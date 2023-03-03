Глава европейской дипломатии высказался по поводу возможного исключения России из G20

Невозможно придерживаться принципа многостороннего сотрудничества и в то же время требовать, чтобы Россия вышла из G20. Всё это носит противоречивый характер

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу возможного исключения России из «Группы двадцати». По его словам, данное решение неприемлемо и шло бы вразрез с принципом многосторонних отношений.Вот как верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности прокомментировал данную ситуацию:Также в ходе своего выступления на международной политической конференции Raisina Dialogue на вопрос журналиста о том, возможно ли приостановка членства РФ в «Большой двадцатке» для того, чтобы заняться решением накопившихся глобальных проблем, Боррель ответил, что всё же необходимо прислушиваться и к мнению других участников.Напомним, что в российском МИД жёстко отреагировали на прошедшее накануне заседание Совета министров иностранных дел в индийском (СМИД) Нью-Дели, отметив, что Запад продолжает оказывать давление и на других стран-участниц «Двадцатки» из-за российской позиции по украинскому конфликту. В результате итоговый документ по заседанию СМИД так и не был согласован.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве уже отмечали провальные попытки США по исключению России из G20, поскольку в самом Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт в том, что без Москвы многие вопросы решить на мировой арене невозможно.