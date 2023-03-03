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Украинская пресса сообщает о появлении на вооружении ВСУ «мобилизационного» варианта танков Т-72А

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Украинская пресса сообщает о появлении на вооружении ВСУ «мобилизационного» варианта танков Т-72А

На Украине замечены так называемые "мобилизационные" танки Т-72, представляющие собой упрощенный вариант ОБТ Т-72АМТ, разработанного для ВСУ в 2017 году. Модернизацию "обычных" Т-72 до уровня Т-72АМТ производил Киевский бронетанковый ремонтный завод, поставки начались в 2020 году.


По данным украинской прессы, во время тренировок 3-й отдельной танковой бригады были замечены танки Т-72 в "упрощенной" конфигурации, так называемые "мобилизационные". На них полностью заменены базовые приборы наблюдения командира и наводчика, отсутствует ИК-прожектор "Луна", установлена открытая турель с зенитным пулеметом, танк оснащен обычными стандартными литыми гусеницами с последовательным шарниром. Возможны еще какие-то изменения, но они находятся внутри.

Предполагается, что это восстановленные с учетом имеющихся возможностей танки Т-72А, находившиеся в отстойниках бронетанковых заводов. Хотя существует и другой вариант, который более реален - это польские "пустые" ОБТ Т-72М1, являющиеся экспортным вариантом Т-72А.

Ранее сообщалось, что проходящие на Киевском ремонтном заводе модернизацию танки Т-72 до уровня Т-72АМТ в итоге получают динамическую систему защиты "Нож" вместо "Контакта", прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат". Кроме того, на танки устанавливается навигационная система СН-3003 "Базальт", приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощный двигатель В-84-1 вместо В-46, элементы ходовой от Т-80 и современные радиостанции Aselsan или Harris.

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20 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:54
    +3
    Эти танки, пойдут для накопления количества бронетехники, которые ВФУ готовят, на оснащение бригад, готовящихся к весеннему наступу. Поскольку хвалёное европейское единство, не смогло вовремя реализовать планы по поставкам ОБИ моделей НАТО и пока вместо бронетанкового потока наблюдается тонкий ручеек-по три четыре танка поступающих постепенно, значит будут реализовывать все активы из тех что есть. К тому же, действительно высока возможность, что это польские танки. Для шумеров преимущество в том, что у них куча танкистов есть потерявших свою технику , а на таких моделях они уверенно могут воевать без дополнительного переучивания.
    Справедливости ради, надо понимать, что любая боевая техника, даже колёсные автомобили MRAP представляют проблему и дополнительно усиливают боевые возможности мотопехотных бригад противника. Не будем забывать, как противник смог использовать эти авто, например во время осеннего наступления в харьковской области.
    Другое дело, что по видимому и ВС РФ накопили мотострелковые и бронетанковые части и , несмотря на активное воздействие общественного мнения, держат их в резерве, для противодействия наступлению противника и, возможно, реализаций планов наступления.
    В любом случае, используя аналогии с ВОВ, нас ждет Курская дуга, когда с одной стороны немецкие фашисты вводили в бой новые танки, пытаясь нанести военное поражения на фронте Советской армии, а советские войска, вскрыв замысле противника, приняли на себя первый удар и нанесли контрудар, приведший к разгрому противника. Причем ключевым видом войск в наступлениях были именно танковые части.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:16
      -13
      Голос, у тебя на авке Годзила.. что ли? А ты в курсе, что у рептилий мозгов с грецкий орех..., а ты чего-то там "разума"))
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 13:28
      +2
      На счет большого количества "безлошадных" танкистов - меня терзают смутные сомненья. А уж танкистов высокой квалификации и подавно.
    3. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:31
      +3
      Цитата: голос_разуma
      В любом случае, используя аналогии с ВОВ, нас ждет Курская дуга

      а я вот очень надеюсь, что Курская дуга нас не ждет,, поскольку там потери сотнями тысяч человек измерялись и тысячами танков с каждой из сторон.. да и собственно- ничего похожего нет и в остальном..
      1. Kuziming
        Kuziming Сегодня, 14:00
        0
        Я тоже надеюсь, но похоже, нечто вроде Прохоровки неизбежно.
        Хотя современная война требует, в первую очередь, умения грамотно рассредотачиваться и налаживать грамотное взаимодействие между рассредоточенными единицами разных родов войск.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:52
      +1
      Нет,не вяжется с "разумом".Уже сняли розовые очки?Прежде говорили,что у них мобресурс совсем кончился..А тут-танкистов вдруг много...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:58
    0
    Ну а что как вариант заткнуть дырки и поберечь импорт вполне, они тянут время, до зеленки и "сухой" земли, а там начнется наступление по типу осени 2022.Мнение мое не профессиональное, не судите строго. Или для первой волны в наступлении тоже сгодятся для выбивания Б. К. и пролома обороны за счет "массы".
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:41
      +1
      Цитата: Ропот 55
      ни тянут время, до зеленки и "сухой" земли, а там начнется наступление по типу осени 2022.

      зеленка как раз наступающему мешает, поэтому - если им и наступать- до середины апреля максимум-самое удобное время..
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:59
    +6
    Ранее сообщалось, что проходящие на Киевском ремонтном заводе модернизацию танки Т-72

    Очень странно, что он еще работает.
    1. stels_07
      stels_07 Сегодня, 13:14
      +1
      Странно,что после года вам ещё, что-то может казаться странным
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:59
    -2
    Мобилизационный он. Просто очередное европейское корыто со свалки подьехало, ну покрашено для ценника отсилы.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:05
      +3
      очередное европейское корыто со свалки подьехало

      нужно помнить, что это корыто может стрелять
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:02
    +2
    Готовят танковый "кулак" ,ничего хорошего. Надеюсь у нас тоже готовятся к такому положению дел..
  6. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 13:03
    +4
    Вопрос,зачем мы тратим ракеты на трансформаторы,а завод продолжает работать? Или он тоже пренадлежит какому нибудь гускому олигарху?
  7. stels_07
    stels_07 Сегодня, 13:17
    +4
    Странные они,не знают,что т62 лучше
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: stels_07
      Странные они,не знают,что т62 лучше

      В самом деле! А чего националисты всякое дерьмо по миру собирают, а замечательный танк Т-62 не берут? У них на хранении (да и не только у них) ведь должны быть Т-62 (выпущенные серией 20 тысяч штук).
  8. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 13:24
    +3
    Ранее сообщалось, что проходящие на Киевском ремонтном заводе модернизацию танки Т-72 до уровня Т-72АМТ

    Вопрос, почему завод не бомбят?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:06
      0
      Вопрос, почему завод не бомбят?


      Потому что самолеты не могут пробиться к Киеву через украинскую ПВО. Летчиков и машины на смерть посылать никто не хочет.
      А против атаки ракет вокруг завода стоит видимо достаточно серьезная ПРО. Да даже если одна ракета и прорвется через ПРО, что она сможет сделать заводу площадью в десятки гектар?
      Такие повреждения быстро устраняют.

      Но изредка все-таки удается ракетой попасть в том направлении:
      https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/[email protected]

      Брифинг Минобороны России
      Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в КИЕВЕ...
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:27
    +1
    А на вопрос "почему завод не бомбят?", вам, товарищи, никто не ответит ибо лица, которые по должности могли на него ответить данный сайт не посещают и комментарии под новостями/статьями не читают.
  10. Vik66
    Vik66 Сегодня, 13:57
    0
    А что, Киевский танкоремонтный завод еще работает ?