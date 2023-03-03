Военное обозрение
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Опубликованы кадры, снятые неизвестным дроном на территории военного аэродрома в Белоруссии

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Опубликованы кадры, снятые неизвестным дроном на территории военного аэродрома в Белоруссии

Белорусскими проукраинскими активистами, называющими себя «партизанами», были опубликованы кадры, снятые неизвестным дроном на территории военного аэродрома Мачулищи в Белоруссии, неподалеку от Минска. Он летел в сторону находившегося на стоянке российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У.


На видео можно наблюдать, как беспилотник приближается к воздушному судну, садится на его «тарелку», представляющую собой антенну РЛС, и вскоре улетает. Ранее демонстрировался укороченный вариант этого «фильма», который демонстрировал момент подлета дрона, якобы уничтожившего самолет-разведчик.

Комментируя полное видео, автор статьи в британской газете Daily Mail назвал беспилотник-нарушитель «купленным в магазине», что, возможно, недалеко от истины. И хотя на кадрах было явно видно, как дрон улетает, не причинив вреда российскому самолету, в статье утверждается, что А-50 все же взорвали, но несколько позже. В результате якобы был причинен ущерб центральной и передней частям фюзеляжа, а также антенне. При этом британский автор затрудняется утверждать, участвовал ли в атаке тот самый дрон, либо ее осуществляли другие беспилотники.

Собственно, подобное абсурдное утверждение даже не пришлось опровергать, так как «взорванный» А-50 был вчера замечен за выполнением важной миссии. Он сопровождал белорусский «борт №1», на котором президент РБ Александр Лукашенко возвратился на Родину после посещения Китая.

Автор:
Использованы фотографии:
Ростех
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29 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:22
    +1
    И хотя на кадрах было явно видно, как дрон улетает, не причинив вреда российскому самолету
    Могут в следующий раз взорвать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:26
      +4
      Согласен, сегодня щелчок по носу, мол смотрите на свой проходной двор, а завтра могут и взорвать, кстати это активное приглашение Белоруссии принять участие в СВО, видимо гасить гадину придется совместно, но вот задача, то что Лукашенко ответит нет сомнения, а вот все остальные пока точат красные карандаши ((((
      1. ЧеловекИздалека
        ЧеловекИздалека Сегодня, 15:44
        0
        Нет сомнения только в том, что он усердно вылизывает ботинки китаю, обещая ему мирную гавань в центре враждебной евразии. Российские разборки с нато ему побоку, пока на горизонте маячат перспективы китайских денег и помогать "братской" россии он не станет. Ну, кроме возможности использования аэродромов, никем не охраняемых, судя по всему. А когда и если китайцы вложатся, лукаш с удовольствием пошлет Россию куда подальше и больше никаких аэродромов и помощи. Вероятно даже начнет шевелить усами в сторону европы.
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:27
      -6
      Может это белорусский дрон, который обследовал местность и заодно внешнюю исправность (или неисправность) антенны А-50
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:32
        +7
        Цитата: мерцание
        Может это белорусский дрон,

        Не может. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры дрон был выдавлен на территорию Украины, где по нему был нанесен массированный артиллерийский удар.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 15:46
          +2
          беспилотник приближается к воздушному судну, садится на его «тарелку», представляющую собой антенну РЛС, и вскоре улетает.
          технически,А-50 поражён.повезло что только показательно.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:22
    -15
    Наснимали все заранее, чтоб синхронно вбросить в информационное поле и раскачивать обстановку. У нас некоторые ведутся, но по большому счету всем плевать. Это так не работает. Не раскачивается.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:23
      +2
      Наснимали все зараенне, чтоб вбросить в информациооное поле и раскачивать обстановку. У нас некоторые ведутся, но по большому счету всем плевать. Это так не работае. Не раскачивается.

    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:28
      +3
      а чем раскачивается, видеосъемкой у почты на территории России ? цель этих выходок посеять неуверенность в своих силовых органах, вот мол смотрите мы делаем что хотим и нам за это ничего не будет, мы даже лица не прикрываем ((((
      1. Дамир Шамаев
        Дамир Шамаев Сегодня, 15:48
        0
        И что? Все люди побегут сдаваться? Я думаю нормальный человек после это подумает что нашим войскам нужно ещё больше помощи. Накрайняк будет требовать более жестких мер от руководства, например, устранить главного террориста в его логове.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:28
      -1
      Аа!Вот никак не раскачаются..Там,кто ответственный за такое.За охрану обьектов,техники,планирования операций итд.....
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 15:24
    -1
    Крайне любопытно, а сколько же в Белоруси таких «партизан»?
    Хотя бы порядок их численности узнать?
    Десятки, сотни, тысячи?
  4. monetam
    monetam Сегодня, 15:27
    -1
    скорее всего это микродрон, который запускает агент из ближайшего леса.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:32
      0
      В ближайшем лесу не должно быть никаких "агентов"Априори.Иначе это фарс,а не работа.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 15:41
        +1
        зря вы так. территории военных баз охраняются по периметру, иногда - по подходящим дорогам. А всякие леса и поля, болота и низменности, прилегающие к базе - ну так они не охраняются.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:51
          0
          Они так должны охраняться.И так раньше делалось.Привлекались даже местные жители,они должны были сообщать о появлении незнакомцев в округе.Вот вчерашний пример на границе.Были ликвидированы погранвойска,а взамен только технические средства да редкие патрули.Но надо учитывать что мы на войне и тут не мексиаанская граница
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:28
    -4
    Может видео вообще сняли где нибудь в России несколько лет назад, и сейчас выложили? Этот аэродром похож на Минский?
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:30
    0
    По поводу посадки дрона на антенну одного из самых редких самолетов России можно сказать то же самое, что и по поводу вчерашнего вторжения украинских диверсантов. А именно, что никто и не что у нас не защищено. Зато болтовни о всеобщей безопасности вагон и две телеги. А мы еще над украинцами смеемся...
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:32
    0
    Хоть и не взорвали, но зато как, например, тут же всё кипело! Хоть кино снимай. Но сам факт проникновения девайса неприятен...
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:34
    -1
    В телеге ещё вчера видео было. Неясно конечно что и как, но с малыми беспилотниками нужно заканчивать, вернее упорядочивать их применение вблизи любых важных объектов. Нужен чёткий закон.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:56
      0
      Закон издать можно. Невозможно обеспечить его исполнение ибо нет возможности обнаруживать такие дроны. Нет, создать показательный потемкинский объект можно. Один. На всю страну.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:35
    0
    Цитата: monetam
    скорее всего это микродрон, который запускает агент из ближайшего леса.

    Есть пример базы Хмеймим в Сирии, где стоят десятки самолетов, есть персонал и военнослужащие и там ничего не прилетает и не взрывается. И только по тому, что там серьезно к безопасности. А прилет дрона под Минск, далеко не первый случай! До этого был взрыв под Псковом, потом Калуга, Рязань, Энгельс... И, к сожалению, с таким подходом этот список будет продолжен...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:58
      0
      Есть ровно один показательный объект. На всю страну (точнее даже на две страны). Для защиты которого стянули черт-знает какое количество ЗРК.
  10. 501Legion
    501Legion Сегодня, 15:37
    0
    что тут говорить, это конечно фэйл по всем параметрам, но странно что не подорвали
  11. donavi49
    donavi49 Сегодня, 15:48
    0
    Это вчерашнее видео, сегодня еще одно же вышло, где и на вторую антенну сели.
  12. Oleg85
    Oleg85 Сегодня, 15:49
    -1
    Уже есть видео со второго дрона.И он взорвался над фюзеляжем.
  13. Vigore
    Vigore Сегодня, 15:54
    0
    В Телеге уже новое видео с падающим самолетом.
    Угадайте чей….. и кто его сбил…..
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:57
      0
      Так, чего гадать, доблестное ПВО ДНР сбило. Бей своих, чтобы чужие боялись. Хорошо хоть прыгнули нормально, не поломались.
  14. spirit
    spirit Сегодня, 15:56
    0
    Что на это скажет Генерал Дикпик,любитель помахать одним местом на камеру и по совместительству командующий группировкой в Белоруссии?