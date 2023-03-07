Финская зенитная артиллерия в послевоенные годы

В первые послевоенные годы основой финской противовоздушной обороны являлись 20-мм, 40-мм и 88-мм зенитные орудия, произведённые в конце 1930-х – начале 1940-х годов. Значительная часть этих зениток служила 30–40 лет, и последние орудия эпохи Второй мировой были списаны в 1980-е годы.
В конце 1950-х на вооружение поступили 35-мм зенитные автоматы швейцарского производства с радиолокационным наведением. В 1960-е годы финская зенитная артиллерия была усилена советскими 57-мм самоходными и буксируемыми установками. В 1970-е Финляндия закупила крупную партию 23-мм спаренных зениток. В конце 1980-х, начале 1990-х поступали башенные модули с 35-мм орудиями для зенитных самоходных установок, которые монтировали на шасси танков Т-55АМ. Начиная с 2015 года эти зенитные модули устанавливают на базу Leopard 2A4.
После окончания Второй мировой войны на вооружении войск ПВО Финляндии сохранились 88-мм немецкие зенитные орудия Flak 37, 40-мм шведские Bofors L 60 и 20-мм автоматы нескольких типов, собственного и иностранного производства.
Зенитная артиллерия эпохи Второй мировой
88-мм орудия Flak 37 поставлялись в двух вариантах, первая партия включала в себя 18 зениток на колёсном лафете, ещё 72 пушки, полученные в июне 1944 года, предназначались для монтажа на стационарных бетонированных основаниях. В Финляндии эти зенитки получили местное обозначение 88 ItK/37.
Зенитное орудие 88 ItK/37 в музее войск ПВО в Туусула
В отличие от более ранних моделей Acht-Komma-Аcht Zentimeter, орудия Flak 37 были оборудованы системой автоматической наводки Ubertransunger 37, по данным, передаваемым по кабелю с аппаратуры управления огнём зенитной батареи. Благодаря этому увеличились скорость и точность наводки. Одновременно с первой партией Flak 37 немцы предоставили радары управления огнём FuMG 62 Wurtzberg 39, которые, помимо корректировки, могли использоваться для обнаружения воздушных целей в заданном секторе.
Массовое производство зенитного орудия 8,8 сm Flak 37 началось в 1939 году. Внешне от 8,8 cm Flak 36 эта модель почти не отличалась. От более ранних моделей Flak 18 и Flak 36 орудие Flak 37 разнилось конструкцией лафета и технологией изготовления ствола, разработанного фирмой Rheinmetall. Модернизация также коснулась системы наведения орудий. Зенитки Flak 37 были оборудованы системой автоматической наводки Ubertransunger 37 по данным, передаваемым по кабелю с аппаратуры управления огнём батареи. 88-мм зенитные орудия данной модификации первыми получили возможность сопряжения с РЛС управления огнём.
Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям составляла 14 800 м. Масса орудия в боевом положении – 5 000 кг. Скорострельность – до 20 выстр./мин. Осколочный снаряд массой 9 кг мог поражать цели на высоте до 10 600 м.
В отличие от немецкой армии, финские 88-мм зенитки никогда не использовались в противотанковой обороне. Высокие боевые характеристики зенитных пушек немецкого производства позволили им долго оставаться на вооружении. Служба орудий 88 ItK/37 в финской ПВО продолжалась до 1967 года, после чего их распределили по частям береговой обороны, где они находились до начала 1990-х.
Во второй половине 1930-х буксируемые и морские 40-мм зенитки фирмы Bofors пользовались популярностью у иностранных заказчиков. В Европе их закупили или получили лицензию на производство: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция и Югославия. 40-мм «Бофорс» являлся одним из лучших зенитных автоматов периода Второй мировой, что предопределило значительные объёмы его выпуска и активное использование противоборствующими сторонами.
В годы Второй мировой войны в финских подразделениях ПВО имелось несколько сотен 40-мм зенитных автоматов Bofors L60, закупленных в Швеции, Венгрии и Германии (захваченные немцами в Дании, Норвегии и Польше). Кроме того, около 300 «Бофорсов» произвели на финских предприятиях. В Финляндии 40-мм зенитный автомат получил обозначение 40 ITK/35-39 Bofors.
40-мм орудие 40 ITK/35-39 Bofors на огневой позиции
Артиллерийская часть была смонтирована на двухосной буксируемой повозке, которая при переводе в боевое положение вывешивалась на домкратах. В случае острой необходимости стрельбу можно было вести прямо с колес, без дополнительных процедур, но с меньшей точностью. Масса зенитной установки в боевом положении – около 2 400 кг. Темп стрельбы: от 120 до 140 выстр./мин. Боевая скорострельность – около 60 выстр./мин. Расчёт: 5–6 человек. Заряжание зенитной установки производилось из вертикально вставляемой обоймы на 4 патрона.
Основным считался осколочно-трассирующий 900 г снаряд, снаряженный 60 г тротила, покидавший ствол со скоростью 850 м/с. Сплошной бронебойно-трассирующий снаряд массой 890 г, с начальной скоростью 870 м/с, на дистанции 500 м мог пробить 50-мм броню. По дальности эффективного выстрела и массе снаряда зенитная установка Bofors L60 немного превосходила немецкие и советские 37-мм автоматы 3,7 сm Flak 36 и 61-К, имела близкую с ними боевую скорострельность, но была тяжелей.
Значительная часть финских 40-мм зенитных автоматов оснащалась приборами автоматизированной наводки, данные на которые поступали по кабелю с оптических дальномеров.
В Финляндию также было поставлено 6 шведских ЗСУ Landsverk II. Лёгкие зенитные танки массой 9,5 тонны, защищенные бронёй 6–20 мм, были вооружены одним 40-мм орудием Bofors L60. Эти машины состояли на вооружении до 1966 года.
ЗСУ Landsverk II
В 1959 году часть 40-мм буксируемых зениток оснастили гидравлическими приводами, связанными кабелями с централизованной аппаратурой наведения. Для автономного энергоснабжения каждый зенитный автомат имел бензоэлектрический агрегат. После модернизации финские «Бофорсы» получили обозначение 40 Itk 36/59.
РЛС Thomson-Houston Mark VII
Для выработки данных о воздушных целях в Великобритании закупили 6 РЛС управления огнём Thomson-Houston Mark VII и станции орудийной наводки Command 43/50R. Зенитные батареи с модернизированными Bofors L60 были выведены их боевого состава в конце 1990-х.
В первое послевоенное десятилетие в финских зенитных подразделениях и на складах имелось несколько сотен 20-мм зенитных автоматов датского, итальянского и собственного производства.
В годы Второй мировой финны приобрели 362 зенитные установки, произведенные на заводе Madsen. Для датских зениток в Финляндии был налажен выпуск боеприпасов размерности 20х120 мм.
Финский 20-мм зенитный автомат 20 IT/39М (Madsen) на огневой позиции
Питание автомата 20 ITK/39М осуществлялось из 40 или 60-зарядных барабанных магазинов. Практическая скорострельность: 200–250 выстр./мин. Дальность эффективного огня – до 1 500 метров.
До начала 1980-х на хранении находились автоматы 20 ItK/35 Breda (итальянские 20-мм Canon mitrailleur Breda de 20/65 mod. 35) под патрон 20х138В. Партия этих орудий численностью 88 единиц поступила летом 1940 года.
Финский расчёт перекатывает 20-мм зенитный автомат 20 ItK/35 Breda
Благодаря мощному боеприпасу 20-мм зенитный автомат 20 ItK/35 Breda имел прекрасную баллистику и высокую для такого калибра бронепробиваемость. Снаряд с начальной скоростью 850 м/с на дистанции 200 метров по нормали пробивал броню толщиной 26 мм. Питание осуществлялось из жестких обойм на 12 выстрелов, которые можно было стыковать между собой. При массе в боевом положении 330 кг и темпе стрельбы 550 выстр./мин, зенитка могла бороться с воздушными целями на дальности до 2 200 метров.
Помимо закупки зениток за рубежом, в годы Второй мировой в Финляндии велись работы по созданию собственных образцов. Так, на базе противотанкового ружья L-39 конструктором Аймо Лахти была создана двуствольная 20-мм зенитка 20 ItK/40 VKT. В этом оружии использовались снаряды 20х138В, такие же, как в немецких и итальянских автоматах.
Спаренная 20-мм зенитная установка 20 ItK/40 VKT в музейной экспозиции
Установка получилась тяжелой, её вес в боевом положении составлял 652 кг. Суммарный темп стрельбы двух стволов достигал 700 выстр./мин. Боепитание происходило из коробчатых магазинов ёмкостью 20 выстрелов. Транспортировка спаренного автомата осуществлялась на двухколёсном прицепе. Ввиду небольшого дорожного прицепа и не слишком прочной конструкции, буксировка могла осуществляться только по хорошим дорогам и на скорости не более 30 км/ч.
Всего финская промышленность выпустила немногим более двух сотен 20 ItK/40 VKT. Несмотря на некоторые недостатки, зенитная установка 20 ItK/40 VKT нравилась финским военным и оставалась на вооружении до середины 1970-х годов.
Послевоенная зенитная артиллерия
В 1958 году в Швейцарии были закуплены шестнадцать 35-мм спаренных зенитных установок GDF-001 и РЛС управления огнём Superfledermaus. Установки, получившие местное обозначение 35 ItK 58, проходили регулярный ремонт и модернизацию. Сейчас это оружие в финской армии известно как 35 ItK 88.
35-мм зенитная установка 35 ItK 88 ведёт огонь
Зенитная установка 35 ItK 88 считается вполне эффективным и современным оружием. Огонь ведётся 35-мм снарядом массой 535–750 г с начальной скоростью 1 050–1 175 м/с, что позволяет обстреливать цели, летящие на высоте до 4 000 метров. Установка 35 ItK 88 обладает очень хорошей для такого калибра скорострельностью – 550 выстр./мин. Масса орудия в боевом положении достаточно велика – 6 700 кг, что требует для буксировки полноприводного трёхосного тягача, грузоподъёмностью не менее 5 тонн.
Значительный вес установки связан с её высокой степенью автоматизации и объясняется наличием многочисленных гидравлических и электрических приводов и исполнительных механизмов, функционирующих по командам с центрального пульта управления без участия расчётов. В состав зенитной батареи 35-мм орудий введёна автономная оптоэлектронная прицельная система с лазерным дальномером, перезарядка запасных коробок и досылание снаряда в ствол происходит автоматически, при этом присутствие расчётов на огневой позиции не обязательно. Боекомплект ранних моделей составлял 112 снарядов, готовых к применению. На поздних модификациях, благодаря применению системы автоматической перезарядки, его удалось довести до 280 снарядов.
В 1960-е годы между СССР и Финляндией началось активное военно-техническое сотрудничество. В 1961 году финская армия получила 12 советских зенитных самоходных установок ЗСУ-57-2 на шасси среднего танка Т-54, которые под обозначением ItPsv SU-57 служили более 30 лет. В начале 1990-х их вывели на хранение, где 57-мм зенитные самоходки находились до 2006 года.
ЗСУ ItPsv SU-57
Эффективность огня самоходных установок ЗСУ-57-2, оснащенных очень простыми прицельными приспособлениями, была ниже, чем у зениток, снабженных станциями орудийной наводки и радарами управления зенитным огнём. В связи с этим в 1980-е годы в Финляндии была предпринята попытка модернизации ItPsv SU-57 путем установки РЛС и внедрения снарядов с программируемым подрывом. Однако в связи с высокой сложностью и снижением военной угрозы эта тема так и не была реализована.
В 1975 году Финляндия закупила двенадцать 57-мм зенитных орудий АЗП-57 (С-60) и 3 радиолокационно-приборных комплекса РПК-1 «Ваза» на шасси «Урал-375». Аппаратура РПК-1 обеспечивала автосопровождение цели по угловым координатам и по дальности и могла вести самостоятельный ручной круговой или секторный поиск цели на дальности до 50 км. РЛС сопрягалась с телевизионно-оптическим визиром, что давало возможность взятия на сопровождения быстро перемещающихся воздушных целей.
Зенитное орудие АЗП-57 и РПК-1 «Ваза» в Музее ПВО в Туусула
57-мм зенитные орудия имели эффективную дальность стрельбы до 6 000 метров и скорострельность 100–120 выстр./мин, оснащались комплектом следящих приводов ЭСП-57 для наведения по азимуту и углу возвышения по данным РПК-1.
Принятие на вооружение зениток С-60 позволило вывести из состава сил противовоздушной обороны 88-мм орудия немецкого производства. Советскими 57-мм автоматами был вооружен зенитный дивизион, дислоцированный в Турку на юго-западе страны. Эксплуатация С-60 продолжалась до 2000 года.
В 1970-е годы Финляндия приобрела 400 23-мм спаренных буксируемых зенитных установок ЗУ-23. В финской армии они получили обозначение 23 Itк 61 и быстро вытеснили старые 20-мм автоматы. Благодаря хорошим служебно-эксплуатационным характеристикам, 23-мм установки пользуются популярностью у финских военных.
В боевом положении установка ЗУ-23 весит около тонны. Суммарный темп стрельбы – около 1 800 выстр./мин. Дальность по воздушным целям – до 2 500 м, досягаемость по высоте – до 2 000 м. Бронебойный зажигательно-трассирующий снаряд массой 190 г имеет начальную скорость 970 м/с и на дистанции 1 000 м по нормали способен пробить 20-мм стальную броню. Осколочный фугасно-зажигательный снаряд весит 188,5 г и содержит 18,5 г взрывчатки.
Как и в других странах, где на вооружении имелись ЗУ-23, в Финляндии их часто устанавливали на грузовые автомобили. Такие машины могут использоваться как для защиты от воздушного противника при сопровождении транспортных колонн, так и для стрельбы по легкобронированным целям и живой силе.
В конце 1990-х часть финских 23-мм зенитных установок была модернизирована. Они получили баллистический процессор, тепловизоры и лазерный дальномер. Это позволило увеличить эффективность более чем в два раза. После модернизации 23 Itк 61 стали именоваться 23 ItK 95.
Модернизированная 23-мм зенитная установка 23 ItK 95
Согласно данным Military Balance, в войсках имелось 50 модернизированных зениток. Общая их численность, с учётом находящихся на хранении, может достигать 300 единиц. Осенью прошлого года стало известно, что Финляндия передала часть своих 23-мм зенитных установок Украине.
В середине 1980-х в связи с устареванием зенитных танков ItPsv SU-57 и провалом программы их модернизации, командование финской армии стало искать им замену. В итоге вместо самоходной зенитной установки, вооруженной двумя 57-мм автоматами с обойменным заряжанием, в которой данные о параметрах цели вводились вручную и определялись визуально, на вооружение приняли ЗСУ ItPsv 90 (Ilmatorjuntapanssarivaunu 90 – зенитный танк образца 1990 года) с двумя 35-мм пушками Oerlikon и автоматизированной системой управления огнем. Ввиду высокой эффективности стрельбы в войсках эта машина получила наименование Marksman.
ЗСУ ItPsv 90
Боекомплект составляет 460 осколочных и 40 бронебойных подкалиберных снарядов с бронепробиваемостью до 80 мм на дистанции 300 м. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 4 000 м. Потолок – 3 000 м. Эффективная дальность по целям, летящим со скоростью до 400 м/с – 2 500 м. Два 35-мм автомата делают 18 выстрелов в секунду.
Согласно рекламным данным, истребитель, летящий со скоростью 1 200 км/ч на высоте 1 500 м, при пролёте зоны поражения уничтожается с вероятностью около 50 %. Согласно экспертным оценкам, финская ЗСУ ItPsv 90 по своим возможностям близка к немецкой Gepard A2.
На момент создания башенный зенитный модуль, разработанный британской компанией Marconi Radar and Control Systems совместно с Oerlikon Contraves, был оснащён весьма совершенным СУО, состоящим из комбинированной РЛС обнаружения и сопровождения целей Marconi 400, двух гиростабилизированных оптоэлектронных прицелов с лазерным дальномером Sagem VS 580-VISAA. Комбинированный радар, работающий в Х и J-диапазонах, способен обнаруживать маловысотные воздушные цели на дальности 12 км и брать их на сопровождение с 10 км. Также в распоряжении экипажа из трёх человек имелась инерциальная навигационная система SIFM.
Особенностью зенитного башенного модуля является возможность его установки на любое подходящее по грузоподъёмности гусеничное шасси. В Финляндии для этого использовались Т-55АМ польского производства. В период с 1988 по 1991 год было получено 10 зенитных башен.
По сравнению с базовым танком ЗСУ ItPsv 90 стала тяжелей. Масса машины в боевом положении достигает 41 т. Дизельный двигатель мощностью 620 л. с. обеспечивает скорость по шоссе до 48 км/ч. Запас хода – до 480 км.
После 20 лет службы стало ясно, что базовое шасси зенитных танков ItPsv 90 устарело, а башенные модули требуют ремонта. В 2010 году рассматривалась возможность проведения капитального ремонта и модернизации системы управления огнем, но по финансовым соображениям от этого отказались, после чего все машины были переданы на хранение.
Однако после роста международной напряженности к идее модернизации зенитных самоходок вернулись. В 2015 году финский военный журнал Panssari опубликовал фотографию модернизированного варианта ЗСУ на шасси танка Leopard 2A4.
ЗСУ Marksman на шасси Leopard 2A4 в боевом положении весит 49 т. По шоссе эта машина способна разогнаться до 72 км/ч. Запас хода – до 550 км. Согласно справочным данным, в настоящее время на шасси Leopard 2A4 установлено семь зенитных башен. Информации о том, производилось ли улучшение аппаратной части прицельно-навигационного комплекса зенитных модулей, в открытых источниках найти не удалось.
Продолжение следует...
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