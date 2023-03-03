Украинские власти надеются получить от Запада несколько видов истребителей

Страны Запада в скором времени передадут украинской армии истребители нескольких видов, один из которых предполагается сделать основным боевым самолетом ВВС ВСУ. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.Резников выразил уверенность в том, что на вооружении украинской армии будет два-три типа истребителей западного производства. Из них предполагается выбрать наиболее подходящий для ремонта и обслуживания на украинских аэродромах. Этот истребитель, по словам главы украинского Минобороны, станет основным украинским боевым самолетом.В интервью немецкому изданию BILD Резников также добавил, что рассчитывает на то, что вооруженный конфликт на Украине завершится уже в течение этого года полной победой Киева. Украинский министр обороны надеется, что в результате победы украинской армии его страна вернет все утраченные после госпереворота 2014 года территории, включая Крым, и выйдет на границы 1991 года.Оптимизм Резникова рассчитан в первую очередь на западную аудиторию. После череды поражений украинской армии на поле боя, воодушевление, появившееся в украинском обществе после серии отступлений российской армии осенью прошлого года, сменилось на усталость от войны.Что касается поставок истребителей западного образца, то вряд ли, если они будут, Украине дадут сколько-нибудь значительное их количество. В настоящее время из стран Запада поставить украинской армии истребители согласилась только Словакия, которая передаст Киеву 10 единиц списанных самолетов МиГ-29 советского производства.