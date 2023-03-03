На конец прошлого года Польша оставалась крупнейшим импортером российской нефти в Европе

Трудно поверить, что Россия, а не Польша решила прекратить поставки нефти на польский рынок

Польша по-прежнему покупает сырую нефть у России.

Польша, наряду с прибалтийскими республиками, больше других стран ЕС требует запрета на импорт всего и вся из России, в том числе введение полного эмбарго на углеводороды. Но как выяснил немецкий телеканал Das Erste, Варшава на конец прошлого года оказалась самым крупным покупателем российской нефти в Европе.Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его правительство продолжает оставаться самым требовательным среди стран еврозоны в части введения антироссийских санкций, что подтверждают «слова благодарности со стороны Украины». По его словам, Польша с 2016 года сокращает импорт нефти из России и почти полностью отказалась от российских углеводородов.Немецкое издание уточняет, что «почти» — это 10% от всего импорта сырой нефти, которые Польша продолжала получать из России вплоть до конца прошлого года.После введения ЕС эмбарго на импорт российской нефти морским путем, Польша и Германия объявили, что на начало 2023 года вообще прекратят закупки углеводородов из России. Однако полностью отказаться от российского сырья Варшава так и не сумела.Довольно оригинально ситуацию с продолжением поставок российской нефти объяснил председатель польской нефтяной компании Orlen, которая отвечает за прокачку сырья из России, Даниэль Обайтек. По его словам, досрочное расторжение договора на закупку российской нефти привело бы к выплате крупных штрафных санкций, которые «ушли бы режиму Путина».Польское руководство утверждает, что если бы ЕС ввел запрет на импорт и трубопроводной нефти из России, то тогда у Orlen появились бы юридические основания для досрочного расторжения контракта без выплаты штрафов. Однако эксперт по энергетике Якуб Вих считает, что польское правительство само могло бы создать такую основу, приняв закон, позволяющий Orlen расторгнуть контракт без штрафных последствий.Эксперт обратил внимание, что ситуация для Варшавы в этом вопросе вообще складывается не самым благоприятным образом. Ведь это Россия, а не Польша, своим решением перекрыла прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» после введения ЕС десятого пакета санкций и визита президента США в Польшу.— не без сарказма отметил Якуб Вих.Еще более интересно, что и после этого Польша не смогла полностью отказаться от российской нефти. Как отмечает Das Erste, польские автозаправочные станции продолжают продавать топливо со словацких нефтеперерабатывающих заводов. А Словакия, в свою очередь, получает сырую трубопроводную нефть из России.И это не очень приятный факт для руководства Польши, на который обратили внимание даже польские участники экологической организации «Гринпис». В годовщину начала российской спецоперации на украине «зеленые» активисты растянули огромный плакат на одном из главных мостов Варшавы через Вислу с надписью:Это при том, что Германия свое обещание выполнила и на начало этого года полностью прекратила импорт углеводородов из России. По крайней мере, по известным каналам поставки…