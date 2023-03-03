Появились кадры с подрывом моста в окрестностях Артёмовска

Пытаясь задержать наступление российской армии, боевики киевского режима взрывают мосты, расположенные в окрестностях Артемовска (Бахмута). Подобную тактику украинские военные применяют не впервые - ранее они взрывали мосты через реку Северский Донец в Харьковской области, стремясь затруднить продвижение российских сил.В социальных сетях появилось видео подрыва одного из мостов на подступах к Артемовску, однако дата и точное место съемки не указаны.Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что город практически полностью окружен. Пригожин также обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, призвав того отдать приказ об отступлении оставшихся в Артемовске военнослужащих украинской армии.Киевский режим начал признавать скорую потерю Артемовска и катастрофическое положение частей ВСУ, пытающихся удержать город. Однако, учитывая то, что российские войска перерезали пути снабжения практически по всем направлениям, сдерживать наступление на Артемовск становится все более затруднительным.Несмотря на многочисленные заявления украинских властей о якобы низкой стратегической ценности Артемовска, американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором указывается, что получение российской армией контроля над Артемовском, являющегося крупным транспортным узлом снабжения боевиков киевского режима, станет очередным шагом на пути к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (в западной и киевской версиях - Донецкой области).