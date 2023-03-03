Украинские власти надеются получить от Запада несколько видов истребителей

Страны Запада в скором времени передадут украинской армии истребители нескольких видов, один из которых предполагается сделать основным боевым самолетом ВВС ВСУ. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Резников выразил уверенность в том, что на вооружении украинской армии будет два-три типа истребителей западного производства. Из них предполагается выбрать наиболее подходящий для ремонта и обслуживания на украинских аэродромах. Этот истребитель, по словам главы украинского Минобороны, станет основным украинским боевым самолетом.
В интервью немецкому изданию BILD Резников также добавил, что рассчитывает на то, что вооруженный конфликт на Украине завершится уже в течение этого года полной победой Киева. Украинский министр обороны надеется, что в результате победы украинской армии его страна вернет все утраченные после госпереворота 2014 года территории, включая Крым, и выйдет на границы 1991 года.
Оптимизм Резникова рассчитан в первую очередь на западную аудиторию. После череды поражений украинской армии на поле боя, воодушевление, появившееся в украинском обществе после серии отступлений российской армии осенью прошлого года, сменилось на усталость от войны.
Что касается поставок истребителей западного образца, то вряд ли, если они будут, Украине дадут сколько-нибудь значительное их количество. В настоящее время из стран Запада поставить украинской армии истребители согласилась только Словакия, которая передаст Киеву 10 единиц списанных самолетов МиГ-29 советского производства.