«До 70 процентов состава страдают астмой»: норвежский врач завил о «вынужденном» приеме лыжниками сборной допинг-препарата

Спортсмены – это люди, которые регулярно подвергаются серьезным физическим нагрузкам. В результате, многие из них страдают от так называемых профессиональных заболеваний.Например, из-за чрезмерных нагрузок на дыхательную систему, лыжники, велогонщики, бегуны и представители некоторых других видов спорта страдают от астмы. Такое объяснение находят на Западе употреблению допинга своими атлетами.Так, в ходе интервью изданию VG, норвежский врач Уве Феранген заявил, что около 50-70 процентов лыжников из состава команды страны на ЧМ-2023, оказывается, вынуждены принимать специальные препараты от вышеупомянутого заболевания.Феранген пояснил, что астма может быть вызвана разными причинами и протекать по-разному. В частности, у спортсменов данное заболевание спровоцировано чрезмерными нагрузками на дыхательную систему. И, что интересно, именно у норвежских... Тех, которые стали завсегдатаями пьедесталов олимпиад и чемпионатов мира.Стоит напомнить, что о повальной заболеваемости астмой норвежских лыжников в прошлом году высказался тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Он подчеркнул, что ни один астматик не выдержит той нагрузки, которым подвергаются лыжники в ходе соревнований. Между тем, норвежцы получают разрешение на прием специальных лекарств с входящими в состав допинг-компонентами и бегут.В данном случае, на препаратах российский тренер заострил внимание не случайно. Уже давно доказано, что «эффективные лекарства» от астмы воздействуют на спортсмена, как допинг.Например, наиболее часто при «спортивной астме» применяется сальбутамол. Данный препарат относится к β2-адреномиметикам. При этом на фоне сальбутамола, имеющего в качестве действующего вещества аналог адреналина, мельдоний, за который дисквалифицировали российских спортсменов, выглядит безобидным витамином.Впрочем, были случаи, что и норвежских лыжников отстраняли за прием сальбутамола. В частности, двукратного олимпийского призера Мартина Сундбю. Правда он тогда превысил дозу приема «специального лекарства от астмы» аж в 10 раз, чего не смогли проигнорировать даже в про западной WADA.