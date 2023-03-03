Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские беженцы превратили квартиру приютившего их немца в «свинарник»

6
Украинские беженцы превратили квартиру приютившего их немца в «свинарник»

Украинские беженцы превратили квартиру приютившего их немца в «свинарник». Похоже, он понял, что известный лозунг «Украина – це Европа» не совсем соответствует действительности.


И хотя для приведения квартиры в состояние, пригодное для проживания, придется приложить немалые усилия, для ее хозяина в данной истории есть и пара положительных моментов. Во-первых, он уже точно знает, кому стоит сдавать жилье, а кому – нет. А во-вторых, теперь у него есть настоящий украинский флаг, который его квартиранты вывесили на балконе, оставив его немцу после своего отъезда. Ведь теперь символика Незалежной пользуется большой популярностью в европейских странах, активно выражающих солидарность с киевским режимом.

Конечно, в каждой стране есть люди, отличающиеся крайней неаккуратностью и не поддерживающие чистоту там, где живут. Но дело в том, что в последнее время кадры последствий пребывания украинцев в гостях у радушных европейских хозяев появляются все чаще. Возникает такое ощущение, что они не испытывают ни малейшего чувства благодарности жителям Европы за гостеприимство. По какой-то причине им кто-то внушил, что весь западный мир перед ними в неоплатном долгу.

А может просто они воспринимают расхожее выражение «чувствуйте себя, как дома» слишком буквально. Но ведь такие «беженцы» должны, наверное, понимать, что своим варварским поведением они позорят свою страну и народ. Но, видимо, для них это не играет никакой роли.

Похоже, украинский патриотизм может принимать и такие «причудливые» формы.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:27
    +2
    Вспоминается выражение "пустили свиней в огород."laughing
  2. Dos
    Dos Сегодня, 12:28
    0
    hi А шо це таке? Чому пан из Неметчины ни задоволений"!? Чи браття (козацького рооооду!)воны вам или как? wassat
  3. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 12:31
    0
    Проспал немец свой дойчланд, действительно Украина цэ Гейропа. Свинарник общий, толерантный , как и положено скотине которая не разбирает на кого залезть и где кучу навалить.
  4. Seal
    Seal Сегодня, 12:32
    +1
    Украинские беженцы превратили квартиру приютившего их немца в «свинарник».

    Ну и хрен с ним, с этим немцем. Никто его ногами не бил, заставляя разместить в своей квартире "укробеженцев". Сам проявил инициативу - пусть сам и за свой счет последствия своей инициативы и разгребает. Может, в будущем умнее будет.
    А пока пусть еще раз получше квартиру осмотрит, там наверняка еще где-то накакано.
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 12:32
    +1
    Можно всегда уехать из Украины, но Украина из них не уедет никогда!!!!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    0
    Украинские беженцы превратили квартиру приютившего их немца в «свинарник»
    Пусть скажет спасибо, что своими фекалиями стены и мебель не измазали, как делали в других местах. Может это действительно послужит ему и не только уроком на будущее - с цэ европой лучше дел не иметь.