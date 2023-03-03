Военное обозрение
Войти Регистрация

Британское издание: Евросоюз намерен в течение «нескольких недель» обеспечить Киев снарядами на 1 млрд. долларов

9
Британское издание: Евросоюз намерен в течение «нескольких недель» обеспечить Киев снарядами на 1 млрд. долларов

Украинская армия в ближайшее время должна получить большое количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм от Евросоюза. Европейский фонд мира профинансирует закупку боеприпасов на сумму 1 млрд. евро. Об этом сообщает Financial Times.


Британская газета, ссылаясь на анонимные источники в структурах Евросоюза пишет, что Брюссель принял решение профинансировать через фонд мира закупку снарядов для ВСУ. Впрочем, в ЕС все поставки вооружений идут через фонд мира. По словам одного из анонимных собеседников издания, ЕС вышел с инициативой совместной закупки боеприпасов для Украины. С одобрением выступили все страны ЕС, кроме Дании.

Теперь Евросоюз в "течение недель" планирует завалить Киев артиллерийскими снарядами. На следующей неделе министры обороны всех стран обсудят план снабжения ВСУ боеприпасами. Планируется, что производить снаряды 155-мм калибра будут сразу 12 компаний из ЕС, да еще и Норвегия.

Думаю, что все пройдет быстро. Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях

- заявил один из чиновников.

Вообще же предложение о совместной закупке боеприпасов на 1 млрд. евро из европейского фонда мира сделал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Этот воинственный испанский дедушка предложил странам, согласившимся на производство снарядов для Украины, выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, но только в том случае, если боеприпасы будут поставлены к определенной дате.

Как ранее заявлял Боррель, Европа будет поддерживать Украину "до полной победы" украинской армии. Победу России в Брюсселе назвали катастрофой для всего "свободного демократического мира".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:08
    +1
    Ну вот. И сейчас , в это время КШУ в Германии проводят. Два варианта контрнаступления проводят . Готовятся в общем .
  2. Розмари
    Розмари Сегодня, 14:08
    0
    Это выглядит как настойчивое предложение к наступлению ВСУ.
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:11
    0
    Они готовят что-то масштабное и сокрушительное для России, а Артёмовск служит неким отвлечением внимания от основного события. Юг под угрозой, НАТО никогда не смирится с потерей азово-черноморского региона Украиной, без него Украина теряет интерес для запада.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:13
      0
      Параллельно и дроны DJI перестали продавать в РФ. Как то все странно. Дело идет к наступлению.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:19
        0
        Думал фейк. Ни у кого серьезного в ТГ не видел подтверждения данной не хорошей новости
  4. soldat-tv
    soldat-tv Сегодня, 14:14
    +1
    Европейский фонд мира!!!!! ? Мы им газ и нефть, а они нам МИР.
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:17
    -1
    Вы просто поймите эту новость - снарядов на 1 млрд которые будут выпущены по вашим соотечественникам, по нашим парням. Разве это не повод для ненависти к Евросоюзу? Нет? Не так? А каким по вашему должен быть повод?
  6. Дес
    Дес Сегодня, 14:19
    0
    "Евросоюз намерен в течение «нескольких недель» обеспечить Киев снарядами на 1 млрд. долларов."
    И обеспечат. В этом же нет особых проблем, наверное. А пишут про снарядный "голод". Какие у нас сними после этого должны быть(будут) отношения?
    Знакомая с подругами шьёт сети маскировочные по вечерам, рядом вот банки для "окопной свечи" собирают.
  7. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 14:19
    0
    Европейский фонд мира профинансирует закупку боеприпасов на сумму 1 млрд. евро....
    ...Брюссель принял решение профинансировать через фонд мира закупку снарядов для ВСУ...
    ...все поставки вооружений идут через фонд мира.

    Сюр какой-то. Мир сошёл с ума.