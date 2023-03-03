Германия запросила у Швейцарии продажу списанных немецких танков Leopard 2

Передача немецких танков Украине пробила бреши в оборонных способностях многих европейских стран, которые теперь ищут способы эти самые бреши заткнуть. Как сообщает швейцарская газета Blick, Германия намерена выкупить у армии Швейцарии списанные немецкие танки.
Германия направила Швейцарии запрос, подписанный министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и главой Минэкономики Робертом Хабеком, в котором просит Берн продать списанные швейцарской армией немецкие танки Leopard 2 в количестве 96 единиц. В качестве покупателя выступит немецкий концерн Rheinmetall, который потом эти самые танки восстановит. В Берлине клянутся, что данная техника никаким образом на Украину не попадет, она предназначена для замены танков, отправленных Киеву.
Письмо адресовано начальнику федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виоле Амхерд. Писториус и Хабек клятвенно заверяют швейцарку в том, что списанные танки будут переданы исключительно странам ЕС и НАТО, у которых образовались "пробелы" из-за поставок бронетехники Украине.
В самой Швейцарии вроде бы и не против продать танки Германии, тем более списанные, но возникло множество вопросов. Как оказалось, никому не нужные и находящиеся на хранении ОБТ Leopard 2 вдруг понадобились швейцарскому Минобороны. Правда не все, а всего 34 из имеющихся 96. Против передачи остальных военные не возражают. В то же время передача танков немцам требует решения парламента, а там не все поддерживают такое решение.
Согласно открытым источникам, на сегодняшний день на вооружении швейцарской армии находится 134 модернизированных ОБТ Leopard 2, имеющих обозначение Pz-87. Какое количество из них боеспособно не известно.