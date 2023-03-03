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Глава европейской дипломатии высказался по поводу возможного исключения России из G20

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Глава европейской дипломатии высказался по поводу возможного исключения России из G20

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу возможного исключения России из «Группы двадцати». По его словам, данное решение неприемлемо и шло бы вразрез с принципом многосторонних отношений.


Вот как верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности прокомментировал данную ситуацию:

Невозможно придерживаться принципа многостороннего сотрудничества и в то же время требовать, чтобы Россия вышла из G20. Всё это носит противоречивый характер

Также в ходе своего выступления на международной политической конференции Raisina Dialogue на вопрос журналиста о том, возможно ли приостановка членства РФ в «Большой двадцатке» для того, чтобы заняться решением накопившихся глобальных проблем, Боррель ответил, что всё же необходимо прислушиваться и к мнению других участников.

Напомним, что в российском МИД жёстко отреагировали на прошедшее накануне заседание Совета министров иностранных дел в индийском (СМИД) Нью-Дели, отметив, что Запад продолжает оказывать давление и на других стран-участниц «Двадцатки» из-за российской позиции по украинскому конфликту. В результате итоговый документ по заседанию СМИД так и не был согласован.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве уже отмечали провальные попытки США по исключению России из G20, поскольку в самом Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт в том, что без Москвы многие вопросы решить на мировой арене невозможно.
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Использованы фотографии:
Официальная страница Жозепа Борреля в соцсетях
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1 комментарий
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  1. Ингибитор_Коррозии
    Ингибитор_Коррозии Сегодня, 22:23
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    Чушь очередная, вся новость целиком.
    Следом за ней могут пойдти "новости" о том, что в России не обязательно производить всё целиком. Что России надо и дальше рыть свои недра в поиках лучшей для Европы жизни. Для Европы и "дипломата" Бобреля.