Президент России подписал указ об ответственности предприятий за срыв государственного оборонного заказа

Если промышленные предприятия будут срывать выполнение государственного оборонного заказа в условиях военного положения, в их отношении будет вводиться такая мера как внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.В соответствии с указом главы государства, до окончания военного положения будут приостанавливаться права акционеров, компания будет переподчиняться управляющей организации, выбираемой на основе представления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Эта управляющая организация и будет руководить предприятием до тех пор, пока будет действовать военное положение.Данная мера представляется адекватным ответом на попытки саботажа поручений руководства страны в сложной военно-политической ситуации. В условиях специальной военной операции и наличия угроз со стороны «коллективного Запада» Россия будет уделять особое внимание военной промышленности – как ее развитию и совершенствованию, так и эффективности работы.Предприятия должны в срок выполнять поставленные в рамках оборонного заказа задачи, в частности вовремя производить военную технику, вооружение, боеприпасы и передавать их для дальнейших испытаний и последующей эксплуатации в войска. В условиях военного положения не должно быть никаких препятствий для получения фронтом всего необходимого. Никакие коммерческие соображения или административные проблемы в данном случае не могут рассматриваться как уважительная причина невыполнения поставленных руководством страны в рамках гособоронзаказа задач.