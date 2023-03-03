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ФСБ опубликовала кадры с последствиями расстрела машины украинскими боевиками в Брянской области

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ФСБ опубликовала кадры с последствиями расстрела машины украинскими боевиками в Брянской области

ФСБ опубликовала кадры с расстрелянным украинскими диверсантами легковым автомобилем в Брянской области. Ролик довольно активно распространяется как на российских, так и на украинских ресурсах.


Сотрудники ФСБ засняли последствия расстрела машины украинскими боевиками, проникшими на российскую территорию. Как ранее сообщалось, в автомобиле находился взрослый мужчина, а также трое детей - мальчик 10 лет по имени Федор и две девочки. Водитель от полученных ранений скончался на месте, мальчишка, раненный в грудь, сумел спасти девчонок, укрыв их в лесу и вызвал помощь. Федора уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Правительство области готовит документы к награждению Федора медалью "За отвагу".

Еще один автомобиль "Шевроле-Нива" боевики расстреляли в населенном пункте Любечане, водитель погиб на месте. Отступая, националисты установили мины, на одной из которых подорвался бронеавтомобиль Росгвардии. Произошло это в районе Сушан при зачистке территории. При подрыве легкие ранения получили трое бойцов брянского СОБРа, а также взрывотехник ОМОНа. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что украинские националисты, среди которых было несколько бывших граждан России из так называемого "Добровольческого корпуса", на самом деле обычных нацистов, проникли в два села в Климовском районе Брянской области. В ходе последовавшего боестолкновения с участием бойцов Росгвардии, боевики были выдавлены за пределы российской территории, где по ним отработала российская артиллерия.

В Киеве попытались отмазаться от происшедшего, сделав несколько заявлений в духе "нас там не было, это борцы с режимом Путина", но причастность украинских спецслужб к террористическому акту и нападению на мирное население видна даже невооруженным глазом.

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8 комментариев
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  1. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 12:25
    0
    Может Шарий и говнюк, но хронология у него выложена честная этого события.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:28
    +1
    Лучше бы видео с тушками этих животных выложили.
  3. свой1970
    свой1970 Сегодня, 12:29
    +2
    Пацан молодец - не испугался!!!
    Мне непонятно - сколько все таки было нападавших.
    А то разброс от 5 до 80...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:32
      0
      свой1970 hi, да там такой информационный "винегрет" был что теперь и не поймешь, где правда, где наброс, где честное а где ЦИПСО поработало.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:34
      0
      Пацан молодец - не испугался

      надо наградить парня!!
    3. Prometey
      Prometey Сегодня, 12:35
      0
      Только как он мог после ранения в грудь еще передвигаться? Или это не пулевое было?
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 12:30
    +1
    Жаль, что ни на защиту Бахмута, ни Северска, где кроме безоружные гражданских и детей есть и мужики с оружием, эти херои окраины не поедут
  5. Prometey
    Prometey Сегодня, 12:34
    0
    Ну какие это нацисты? Это же бандюганы-мокрушники.