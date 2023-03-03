МИД России назвал сроки военной операции: «До полного выполнения задач»

Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории

Специальная военная операция завершится лишь после того, как будут выполнены поставленные главой государства задачи. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое опубликовано на сайте ведомства.В своем заявлении МИД осудил террористический акт, совершенный украинскими диверсантами на территории Брянской области, во время которого погибли мирные граждане России и был ранен ребенок.- подчеркивается в сообщении МИД РФ.Российское дипломатическое ведомство утверждает, что Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, фактически превратив ее в аналог полигона для испытаний новых видов оружия . Кроме того, США и их союзники не скрывают своей конечной цели – поражения и разрушения российского государства.Киевский режим, которому покровительствует Запад, продолжает готовить нападение на Крым. В США агрессивные планы Украины поддерживают, совершенно не считаясь с теми рисками для мирных граждан, которые заключает в себе реализация плана нападения на Крымский полуостров, сообщается в заявлении российского дипломатического ведомства.Нападение Украины на Крым, как утверждает МИД России, может использоваться действующей американской властью в целях укрепления своего рейтинга перед приближающимися президентскими выборами.