ФСБ опубликовала кадры с последствиями расстрела машины украинскими боевиками в Брянской области

ФСБ опубликовала кадры с расстрелянным украинскими диверсантами легковым автомобилем в Брянской области. Ролик довольно активно распространяется как на российских, так и на украинских ресурсах.Сотрудники ФСБ засняли последствия расстрела машины украинскими боевиками, проникшими на российскую территорию. Как ранее сообщалось, в автомобиле находился взрослый мужчина, а также трое детей - мальчик 10 лет по имени Федор и две девочки. Водитель от полученных ранений скончался на месте, мальчишка, раненный в грудь, сумел спасти девчонок, укрыв их в лесу и вызвал помощь. Федора уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Правительство области готовит документы к награждению Федора медалью "За отвагу".Еще один автомобиль "Шевроле-Нива" боевики расстреляли в населенном пункте Любечане, водитель погиб на месте. Отступая, националисты установили мины, на одной из которых подорвался бронеавтомобиль Росгвардии. Произошло это в районе Сушан при зачистке территории. При подрыве легкие ранения получили трое бойцов брянского СОБРа, а также взрывотехник ОМОНа. Их жизни ничего не угрожает.Напомним, что украинские националисты, среди которых было несколько бывших граждан России из так называемого "Добровольческого корпуса", на самом деле обычных нацистов, проникли в два села в Климовском районе Брянской области. В ходе последовавшего боестолкновения с участием бойцов Росгвардии, боевики были выдавлены за пределы российской территории, где по ним отработала российская артиллерия.В Киеве попытались отмазаться от происшедшего, сделав несколько заявлений в духе "нас там не было, это борцы с режимом Путина", но причастность украинских спецслужб к террористическому акту и нападению на мирное население видна даже невооруженным глазом.