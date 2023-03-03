Депутаты Госдумы предлагают рассмотреть законопроект, предусматривающий двойные выплаты детям-инвалидам погибших на фронте добровольцев

Законопроект устанавливает возможность выплаты двух пенсий детям-инвалидам тех граждан, которые участвовали в боевых действиях в составе добровольческих формирований, погибших или умерших в период пребывания в добровольческих формированиях или же умерших в результате полученных увечий или заболеваний, полученных ими как в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, так и после его истечения. То же касается и военнослужащих, погибших при несении военной службы по призыву вследствие военной травмы

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предлагают рассмотреть законопроект, призванный удвоить выплаты детям-инвалидам погибших на фронте добровольцев и призывников – участников спецоперации. Как сообщается в пояснительной записке к документу, им должна быть положена как пенсия по инвалидности, так и по потере кормильца.В направленном на заключение российскому правительству законопроекте, авторы инициативы уточнили, что в соответствии с действующим законодательством, гражданам, получающим различные виды пенсий, государство предоставляет право выбрать им одну из социальных выплат по их усмотрению.В то же время, сообщает информационное агентство ТАСС , депутатами был также установлен список граждан, которые вправе претендовать на получение двух пенсий одновременно. Сюда входят люди, получившие инвалидность из-за травм во время боевых действий, в том числе в зоне СВО, члены семей погибших или умерших космонавтов, а также федеральные государственные гражданские служащие.– указали авторы законодательной инициативы.Отметим, что о данном решении сообщал ещё ранее премьер страны Михаил Мишустин, в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей армии.