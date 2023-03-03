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Украинский националист рассказал о похоронах четверых боевиков, ликвидированных в декабре в Брянской области

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Украинский националист рассказал о похоронах четверых боевиков, ликвидированных в декабре в Брянской области

Из Киева поступает информация, согласно которой выясняется, что вчерашняя террористическая вылазка украинских националистов в Брянскую область была далеко не первой.


Сегодня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины официально сообщило, что при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами произошла выдача российской стороной тел 17 украинских военнослужащих. Имена возвращенных боевиков не разглашаются.

При этом украинское издание «Страна» обратило внимание на заявление лидера запрещенной в Российской Федерации украинской экстремистской организации «Братство»* Дмитрия Корчинского, прозвучавшее сразу после объявления Минреинтеграции о передаче тел боевиков.

Корчинский сообщил, что 7 марта на Байковом кладбище в Киеве похоронят ликвидированных в Брянской области четверых членов организации, озвучив их клички: «Непейпиво», «Святоша», «Тарасий» и «Аполлон».

О ликвидации четырех украинских боевиков, пытавшихся проникнуть для совершения диверсий на территорию Брянской области, 26 декабря 2022 года сообщила ФСБ России. В подтверждение российская спецслужба опубликовала видео с телами уничтоженных в ходе боестолкновения националистов, позже были названы и их имена.

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что командовал диверсионной группой Юрий Горовец («Святоша»). В составе ДРГ были: Максим Михайлов («Непейпиво»), Тарас Карпюк («Тарасий») и Богдан Лягов («Аполлон»). Человек по имени Максим Михайлов — известный в Киеве активист националистической организации Дмитрия Корчинского. Очевидно, что и трое остальных националистов, тела которых сегодня переданы киевской стороне, входили в эту организацию.

На Украине организация Корчинского еще в августе 2004 года была зарегистрирована Минюстом в качестве политической партии, заместителем Корчинского на тот момент был небезызвестный киевский политик Алексей Арестович. По сообщениям некоторых СМИ, члены одноимённого батальона, созданного на основе данной организации, участвовали в диверсиях внутри России после начала спецоперации на Украине.

Как и в декабре прошлого года, официальный Киев отрицает свою причастность к вчерашней террористической вылазке украинских националистов, в результате которой погибли двое мирных граждан РФ и ранен ребенок.

Сегодня МИД РФ официально прокомментировал вчерашнюю диверсию украинских боевиков на территории Брянской области. В ведомстве сообщили, что убийства в российском регионе были совершены из натовского оружия, а украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.

В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма

— говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

* 17 ноября 2014 года Верховным Судом Российской Федерации «Братство» признано экстремистской группировкой, а его деятельность запрещена на территории РФ
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:38
    -1
    Признать террористами и выбить как басаевцев и дудаевцев . Раз поддерживают террористические атаки то надо их просто физически уничтожить. Опыт есть и хаттабом и со всем членам банды гинеколога-Басаева. Тоже поначалу пыжились и гоголем ходила, а потом умерли. Один за другим. В разным местах и частях света. Собакам-собачья смерть.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 15:43
      +1
      Признать террористами и выбить как басаевцев и дудаевцев

      и кто это должен делать? специально обученные люди?
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:58
      0
      Уродов на западе поддерживающих это надо физически уничтожать.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:43
    0
    Мда... Раньше Азовцев на Медведчука сменяли, теперь тела террористов вернули... В Израиле все спецслужбы без сна и отдыха думают, какой на этот раз хитрый план у русских?
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:47
    -1
    Из Киева поступает информация, согласно которой выясняется, что вчерашняя террористическая вылазка украинских националистов в Брянскую область была далеко не первой.

    Свинорылые конечно и прихвастнуть и соврать могут, да и нашим это не чуждо.
    Вопрос в другом, почему эта вылазка была такая удачная, ведь недавно тамошний губер надувал щеки и говорил о готовности оборонительной линии, он ее с какой стороны области построил?
    Или вокруг администрации?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:47
    0
    Про ликвидацию этой четверки уже писали.Накрыли их тогда в лесу на лежке
  5. Эдик
    Эдик Сегодня, 15:55
    0
    Сегодня МИД РФ официально прокомментировал вчеСалорейху конецю диверсию украинских боевиков на территории Брянской области. В ведомстве сообщили, что убийства в российском регионе были совершены из натовского оружия,

    Если с натовским оружием были,то это однозначно спецы,если это спецы,то без приказа с верха они однозначно не пойдут на акцию.Самостоятельностью зеля не отличается,значит указивка из обкома..Значит где то мы нахулиганили.