Несмотря на то, что Запад отчаянно продолжает попытки разрушить российскую экономику, каждый новый пакет санкций, как показала практика, наносит больше ущерба тем, кто их вводит. В то же время, наша экономическая система демонстрирует завидную устойчивость, особенно, если учитывать масштаб вводимых США и их союзниками ограничений.В связи с этим, на Западе обеспокоены тем, что их главный инструмент давления на Россию, очевидно, не сработал, пишет эксперт из ОАЭ Мухаммед Ферхат в статье для издания Al-Ain.В материале говорится, что еще в начале прошлого года МВФ прогнозировал обвал российского ВВП на 18,5% в связи с санкционным давлением. Между тем, наш основной показатель экономики «просел» лишь на 2,5% в годовом выражении. Более того, на 2023 год многие эксперты и вовсе прогнозируют рост экономики РФ.Как пишет Ферхат, Россия оказалась хорошо подготовлена к санкционной войне, которую ей устроили США и их многочисленные союзники. Эксперт подчеркивает, что российская экономика далека от «краха» и на Западе этим крайне недовольны.Стоит отметить, что политика ограничений, хоть и не в таком масштабе, как в настоящий момент, применялась по отношению к нашей стране с 2014 года. Таким образом, у российских властей было время, чтобы адаптировать экономику страны к различным «турбулентностям». Именно это, очевидно, и стало причиной провала западной санкционной стратегии.