Британское издание: Евросоюз намерен в течение «нескольких недель» обеспечить Киев снарядами на 1 млрд. долларов

Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях

Украинская армия в ближайшее время должна получить большое количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм от Евросоюза. Европейский фонд мира профинансирует закупку боеприпасов на сумму 1 млрд. евро. Об этом сообщает Financial Times.Британская газета, ссылаясь на анонимные источники в структурах Евросоюза пишет, что Брюссель принял решение профинансировать через фонд мира закупку снарядов для ВСУ. Впрочем, в ЕС все поставки вооружений идут через фонд мира. По словам одного из анонимных собеседников издания, ЕС вышел с инициативой совместной закупки боеприпасов для Украины. С одобрением выступили все страны ЕС, кроме Дании.Теперь Евросоюз в "течение недель" планирует завалить Киев артиллерийскими снарядами. На следующей неделе министры обороны всех стран обсудят план снабжения ВСУ боеприпасами. Планируется, что производить снаряды 155-мм калибра будут сразу 12 компаний из ЕС, да еще и Норвегия.- заявил один из чиновников.Вообще же предложение о совместной закупке боеприпасов на 1 млрд. евро из европейского фонда мира сделал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Этот воинственный испанский дедушка предложил странам, согласившимся на производство снарядов для Украины, выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, но только в том случае, если боеприпасы будут поставлены к определенной дате.Как ранее заявлял Боррель, Европа будет поддерживать Украину "до полной победы" украинской армии. Победу России в Брюсселе назвали катастрофой для всего "свободного демократического мира".