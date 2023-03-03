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Президент России подписал указ об ответственности предприятий за срыв государственного оборонного заказа

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Президент России подписал указ об ответственности предприятий за срыв государственного оборонного заказа

Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения, в их отношении будет вводиться такая мера как внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.


В соответствии с указом главы государства, до окончания военного положения будут приостанавливаться права акционеров, компания будет переподчиняться управляющей организации, выбираемой на основе представления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Эта управляющая организация и будет руководить предприятием до тех пор, пока будет действовать военное положение.

Данная мера представляется адекватным ответом на попытки саботажа поручений руководства страны в сложной военно-политической ситуации. В условиях специальной военной операции и наличия угроз со стороны «коллективного Запада» Россия будет уделять особое внимание военной промышленности – как ее развитию и совершенствованию, так и эффективности работы.

Предприятия должны в срок выполнять поставленные в рамках оборонного заказа задачи, в частности вовремя производить военную технику, вооружение, боеприпасы и передавать их для дальнейших испытаний и последующей эксплуатации в войска. В условиях военного положения не должно быть никаких препятствий для получения фронтом всего необходимого. Никакие коммерческие соображения или административные проблемы в данном случае не могут рассматриваться как уважительная причина невыполнения поставленных руководством страны в рамках гособоронзаказа задач.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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28 комментариев
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  1. NKT
    NKT Сегодня, 15:11
    +5
    Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения, в их отношении будет вводиться такая мера как внешнее управление..

    Против граждан приняли закон, теперь против предприятий. А против генералов, которые срывают выполнение СВО и чиновников, будет применяться меч правосудия?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:18
      +4
      Россия самая большая страна по количеству охранников и людей в камуфляже со всякими шевронами и надписями , а вот с безопасностью населения и охраной границ как-то с большими вопросами (((((
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:38
      +2
      Следите за руками.. Вот олигарх Пупкин очень болеет за своё имущество на Западе, и очень боится подпасть под конфискацию.. Но при этом - основное бабло он сосёт с оборонных предприятий РФ. Попадос, однако.. И тут - ему приходят на помощь. Он типа срывает контракт - и его ВРЕМЕННО отстраняют от управления.. Тем самым - перед Западом он чист и даже немного герой. После же окончания заварухи - ему предприятия возвращают. Ибо сказано - на время действия военного положения.. Не удивлюсь, если ему ещё и бабла отслюнявят в компенсацию..

      То есть - судя по тексту, это просто прикрышка для особо озабоченных своим реноме для Запада.. Вместо конфискации и национализации за вредительство и измену Родине - типа временное отстранение от управления.. Блестяще..
  2. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 15:11
    +5
    Так они ж и так все ФГУПы или что-то аналогичное? Надо вводить персональную ответственность. У каждого "косяка" должны быть имя и фамилия.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:21
      +1
      То есть,вместо никчемного(в лучшем случае)руководства,а в худшем чистой воды предателям будут назначатся "по рекомендации"(это мы уже проходили) belay am Выше сказано про персональную ответственность..Вон,в истории нашей один из примеров-ответственный руководитель отрасли сначала "хлебнул баланды),а потом показал себя отличным руководителем атомной отрасли(под чутким взглядом Лаврентия Палыча)
    2. AUL
      AUL Сегодня, 15:30
      +3
      Введение внешнего управления - это ответственность? Сменить одного "Эффективного менеджера" на другого, только "внешнего"? Даже не смешно...
      Ответственность должна быть уголовной, за саботаж, вредительство и подрыв экономической мощи государства в военное время! Хоть у нас и не война, а сво.
  3. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 15:12
    +9
    Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения

    О! У нас уже "военное положение" официально введено? Или только планируется к вводу?
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 15:16
      0
      и что подразумевается под внешним управлением ?
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 15:30
        0
        Цитата: ЗлойКоммунист
        и что подразумевается под внешним управлением ?

        Собственник предприятия и его руководители отстраняются от управление предприятием, и на предприятие назначается внешний управляющий.

        Это хороший механизм для отжима предприятия. Например, на предприятие спускается заведомо невыполнимый оборонный заказ > он естественно не выполняется, потому что он и не может быть выполнен > собственник отстраняется от руководства своим предприятием > внешний управляющий может делать с этим предприятием что захочет.
        Причём этот указ касается не только оборонных предприятий, а любых - от швейной фабрики до пекарни.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:23
      0
      Тихо!Не пугайте страусов-пол бетонный...Кстати,Песков что то промямлил сегодня про это
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:15
    0
    указ об ответственности предприятий за срыв государственного оборонного заказа
    Ну вот ! А то бабло рулило !
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:16
    -2
    Фейк или нет?
    https://topcor.ru/32717-opublikovano-esche-odno-video-ataki-drona-protiv-rossijskogo-samoleta-a-50u.html
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 15:41
      0
      Само видео реальное, не 3д - мультик. Другое дело - что произошло после обрыва видео? Как вариант - дрон был без заряда, просто с камерой, а резкий обрыв сигнала можно и на компьютере смонтировать.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:17
    -1
    Президент России подписал указ об ответственности предприятий за срыв государственного оборонного заказа

  7. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 15:19
    -2
    И полетят головы "эффективных " менеджеров ! И никаких золотых парашютов не будет , только железные кандалы .
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:23
      +3
      Свежо придание, да верится с трудом hi
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:57
      0
      полетят головы "эффективных " менеджеров

      не полетят - они прижмут хвосты и забьются под веник
  8. Розмари
    Розмари Сегодня, 15:23
    +4
    Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения, в их отношении будет вводиться такая мера как внешнее управление.

    В настоящее время этот указ не работает - он будет действовать только в условиях военного положения.
    Значит готовятся и к объявлению войны, и к объявлению военного положения. А иначе издавать этот указ смысла не было.
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 15:39
      0
      А иначе издавать этот указ смысла не было


      Ну у нас всё так медленно происходит, значит военное положение будут вводить летом.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 15:50
        0
        Цитата: Дамир Шамаев
        Ну у нас всё так медленно происходит, значит военное положение будут вводить летом.

        Не факт. Появлялась же информация о том, что Путин планирует провести экстренное заседание Совбеза. Песков эту информацию опроверг, но как правило всё что опровергает Песков обычно и происходит.
        А тут еще член комитета по обороне Госдумы России генерал-лейтенант Соболев призвал объявить Украине войну.
        Так что вполне могут дать 8-е марта отпраздновать, и объявят.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:39
      0
      Ещё и Лукашенко говорил, мол, договаривайтесь, пока Россия не перевела экономику на военные рельсы... Знал что-то
  9. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Сегодня, 15:35
    0
    Я так понимаю что это только если военное положение введут. У нас пока СВО, и работаем как работали, никакой ответственности... Или я не прав?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:56
      0
      Я так понимаю что это только если военное положение введут

      уже ввели - в октябре 2022-го
  10. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 15:37
    0
    Осталось это военное положение ввести.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:45
      0
      Скорее всего введут и скоро. Может быть прямо, "на днях". И может быть вначале на прилегающих к Украине областях и близких к ней и к Черному морю. В других областях - какое нибудь-"частичное военное положение". И кстати СВО никак не противоречит введению "военного положения". В разных странах его объявляли и по разным и иногда куда меньшим по значимости "причинам" и не только во всей стране, а и в отдельных областях и регионах.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:55
      0
      Википедия:
      Военное положение в России введено с 20 октября 2022 года в ходе продолжающегося вторжения на Украину
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 15:57
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        Википедия:
        Военное положение в России введено с 20 октября 2022 года в ходе продолжающегося вторжения на Украину

        Википедия:
        В полном объёме военное положение введено на аннексированных Россией территориях Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область). В приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в аннексированных Крыму и Севастополе был введён «средний уровень реагирования»

        А какие предприятия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполняют оборонный заказ?
  11. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:53
    0
    Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения, в их отношении будет вводиться такая мера как внешнее управление

    горячо поддерживаю, надо было вводить в октябре 2022 в пакете с законом о военном положении + уголовка, как мера по злостному саботажу.