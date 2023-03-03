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Украинские власти надеются получить от Запада несколько видов истребителей

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Украинские власти надеются получить от Запада несколько видов истребителей

Страны Запада в скором времени передадут украинской армии истребители нескольких видов, один из которых предполагается сделать основным боевым самолетом ВВС ВСУ. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.


Резников выразил уверенность в том, что на вооружении украинской армии будет два-три типа истребителей западного производства. Из них предполагается выбрать наиболее подходящий для ремонта и обслуживания на украинских аэродромах. Этот истребитель, по словам главы украинского Минобороны, станет основным украинским боевым самолетом.

В интервью немецкому изданию BILD Резников также добавил, что рассчитывает на то, что вооруженный конфликт на Украине завершится уже в течение этого года полной победой Киева. Украинский министр обороны надеется, что в результате победы украинской армии его страна вернет все утраченные после госпереворота 2014 года территории, включая Крым, и выйдет на границы 1991 года.

Оптимизм Резникова рассчитан в первую очередь на западную аудиторию. После череды поражений украинской армии на поле боя, воодушевление, появившееся в украинском обществе после серии отступлений российской армии осенью прошлого года, сменилось на усталость от войны.

Что касается поставок истребителей западного образца, то вряд ли, если они будут, Украине дадут сколько-нибудь значительное их количество. В настоящее время из стран Запада поставить украинской армии истребители согласилась только Словакия, которая передаст Киеву 10 единиц списанных самолетов МиГ-29 советского производства.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ronnie Macdonald
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15 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:21
    -1
    очень все размыто, получить они могут, тут не спорю. главный вопрос что они получат и как будут это эксплуатировать .
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:31
      +3
      Игра в благородную СВО приведет к тому, что в след за танками и самолетами Украина получит межконтинентальные баллистические ракеты ((((( (грустный юмор)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:25
    -2
    По тону статьи показалось, что окраина объявила тендер на поставку летаков....., мы выберем, мы посмотрим..... Корона не спадет?
  3. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 13:27
    -4
    у страны долгов на 115 миллиардов, а они все что-то хотят!
    "Д....ы б..." (с) Лавров С.В.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:43
      +2
      Цитата: Tochilka
      у страны долгов на 115 миллиардов, а они все что-то хотят!

      а кто Вам сказал, что в счет долга- например, какие то 300 млрд- не раздербанят? и выйдет- кто им поставки - оплачивает? может потому и поставляют все подряд..
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:47
      -1
      При чем тут-долги?На кону стоит ликвидация России.А для этого Западу никаких триллионов не жалко.Да,в статье правильно замечено-эти высказывания предназначены для обывателя как на Украине,так и на Западе.И да,война может и закончится в течение года,но это уде зависит от нашей верхушки.
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 13:29
    -1
    Банкет вечным не бывает!...и расплачиваться придется землями (которые уже частично скуплены) но туповатый народ скачет и верит в чудеса wassat
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 13:38
      +5
      Я вас уверяю.. для Запада сейчас цена не играет ,каким-то сдерживающим фактором. для них сейчас уникальная возможность покончить с "Русским миром" раз и навсегда. И что самое важное, руками самих русских! так что за ценой они не постоят.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:30
    0
    Что касается поставок истребителей западного образца, то вряд ли, если они будут, Украине дадут сколько-нибудь значительное их количество.
    Наверняка дали б авиационную технику, но пока не решили многочисленные технические, организационные вопросы, смысла давать именно западную технику, просто нет.
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:30
    0
    Самолёты, танки, пво, ядерные бомбы, любит человечество смертельные игрушки. И доиграется!
  7. HAM
    HAM Сегодня, 13:41
    0
    Уже прямо как супермаркете,выбирают что подходит,а что нет....вообще то наглость-второе счастье и, похоже,эта наглость одних зиждется на жадности и "исключительности" других..
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:54
    0
    Уже сто раз это обсуждалось: нет у ВВС Украины ни лётчиков, ни техников, ни боеготовых аэродромов под западную технику
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 14:10
      0
      А что мешает развернуть такой аэродром на западе украины?
      Человек сто поляков командируют, прикроют ПВО, авиакрыло F-16 через недельку максимум уже смогут спокойно взлетать. За штурвалом ли-си-цин.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:57
    0
    Цитата: Владислав_2
    Банкет вечным не бывает!...и расплачиваться придется землями (которые уже частично скуплены) но туповатый народ скачет и верит в чудеса wassat

    В Долги залезают одни, со свои интересом, а расплачивать придется другим.
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:02
    0
    Ну вот... А кто-то мне говорит, что украинцы не предатели. Предатели, еще какие предатели... Ни кто из бывших республик СССР не дошел до такого. А они дошли. Их ненависть к России достойна присутствия в кунсткамере.