенностью, что русские добрые, дальше по нам стрелять.
  22. Dos
    Dos Сегодня, 12:19
    0
    hi А когда и где проблемы индейцев волновали шерифа!? request
  23. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:20
    0
    Слова Пригожина вряд ли всегда надо рассматривать "в лоб". Поэтому, речь идёт не о просьбе вывести войска. О чем же тогда?
    1. Первый посыл - Зеленский на столько кровожадный упырь, что уже шлёт в бой детей и стариков, пытаясь спасти здоровых амбалов, которые до этого учились и готовились в том числе за счёт этих стариков и детей. (Ситуация на самом деле просто ужасная, если вдуматься. Кстати, кого будет защищать та самая профессиональная армия, если она останется? Ведь гибнут защищаемые)

    2. Второй посыл - людские ресурсы уже кончаются, пошли в ход дети

    3. Третий посыл - мы не воюем с населением Украины. Они заложники фашистов, засевших в Киеве. Мы же, наоборот, желаем им жить поживать и добра наживать (но в нейтральном статусе и с полицией вместо Армии), поэтому в интересах самих же людей нам помогать, если они хотят, чтобы их дети жили не тужили, торговали и с Европой и с Россией и лопали вареники с картошкой
  24. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 12:20
    0
    Вот тебе и апрель))) Красавчег.....