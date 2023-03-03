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МИД России назвал сроки военной операции: «До полного выполнения задач»

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МИД России назвал сроки военной операции: «До полного выполнения задач»

Специальная военная операция завершится лишь после того, как будут выполнены поставленные главой государства задачи. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое опубликовано на сайте ведомства.


В своем заявлении МИД осудил террористический акт, совершенный украинскими диверсантами на территории Брянской области, во время которого погибли мирные граждане России и был ранен ребенок.

Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории

- подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство утверждает, что Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, фактически превратив ее в аналог полигона для испытаний новых видов оружия. Кроме того, США и их союзники не скрывают своей конечной цели – поражения и разрушения российского государства.

Киевский режим, которому покровительствует Запад, продолжает готовить нападение на Крым. В США агрессивные планы Украины поддерживают, совершенно не считаясь с теми рисками для мирных граждан, которые заключает в себе реализация плана нападения на Крымский полуостров, сообщается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Нападение Украины на Крым, как утверждает МИД России, может использоваться действующей американской властью в целях укрепления своего рейтинга перед приближающимися президентскими выборами.
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27 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:58
    -8
    Цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи! (с)
    Если враг не сдается , его уничтожают (с)
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:13
      +2
      А можно хоть краем глаза взглянуть на этот список задач?
      Что там?
      Взять Киев, арестовать Зеленского, выйти к Ла-Маншу?
      А эти обтекаемые фразы, про демили - денаци, которые каждый по своему понимает слышали сто раз.
      1. Комментарий был удален.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:59
    +7
    Язык дипломатов не даром без костей...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:13
      +4
      Где можно ознакомиться с целями и задачами СВО, и вообще что это такое СВО, чем от войны отличается ? Прошел ровно год, график выполнения соблюдается ? Далеко ли мы отбросили ВСУ от Донецка, как с безопасностью приграничных районов России, да уже и центральной России ? ............
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: Silver99
        Где можно ознакомиться с целями и задачами СВО, и вообще что это такое СВО, чем от войны отличается ?

        Войной её историки потом назовут,гражданской.
    2. NKT
      NKT Сегодня, 15:15
      +1
      Как тут не вспомнить несколько фраз Андрея Громыко:

      Дипломат – официальный представитель своего государства. Он не имеет права нести отсебятину или произвольно импровизировать. Если не уверен, что говорить – лучше помолчи. Компетенция – непременное качество дипломата.

      Не увлекайтесь без особой нужды идеологическими спорами по ходу переговоров. Вы никогда не выиграете подобных споров; это будет лишь напрасная потеря времени, ведущая в тупик.

      Лучше десять лет вести переговоры, чем один день – войну.

      Переговоры нужно вести, опираясь на силу политики, а не на политику с позиции силы.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:00
    +1
    Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории - подчеркивается в сообщении МИД РФ.
    МИД России назвал сроки военной операции
    Шо, это сроки? fool
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:10
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      МИД России назвал сроки

      "Всё, что было загадано,
      В свой исполнится срок"....
  4. zenion
    zenion Сегодня, 15:02
    +2
    Так было при царе Горохе, так идёт сейчас - до полного выполнения задач, которые ещё не поставили. Как-то так, а может этак!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: zenion
      которые ещё не поставили

      ну вообще-то их озвучили 24.02.22
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 15:32
        0
        Их озвучили, но никак не пояснили, что конкретно они означают и в чём выразятся. Вот и гадаем второй год.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:04
    +6
    ...МИД осудил террористический акт, совершенный украинскими диверсантами на территории Брянской области...

    Очень "жёсткий" ответ... Я бы сказал даже "жестокий". Эххх... Нет слов.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:16
      +1
      А мог бы выразить озабоченность.
      И на том спасибо.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:06
    +3
    В своем заявлении МИД осудил террористический акт
    Всем, везде по барабану на МИД РФ.
    операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации
    Скажи точно, при выполнение каких конкретно критериев можно считать задачи по денацификации и демилитаризации выполненными...
    и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории
    Как этот бред можно понять, если будет украина в любом виде, значит с ее территории будет угроза безопасности?
    Какое то циничное и бестолковое очковтирательство, люди погибли, они хоть сейчас помолчали бы.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: Trapp1st
      задачи по денацификации

      суд на участниками нацистских организаций
      Цитата: Trapp1st
      и демилитаризации

      сокращение армии до размеров не представляющих угрозу, нейтральный статус, запрет на присутствие иностранных армий за исключением России
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:13
        +1
        суд на участниками нацистских организаций
        Гарант гарантировал им безопасность.
        нейтральный статус, запрет на присутствие иностранных армий
        Пока есть место хотя бы одну ногу поставить под названием украина, запад на это не согласится.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:24
          +1
          Цитата: Trapp1st
          Гарант гарантировал им безопасность.

          ЦИТАТУ В СТУДИЮ!!
          Цитата: Trapp1st
          суд на участниками нацистских организаций
          Гарант гарантировал им безопасность.
          нейтральный статус, запрет на присутствие иностранных армий
          Пока есть место хотя бы одну ногу поставить под названием украина, запад на это не согласится.

          значит не должно быть укрАины
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:08
    +1
    Немного смешно это слышать. А может и очередная заброска. Ведь может не получиться полного выполнения, тогда что? Воевать 100 лет? Не хватит ни ресурсов, ни людей.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:09
    +1
    Специальная военная операция завершится лишь после того, как будут выполнены поставленные главой государства задачи
    и это радует
  9. Комментарий был удален.
  10. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 15:09
    +2
    Проблема в том что задачи неизвестные, то денацификация, то защита Донбасса, теперь может защита российских границ до 2022, затем до 2014. Хрен знает какую задачу они выполняют на этот раз
  11. polinet
    polinet Сегодня, 15:14
    0
    Цитата: zenion
    Так было при царе Горохе, так идёт сейчас - до полного выполнения задач, которые ещё не поставили. Как-то так, а может этак!

    Что-то вы не оттуда мыслите - сроки военной операции: до полного выполнения задач. Задачи: демилитаризация и денацификация всей окраины.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:28
      -1
      демилитаризация и денацификация всей окраины

      Остались еще люди, которые в это верят?
      belay
  12. polinet
    polinet Сегодня, 15:16
    0
    Цитата: Glagol1
    Немного смешно это слышать. А может и очередная заброска. Ведь может не получиться полного выполнения, тогда что? Воевать 100 лет? Не хватит ни ресурсов, ни людей.

    Западные вменяемые аналитики пишут до конца этого года т.к. всу заканчиваются.

    Ссылаясь на данные, полученные от своих источников в украинском Генштабе, журналисты «СNN news» сообщают, что по состоянию на 28 февраля 2023 года подтверждены потери по личному составу ВСУ, других вооруженных формирований – убитыми, скончавшимися от ран, болезней – 259085, ранеными, покалеченными – 246904, дезертировавшими, а так же пропавшими без вести – 83952, попавшими в плен – 28393.
    Потери иностранных наемников (при малейшей формальной возможности не вносить погибших, пропавших без вести иностранцев в списки безвозвратных потерь, практика продолжается), в указанный период следующие: убитых, скончавшихся от ран, болезней – 18005, раненых, покалеченных – 10641, дезертиров, пропавших без вести – 8196. В текущем году более 90% потерь составляют наемники из Польши.
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:20
    0
    Знать бы еще эти задачи request """"
  14. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:30
    +1
    Не критикуйте наш МИД, пожалейте его, ведь им ещё работать над формулировками озабоченностей, протестов и других витееватых формулировках во время предстоящего наступления ВСУ вооружённых и обученных НАТО, под руководством и управлением и целеуказанием НАТО
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:31
      0
      А чего их жалеть? Им за это зарплату платят и как я подозреваю не самую маленькую.
  15. Грац
    Грац Сегодня, 15:57
    0
    вы уж там определитесь наверху до победы или все же предложения переговоров ждете?