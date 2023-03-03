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Эксперт из ОАЭ: Запад обеспокоен устойчивостью российской экономики в условиях беспрецедентных санкций

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Эксперт из ОАЭ: Запад обеспокоен устойчивостью российской экономики в условиях беспрецедентных санкций

Несмотря на то, что Запад отчаянно продолжает попытки разрушить российскую экономику, каждый новый пакет санкций, как показала практика, наносит больше ущерба тем, кто их вводит. В то же время, наша экономическая система демонстрирует завидную устойчивость, особенно, если учитывать масштаб вводимых США и их союзниками ограничений.


В связи с этим, на Западе обеспокоены тем, что их главный инструмент давления на Россию, очевидно, не сработал, пишет эксперт из ОАЭ Мухаммед Ферхат в статье для издания Al-Ain.

В материале говорится, что еще в начале прошлого года МВФ прогнозировал обвал российского ВВП на 18,5% в связи с санкционным давлением. Между тем, наш основной показатель экономики «просел» лишь на 2,5% в годовом выражении. Более того, на 2023 год многие эксперты и вовсе прогнозируют рост экономики РФ.

Как пишет Ферхат, Россия оказалась хорошо подготовлена к санкционной войне, которую ей устроили США и их многочисленные союзники. Эксперт подчеркивает, что российская экономика далека от «краха» и на Западе этим крайне недовольны.

Стоит отметить, что политика ограничений, хоть и не в таком масштабе, как в настоящий момент, применялась по отношению к нашей стране с 2014 года. Таким образом, у российских властей было время, чтобы адаптировать экономику страны к различным «турбулентностям». Именно это, очевидно, и стало причиной провала западной санкционной стратегии.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:17
    +3
    Мы тоже обеспокоены что вводившие санкции срадают больше чем мы. Ем икру и думаю а как там западный народ?
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 12:27
      0
      Рост индекса закупок в обрабатывающей промышленности (BMI) по итогам февраля 2023 года ускорился с 52,6 до 53,6 пунктов[прим.ред. - даже у КНР 50,2 пункта, у Индии 50,6, у США и ЕС падение до 47-47,5 пунктов]. Это рекордно высокий показатель начиная с февраля 2017 года, И САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В МИРЕ СРЕДИ СТРАН G-20. Значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.
      По данным Института глобальных исследований S&P, в России рекордными темпами растет именно внутренний спрос, что свидетельствует о положительном влиянии западных санкций на перспективы российской промышленности. Объем новых заказов в производственном секторе России увеличивается ускоренными темпами.
      Оптимизм российской промышленности вырос до максимума, Индекс предпринимательской уверенности, который составляет Росстат на основе опроса 4,5 тыс. предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, в феврале с учетом сезонности вырос к январю и превысил рекордные значения, наблюдавшиеся перед началом СВО(рост промпроизводства в январе-феврале 2022 составил 5,1% к периоду год к году): https://www.rbc.ru/economics/03/03/2023/6400740d9a79474e8e750437?from=from_main_1
      "Те, кто прогнозировал дисбаланс бюджетной системы России, сильно расстроятся, ее доходы за январь-февраль 2023 превысили ожидания и составили ₽5 триллионов, что выше аналогичного показателя прошлого года" - Министр финансов России.
      Замечу, это почти на 20% больше пикового по доходам периода январь-февраль 2022.
      Россия пережила год санкций, инвестируя как никогда раньше.
      Bloomberg удивляется беспрецедентному росту инвестиций в 2022 году в российский бизнес. Во время предыдущих экономических спадов такого не было и близко.
      Реальный сектор тратит деньги на замену иностранного оборудования, комплектующих и ПО, создает новые логистические цепочки для выхода на альтернативные рынки. Первоначальные прогнозы снижения капзатрат до 20% опозорились — в 2022-ом они выросли на 7%.
      Банк России: Подавляющее большинство предприятий увеличили инвестиции в основной капитал в 2022 году, либо сохранили без изменений.
      Возникают новые компании — опираются на госкредиты/субсидии. Капитал становится доступным для жаждущих инвестиций секторов.
      По прогнозам МВФ экономика России в 2023 году вырастет, а в 2024 по темпам роста обгонит Евросоюз и США.

      «Страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей!»laughing
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:17
    0
    Не стоит беспокоиться, мы как нибудь сами справимся wassat
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:17
    +1
    Эксперт из ОАЭ: Запад обеспокоен устойчивостью российской экономики в условиях беспрецедентных санкций
    . События разные происходят, во многих странах, разных местах.
    Как их оценивать, с какой стороны, с какой точки зрения???
    Очевидно, что события/последствия, собираются не в один клубок, хотя, из тех клубов придётся ткать единую ткань, единое полотно, для всего нашего мира!!!
    Короче... а фиг его знает, что именно получится по результатам, прежних, текущих и будущих событий request
    1. Комментарий был удален.
    2. WIKI
      WIKI Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: rocket757
      Короче... а фиг его знает, что именно получится

      А получилось : " Если экономика не растет или растет недостаточно быстро, центральный банк может снизить процентные ставки, чтобы сделать заимствования более привлекательными. Логика заключается в том, что это будет стимулировать расходы, что приведет к росту ВВП. Недостаток этого шага заключается в том, что, согласно многим распространенным представлениям, он также будет стимулировать инфляцию." Ни какого чуда.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:21
    -2
    Несмотря на то, что Запад отчаянно продолжает попытки разрушить российскую экономику
     Запад борется с ветряными мельницами.Невозможно разрушить в основном сырьевую экономику.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 12:35
      +1
      Прекращайте повторять сотни раз деклассированную ахинею. Россия по объему индустриального производства как заняла в мире 4 место в далеком 2017м - так до сих пор никому это место не отдает(впереди лишь 1,4миллиардный китай, 332миллионные сша и полуторамиллиардная индия). По объему промпроизводства Россия давно больше чем на ТРЕТЬ опережает германию, одной только стпли и алюминия производим почти на 25% больге чем весь 410миллионный Евросоюз, а объемы ежегодного строительства больше чем у всей 500миллионной Европы(если считать все евространы западного влияния).Даже по объемам ежегодного судостроения опережаем сша+ес+британию+канаду+австралию вместе взятых. Про ВПК вообще молчу, производство более 50% всех ракнт ПВО мира, ~50% всего ежегодного производства боевых ракет всех типов и 40-45% мирового танкостроения говорит само за себя.
      Ну а про абсолютное доминирование Росатома над остальным 7,8миллиардным человечеством во всех направлениях атомной отрасли(самой наукоемкой из того что создали люди, кстати) и так знаете.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:41
    0
    Они пока живут в другой реальности, наша экономика как айсберг, снесли верхушку санкциями и отъездом шушеры всякой, а экономика под водой (пардон в тени) дальше движется. Это у них соседу программу установил плати налоги и что б еще и официальная была. А как отчёты у нас умеют делать во всякие МВФ и прочие вражеские организации это песня, опыт СССР не пропьешь. Они даже ( наши экономисты тоже) представления не имеют как жизнь устроена реальная. Будут конечно затягивать гайки, но это бесполезно, сами своих же бизнесменов загоняют в коррупцию и тень, нам же легче будет свои вопросы решать.