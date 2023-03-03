Украинские беженцы превратили квартиру приютившего их немца в «свинарник». Похоже, он понял, что известный лозунг «Украина – це Европа» не совсем соответствует действительности.
И хотя для приведения квартиры в состояние, пригодное для проживания, придется приложить немалые усилия, для ее хозяина в данной истории есть и пара положительных моментов. Во-первых, он уже точно знает, кому стоит сдавать жилье, а кому – нет. А во-вторых, теперь у него есть настоящий украинский флаг, который его квартиранты вывесили на балконе, оставив его немцу после своего отъезда. Ведь теперь символика Незалежной пользуется большой популярностью в европейских странах, активно выражающих солидарность с киевским режимом.
Конечно, в каждой стране есть люди, отличающиеся крайней неаккуратностью и не поддерживающие чистоту там, где живут. Но дело в том, что в последнее время кадры последствий пребывания украинцев в гостях у радушных европейских хозяев появляются все чаще. Возникает такое ощущение, что они не испытывают ни малейшего чувства благодарности жителям Европы за гостеприимство. По какой-то причине им кто-то внушил, что весь западный мир перед ними в неоплатном долгу.
А может просто они воспринимают расхожее выражение «чувствуйте себя, как дома» слишком буквально. Но ведь такие «беженцы» должны, наверное, понимать, что своим варварским поведением они позорят свою страну и народ. Но, видимо, для них это не играет никакой роли.
Похоже, украинский патриотизм может принимать и такие «причудливые» формы.