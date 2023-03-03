Украинский националист рассказал о похоронах четверых боевиков, ликвидированных в декабре в Брянской области

Из Киева поступает информация, согласно которой выясняется, что вчерашняя террористическая вылазка украинских националистов в Брянскую область была далеко не первой.
Сегодня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины официально сообщило, что при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами произошла выдача российской стороной тел 17 украинских военнослужащих. Имена возвращенных боевиков не разглашаются.
При этом украинское издание «Страна» обратило внимание на заявление лидера запрещенной в Российской Федерации украинской экстремистской организации «Братство»* Дмитрия Корчинского, прозвучавшее сразу после объявления Минреинтеграции о передаче тел боевиков.
Корчинский сообщил, что 7 марта на Байковом кладбище в Киеве похоронят ликвидированных в Брянской области четверых членов организации, озвучив их клички: «Непейпиво», «Святоша», «Тарасий» и «Аполлон».
О ликвидации четырех украинских боевиков, пытавшихся проникнуть для совершения диверсий на территорию Брянской области, 26 декабря 2022 года сообщила ФСБ России. В подтверждение российская спецслужба опубликовала видео с телами уничтоженных в ходе боестолкновения националистов, позже были названы и их имена.
Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что командовал диверсионной группой Юрий Горовец («Святоша»). В составе ДРГ были: Максим Михайлов («Непейпиво»), Тарас Карпюк («Тарасий») и Богдан Лягов («Аполлон»). Человек по имени Максим Михайлов — известный в Киеве активист националистической организации Дмитрия Корчинского. Очевидно, что и трое остальных националистов, тела которых сегодня переданы киевской стороне, входили в эту организацию.
На Украине организация Корчинского еще в августе 2004 года была зарегистрирована Минюстом в качестве политической партии, заместителем Корчинского на тот момент был небезызвестный киевский политик Алексей Арестович. По сообщениям некоторых СМИ, члены одноимённого батальона, созданного на основе данной организации, участвовали в диверсиях внутри России после начала спецоперации на Украине.
Как и в декабре прошлого года, официальный Киев отрицает свою причастность к вчерашней террористической вылазке украинских националистов, в результате которой погибли двое мирных граждан РФ и ранен ребенок.
Сегодня МИД РФ официально прокомментировал вчерашнюю диверсию украинских боевиков на территории Брянской области. В ведомстве сообщили, что убийства в российском регионе были совершены из натовского оружия, а украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.
В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма
— говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.
* 17 ноября 2014 года Верховным Судом Российской Федерации «Братство» признано экстремистской группировкой, а его деятельность запрещена на территории РФ