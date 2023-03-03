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Германия запросила у Швейцарии продажу списанных немецких танков Leopard 2

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Германия запросила у Швейцарии продажу списанных немецких танков Leopard 2

Передача немецких танков Украине пробила бреши в оборонных способностях многих европейских стран, которые теперь ищут способы эти самые бреши заткнуть. Как сообщает швейцарская газета Blick, Германия намерена выкупить у армии Швейцарии списанные немецкие танки.


Германия направила Швейцарии запрос, подписанный министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и главой Минэкономики Робертом Хабеком, в котором просит Берн продать списанные швейцарской армией немецкие танки Leopard 2 в количестве 96 единиц. В качестве покупателя выступит немецкий концерн Rheinmetall, который потом эти самые танки восстановит. В Берлине клянутся, что данная техника никаким образом на Украину не попадет, она предназначена для замены танков, отправленных Киеву.

Письмо адресовано начальнику федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виоле Амхерд. Писториус и Хабек клятвенно заверяют швейцарку в том, что списанные танки будут переданы исключительно странам ЕС и НАТО, у которых образовались "пробелы" из-за поставок бронетехники Украине.

В самой Швейцарии вроде бы и не против продать танки Германии, тем более списанные, но возникло множество вопросов. Как оказалось, никому не нужные и находящиеся на хранении ОБТ Leopard 2 вдруг понадобились швейцарскому Минобороны. Правда не все, а всего 34 из имеющихся 96. Против передачи остальных военные не возражают. В то же время передача танков немцам требует решения парламента, а там не все поддерживают такое решение.

Согласно открытым источникам, на сегодняшний день на вооружении швейцарской армии находится 134 модернизированных ОБТ Leopard 2, имеющих обозначение Pz-87. Какое количество из них боеспособно не известно.
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10 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:44
    +1
    И хочется, и боязно. Вдруг в НАТО не возьмут. А с чем тогда сами останутся? Нет уж, "такая корова нужна самому"
  2. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 12:00
    0
    https://dzen.ru/video/watch/63dac0273e1c91442fc35fa7?t=4
  3. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 12:01
    0
    Вероятно Наши бойцы уже сделали ставки на пари, то есть кто и сколько подожжёт эту немецкую живность как леопард. В Германии последних лет только герхард Шредер был нормальным канцлером, заботился о Германии, немцах и имел дружеские отношения с Путиным, а Путин Великий и Могучий Стратег, знает как, когда и чем ответить современному западу. Да Здравствует Великая Россия, Слава Героям России!!!
  4. art266
    art266 Сегодня, 12:04
    0
    Как оказалось, никому не нужные и находящиеся на хранении ОБТ Leopard 2 вдруг понадобились швейцарскому Минобороны.

    По итогам конфликта спрос на военную технику в Европе наверняка возрастет.
    Так, что восстановление списанных Леопардов выглядит делом перспективным.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: art266
      По итогам конфликта спрос на военную технику в Европе наверняка возрастет.

      Цены на военную технику вооружение, возрастают только от продолжительности войны, чем дольше война, тем дороже. Математика - геометрическая прогрессия в зависимости от времени.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:11
    0
    Писториус и Хабек клятвенно заверяют швейцарку в том, что списанные танки будут переданы исключительно странам ЕС и НАТО

    Ну что такое клятвы Запада это только новорождённые не понимают, а остальные за сотни лет убедились в удивительной способности Запада "брехать". Да если все получится "по Писториусу", который гарантирует что танки переданные швейцарцами в Германию, а потом переданные по всей Европе, не попадут на Украину ( полякам передайте, те будут клясться даже Маткой боской Ченстоховской, но через неделю передадут в бандерштадт).
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    0
    Германия запросила у Швейцарии продажу списанных немецких танков Leopard 2
    . Что по этому вопросу/теме, можно сказать, предположить???
    Забугорные, гейропа, как в последний, решающий поход собирается.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    0
    Германия намерена выкупить у армии Швейцарии списанные немецкие танки.
    Я уже даже не знаю то ли смеяться, то ли просто разводить руками. Ситуация когда страна отправляет на Украину свои танки, а потом просит другую страну продать ей такие же, но б/у анекдотична. Докатились немцы до ручки в желании услужить Сша.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:18
    0
    Логика - Германия свои почти новые поставила на ход и отдала на халяву окраине, а затем хочет купить у Швейцарии старые и списанные, чтобы отремонтировать и поставить на вооружение своей армии. Где она, ну я про логику?
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:19
    0
    Как я Шольц жопу рвёт, перед холуем Зелёным и дедом Бидоном пытается выслужится