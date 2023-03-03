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Потеря суверенитета: власти Германии рассматривают возможность частичного переноса военной промышленности в США «для поддержки Украины»

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Потеря суверенитета: власти Германии рассматривают возможность частичного переноса военной промышленности в США «для поддержки Украины»

Власти ФРГ рассматривают в качестве одного из возможных путей для организации бесперебойных поставок боеприпасов Вооруженным силам Украины возможность переноса части предприятий немецкой военной промышленности на территорию США. Сообщается, что немецкое правительство уже обдумывает этот вариант.


По информации американского издания Bloomberg, на предстоящей встрече между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом будет оказано давление на немецкого лидера, которому укажут на недостаточные объемы оказываемой Киеву военной помощи, в частности боеприпасов. Одним из возможных путей решения "этой проблемы" должен стать частичный перенос на территорию США немецкой военной промышленности.

Ранее украинские власти предрекли положительное для себя решение вопроса с поставками Киеву истребителей западного производства. Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, что изначально западные страны, в частности Германия, отказывались поставлять украинской армии танки Leopard, однако впоследствии немецкие власти изменили свое решение.

Также сообщается, что власти Южной Кореи заявили о неготовности отправлять вооружения украинской армии. По словам главы правительства республики, такая возможность в настоящее время не рассматривается. После начала вооруженного конфликта на Украине Сеул поставлял Киеву различную гуманитарную помощь, в том числе продукцию военного назначения, такие как средства защиты.

Перенос немецкий оборонки в США, пусть даже частичный, это уже откровенная потеря Германией своего суверенитета и разбазаривание не только промышленности (отток налогов, лишение себя тысячи рабочих мест) как таковой, но и национальных интересов. Осталось только упразднить Бундестаг и правительство или перевести органы власти в Вашингтон...
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Copyleft
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14 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:07
    +7
    Все же молодцы американцы ,так замутить конфликт ,что бы лишить еще и ВПК Европу
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:11
      +4
      Абсолютно согласен! Гениальный план матрасов в работе!
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:30
        0
        Кто-то верно заметил, что для катастрофы под Каннами нужен был не только гений Ганнибала, но ещё и полная бездарность Варрона..

        Так и тут - ещё бы лет 50 назад подобный план хрен проканал бы.. Но при нонешних евроамёбах..
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: APASUS
      Все же молодцы американцы ,так замутить конфликт ,что бы лишить еще и ВПК Европу

      Да уж, замутили так замутили! Под боком России провернуть такое - это уму не постижимо!
      Разве такое можно было предположить во времена СССР?!
      1. kartantirambler.ru
        kartantirambler.ru Сегодня, 12:36
        0
        А чё Россия? Немцы больше пострадали, да и Европа в целом. Выходить им надо из НАТО и скидывать Шольца, а по СП2 требовать у звезднопоосатых свиней компенсацию. Во всяком случае ГДР-овцам пора объявить независимость и начать строить Берлинскую стену.
    3. Комментарий был удален.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:28
      0
      Цитата: APASUS
      Все же молодцы американцы ,так замутить конфликт ,что бы лишить еще и ВПК Европу

      Прекрасно разработанная перед 1914 годом партия-многоходовка, рассчитанная на 100 лет, медленно но верно из Германии сделала прокладку "Оллдейс" ( Европа раньше сдулась ). Умеют же янки "дурку замутить" !
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +1
    Потеря суверенитета: власти Германии рассматривают возможность частичного переноса военной промышленности в США «для поддержки Украины»

    Перенос немецкий оборонки в США, пусть даже частичный, это уже откровенная потеря Германией своего суверенитета и разбазаривание не только промышленности (отток налогов, лишение себя тысячи рабочих мест) как таковой, но и национальных интересов. Осталось только упразднить Бундестаг и правительство или перевести органы власти в Вашингтон...
    . Ни добавить, ни убавить... странные дела могут произойти и может/будет кто то этому мешать/помогать, это вопрос???
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 12:11
    +4
    или перевести органы власти в Вашингтон...

    А они разве не там ещё???
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:15
      +1
      Там конечно, а напоследок пусть поленьям репарации заплатят bully
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:20
    0
    Давайте всё производство переводитеив США
  5. Комментарий был удален.
  6. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 12:23
    -1
    Надо -бы немцам дать площадку.. для постройки нового рейхстага в Вашингтоне.. и напичкать его прослушкой. Что бы не баловались эти шварцы!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    0
    возможность переноса части предприятий немецкой военной промышленности на территорию США.
    Шольцу и компании, чтобы понять, что они из себя представляют просто необходимо прочитать "Песня о соколе" М. Горького - рожденный ползать - летать не может...
  8. Dos
    Dos Сегодня, 12:31
    +1
    hi Наконец то проблемы послевоенной оккупации Германии проявились во всей красе! Не должен вассал иметь жилетку на пуговицу больше, чем господин! feel
  9. Cronus
    Cronus Сегодня, 12:35
    0
    Может этот план и был задуман Американцами?подхлестнуть свою экономику сланцевым газом,раскруткой военной промышленности,все за чужой счет,везде плюс,ну не Байден же все придумал,какая то верхушка. А европейцы танцуют под дудку,впрочем как и мы.