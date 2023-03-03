Потеря суверенитета: власти Германии рассматривают возможность частичного переноса военной промышленности в США «для поддержки Украины»

Власти ФРГ рассматривают в качестве одного из возможных путей для организации бесперебойных поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины возможность переноса части предприятий немецкой военной промышленности на территорию США. Сообщается, что немецкое правительство уже обдумывает этот вариант.
По информации американского издания Bloomberg, на предстоящей встрече между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом будет оказано давление на немецкого лидера, которому укажут на недостаточные объемы оказываемой Киеву военной помощи, в частности боеприпасов. Одним из возможных путей решения "этой проблемы" должен стать частичный перенос на территорию США немецкой военной промышленности.
Ранее украинские власти предрекли положительное для себя решение вопроса с поставками Киеву истребителей западного производства. Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, что изначально западные страны, в частности Германия, отказывались поставлять украинской армии танки Leopard, однако впоследствии немецкие власти изменили свое решение.
Также сообщается, что власти Южной Кореи заявили о неготовности отправлять вооружения украинской армии. По словам главы правительства республики, такая возможность в настоящее время не рассматривается. После начала вооруженного конфликта на Украине Сеул поставлял Киеву различную гуманитарную помощь, в том числе продукцию военного назначения, такие как средства защиты.
Перенос немецкий оборонки в США, пусть даже частичный, это уже откровенная потеря Германией своего суверенитета и разбазаривание не только промышленности (отток налогов, лишение себя тысячи рабочих мест) как таковой, но и национальных интересов. Осталось только упразднить Бундестаг и правительство или перевести органы власти в Вашингтон...