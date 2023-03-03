МИД России назвал сроки военной операции: «До полного выполнения задач»

Специальная военная операция завершится лишь после того, как будут выполнены поставленные главой государства задачи. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое опубликовано на сайте ведомства.
В своем заявлении МИД осудил террористический акт, совершенный украинскими диверсантами на территории Брянской области, во время которого погибли мирные граждане России и был ранен ребенок.
Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории
- подчеркивается в сообщении МИД РФ.
Российское дипломатическое ведомство утверждает, что Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, фактически превратив ее в аналог полигона для испытаний новых видов оружия. Кроме того, США и их союзники не скрывают своей конечной цели – поражения и разрушения российского государства.
Киевский режим, которому покровительствует Запад, продолжает готовить нападение на Крым. В США агрессивные планы Украины поддерживают, совершенно не считаясь с теми рисками для мирных граждан, которые заключает в себе реализация плана нападения на Крымский полуостров, сообщается в заявлении российского дипломатического ведомства.
Нападение Украины на Крым, как утверждает МИД России, может использоваться действующей американской властью в целях укрепления своего рейтинга перед приближающимися президентскими выборами.