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«До 70 процентов состава страдают астмой»: норвежский врач завил о «вынужденном» приеме лыжниками сборной допинг-препарата

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«До 70 процентов состава страдают астмой»: норвежский врач завил о «вынужденном» приеме лыжниками сборной допинг-препарата

Спортсмены – это люди, которые регулярно подвергаются серьезным физическим нагрузкам. В результате, многие из них страдают от так называемых профессиональных заболеваний.


Например, из-за чрезмерных нагрузок на дыхательную систему, лыжники, велогонщики, бегуны и представители некоторых других видов спорта страдают от астмы. Такое объяснение находят на Западе употреблению допинга своими атлетами.

Так, в ходе интервью изданию VG, норвежский врач Уве Феранген заявил, что около 50-70 процентов лыжников из состава команды страны на ЧМ-2023, оказывается, вынуждены принимать специальные препараты от вышеупомянутого заболевания.

Феранген пояснил, что астма может быть вызвана разными причинами и протекать по-разному. В частности, у спортсменов данное заболевание спровоцировано чрезмерными нагрузками на дыхательную систему. И, что интересно, именно у норвежских... Тех, которые стали завсегдатаями пьедесталов олимпиад и чемпионатов мира.

Стоит напомнить, что о повальной заболеваемости астмой норвежских лыжников в прошлом году высказался тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов. Он подчеркнул, что ни один астматик не выдержит той нагрузки, которым подвергаются лыжники в ходе соревнований. Между тем, норвежцы получают разрешение на прием специальных лекарств с входящими в состав допинг-компонентами и бегут.

В данном случае, на препаратах российский тренер заострил внимание не случайно. Уже давно доказано, что «эффективные лекарства» от астмы воздействуют на спортсмена, как допинг.

Например, наиболее часто при «спортивной астме» применяется сальбутамол. Данный препарат относится к β2-адреномиметикам. При этом на фоне сальбутамола, имеющего в качестве действующего вещества аналог адреналина, мельдоний, за который дисквалифицировали российских спортсменов, выглядит безобидным витамином.

Впрочем, были случаи, что и норвежских лыжников отстраняли за прием сальбутамола. В частности, двукратного олимпийского призера Мартина Сундбю. Правда он тогда превысил дозу приема «специального лекарства от астмы» аж в 10 раз, чего не смогли проигнорировать даже в про западной WADA.
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18 комментариев
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  1. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 13:59
    +11
    что-то уже несильно то интересно новости про большой спорт читать, при их отношении к нашим спортсменам и России.. пусть хоть на "герыче" бегают.. монопенисуально..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:10
      0
      советник 2 уровня hi, не знаю правда или нет, вчера читал что они по баблу на ЧМ по лыжам в Чехии пролетают, не хочет народ ехать, и как всегда виновата Россия, мол из-за СВО, дорогих энерго носителей и прочей пиписятины, а ещё ЧМ по футболу приплели и КОРОНОВИРУС laughing, так что печалька там у них.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:11
      +1
      России давно пора основать свой собственный Олимпийский комитет, и во время проведения "всемирной" олимпиады проводить собственную олимпиаду. Только призовые для спортсменов сделать в три раза больше, тогда на западную олимпиаду будут приезжать одни инвалиды и допинговые наркоманы.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:16
        0
        Бородач hi, всё упирается в ПРЕСТИЖ, вот создали КХЛ а толку 9 из 10 наших хоккеистов мечтают взять кубок Стенли а не Гагарина, к сожалению, тоже самое с остальными видами спорта.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:59
    +1
    Прям до слез, а еще у всех энурез и стоит намазать жопки бальзамом звездочка wassat
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:00
    +1
    «До 70 процентов состава страдают астмой»: норвежский врач завил о «вынужденном» приеме лыжниками сборной допинг-препарата
    Это уже не интересно... короче, это нога, у кого надо, нога.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:01
    +2
    О спорт, ты большие деньги. И политика.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: Pavel57
      О спорт, ты большие деньги.

      я бы сказал ОГРОМНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ
      Доходы МОК складываются из четырех составляющих и достигают 7,7 млрд $. За последние 10 лет они выросли на 46%. Президент МОК зарабатывает 225 000 евро в год.

      По ряду оценок, емкость мирового рынка спортивных товаров составляет от $67 млрд до $100 млрд
      В 2018 году объем рынка спортивной медицины оценивался почти в шесть миллиардов долларов США, и ожидается, что к 2026 году он увеличится до 9,25 миллиарда долларов.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 14:02
    +2
    Так сразу же амфетамины пусть жрут, чего мелочиться то? Без сна и еды по несколько суток будут бежать, правда, не исключён летальный финал при пересечении финишной черты, в прямом смысле слова.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:19
      0
      al3x hi, а что как вариант создать СУХУЮ Олимпиаду и ЛЕКАРСТВЕННУЮ на одной все в натураху на второй можно любую спортивную дурь.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:02
    +5
    А не слишком ли много внимания спорту уделяется? Ну бегают себе какие-то неумные, ну медальки друг другу на шею вешают. Реальный успех государств и социумов- в совсем другой сфере.
    Если бы в России такое же финансовое внимание и с таким же постоянством уделяли молодым ученым- электронщикам- то фотолитографы на 2нм уже давно серийно производили бы. А так - кроме медалек покрытых сусальным золотом и газетных скандалов ничего эти вложения не дали.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:12
      +1
      Болторез hi, у нас регулярно молодёжь берет золото на всяких умных олимпиадах хоть по классическим видам хошь по новомодным а толку.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:17
        0
        а толку.
        Ну от этих толк точно будет- умелый врач или умный инженер всяко нужнее и полезнее самовлюбленного пинателя мячей или бегуна по кругу.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:02
    +7
    так может этим болезным в паралимпиаде нужно участвовать?!
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:05
    +5
    Про норвежских "АСТМАТИКОВ" это уже бородатая хохма, также как про братьев-сестер Уильямс. Что толку то, им можно ВСЁ. Их мир их правила.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:10
    0
    Жулье норвежское кроме астмы заражено неизлечимой формой русофобии...тяжелый случай.
  10. soldat-tv
    soldat-tv Сегодня, 14:11
    0
    Так пускай выступают за параолимпийцев.
  11. Тополь
    Тополь Сегодня, 14:12
    0
    Больным - место в санчасти. Вот как вылечится, так пускай приходят и бегают.
    А ещё анекдот вспомнился: "Норвежская лыжница неудачно упала на тренировке и сломала х...пенис".