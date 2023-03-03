Военное обозрение
Войти Регистрация

На «Севмаше» подтвердили планы по выводу на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»

8
На «Севмаше» подтвердили планы по выводу на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М, проходящий ремонт и модернизацию на "Севмаше", покинет предприятие и выйдет в море на испытания в этом году. Об этом сообщил глава предприятия Михаил Будниченко в ежегодном журнале предприятия.


На Севмаше подтвердили планы вывести крейсер на испытания в 2023 году. Точных сроков пока не называется, в середине февраля предприятие начало формирование сдаточной команды, которая и будет проводить все испытания корабля вместе с военными. Как сообщалось, в нее войдут различные специалисты, общим числом до 1 тысячи человек. Часть команды будет готовить крейсер к прохождению испытаний, другая - участвовать в них и сдавать корабль военным.

Глава ОСК Алексей Рахманов, в свою очередь, подтвердил, что по планам корпорации "Адмирал Нахимов" должен вернуться в боевой состав флота в следующем, 2024 году. По его словам, главная задача "Севмаша" - завершить отделку внутренних помещений и вывести корабль на испытания. Основные работы на крейсере уже завершаются.

В ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
Использованы фотографии:
ОСК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Степан S
    Степан S Сегодня, 14:56
    +5
    92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ

    А как же ПВО ближнего рубежа обороны? Его разве не будет? Или авторы не утруждая себя копируют статейки с сайта на сайт?
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:04
      +5
      " Также крейсер получит комплексы ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М» и противолодочные «Пакет-НК» и «Ответ»".-видимо не посчитали нужным добавить. Но на самом деле в последнее время ВПК прям радует АПЛ «Генералиссимус Суворов», два фрегата и вот крейсер.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 15:07
      -1
      Цитата: Степан S
      А как же ПВО ближнего рубежа обороны? Его разве не будет?

      Очень похоже на то, что ближним рубежом будут только ЗРАКи.
      Ибо злые языки на Авиабазе клеветали, что "Кинжалов" "Нахимов" при постройке не получил. И, судя по известной истории с пр.1155, это было вполне возможно. А других корабельных ЗРК МД у нас пока что нет (ну не считать же "Осу-М" ЗРК).
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 15:30
        0
        Оса М, устаревшее, но ЗРК. Они и еще Кортики стояли на Калинине. Планируют поставить ЗРК Морфей, но еще не факт, посмотрим при выходе корабля в море.
        Поставят Полимент Редут, а в стартовый стакан можно вставить 4 ракеты, ближнего боя.
        По последней информации обещали вывести в море, в декабре 2023, но возможно, лучшие Северодвинские корабелы постараются и выпустят крейсер в море, раньше.
      2. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 15:52
        0
        а Редут по твоему что? Там есть ЗУР по 4 в одну ячейку до 15 км струляют. Вот вместо ЗРК Кинжал и впихнут. Ну и Панцирь-М вместо Кортика.
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:19
      +2
      Все, будет и ЗРК среднего и ближнего радиуса действия. И современное противолодочное вооружение, плюс противолодочные вертолеты. Снова редакторы накосячили и выложили не всю информацию про вооружение, которое будет на крейсере!
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:53
    0
    Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс". В будущем корабль получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

    предполагаются следующие изменения :

    Ударное ракетное оружие полностью заменено на новое, современное.

    Интересно, что зрак ближней самообороны корабля "Кортик" убрали


    установили А-190
    и вернули АК-630
    В общем будем по-смотреть, что будет на выходе в реале!
    Все пока лишь предположения и реляции СМИ.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 15:59
    0
    Вооружение.
    80 ячеек УКСК 3М14 ( 8х8 ВПУ) : КР Калибр \ ПКР Оникс \ ГПКР Циркон 700 - 1000 км
    ЗРК С-400 \ С-300В4 (морской аналог) - 400 км
    ЗРК Редут - 15 - 150 км (вместо ЗРК Кинжал)
    ЗРПК Панцирь-М - 20 км \ 4 км (вместо ЗРАК Кортик-М)
    ПЛРК Пакет-НК (2х4 или 4х4 324 мм ТПУ) вместо 2х5 533 мм ТПУ с ПЛУР Водопад
    130 мм АУ А-192 Армат вместо АУ Ак-130