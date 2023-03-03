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Российские силовики попали под обстрел ВСУ при встрече инспекторов МАГАТЭ, осуществлявших ротацию на ЗАЭС

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Российские силовики попали под обстрел ВСУ при встрече инспекторов МАГАТЭ, осуществлявших ротацию на ЗАЭС

Вчера, 2 марта, на Запорожской АЭС проходила ротация представителей МАГАТЭ. Стоит отметить, что проведение данной процедуры удалось лишь с четвертого раза. Предыдущие попытки в последний момент срывались из-за решений Департамента безопасности ООН.


Впрочем, несмотря на то, что ротация состоялась, процесс прошел далеко не в штатном режиме. Как рассказал в ходе сегодняшнего интервью «России 24» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, российские силовики, задействованные в процессе обеспечения безопасности при встрече экспертов из МАГАТЭ, попали под шквальный огонь со стороны ВСУ.

С его слов, украинские военизированные формирования сначала открыли прицельный огонь из автоматов. Затем «подключился» и пулемет. К счастью, оба российских сотрудника безопасности не пострадали в результате инцидента.

В то же время, Карчаа подчеркнул, что представители уже украинских органов безопасности, в тот момент сопровождавшие миссию к месту встречи, были в недоумении от происходящего. По его мнению, это указывает на полное отсутствие контроля на данном участке фронта.

Напоследок, советник главы «Росэнергоатома» добавил, что атакой из стрелкового оружия, ВСУ не ограничились. Российские специалисты также обнаружили и обезвредили семь мин-растяжек, которые были установлены противником по пути следования миссии.
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:20
    +4
    Да у этих махновцев никто ни за что не отвечает. А вся эта миссия МАГАТЭ еще и разведкой в пользу ВФУ занимается как и ОБСЕ до этого!
  2. tTшка
    tTшка Сегодня, 15:24
    +3
    Да хватит уже с ними носиться, с этими магате и.т.п.... пора уже завязывать жить с оглядкой на западных "партнеров"...
    Как же выкурить из власти продажных деятелей...
  3. betta
    betta Сегодня, 15:25
    +1
    А когда у ЗАС оказались бандеровцы? Я не слышал о захвате станции.
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 15:33
      +3
      Ну так встречали-то не у станции, а у границы контролируемой части Запорожской области - а там и эти самые недалеко, прозреваю :)
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:25
    +2
    Майданутым все равно в кого стрелять, одним словом - нЕлюди !