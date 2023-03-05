Балканский Пакт в преддверии кончины Сталина

Забытое пророчество «железного» канцлера

«искрой для новой войны явится какая-нибудь проклятая глупость на Балканах.»

«Новая мировая война, если начнётся, то сперва на Балканах.»

Предсказать не угадать

Последний подарок Сталина

А маршал знал?

«Товарищ маршал, Сталин сдох!»

«Да, я всегда знал, что он не умрёт своей смертью.»

«…Складывалось впечатление, что Сталин начал мешать, как только умер, поэтому его быстро похоронили…»

Завершение сталинской эпохи получилось поистине страшным — с давкой и многочисленными жертвами в дни прощания, словно на коронации последнего императора задолго до того. Похороны вождя, официально ушедшего в мир иной 5 марта 1953 года, были, как известно, назначены на понедельник 9 марта.Делегации из советских регионов и дальнего зарубежья, спешно прибывшие в Москву, просили перенести похороны Сталина хотя бы на день, а лучше на два дня позже. Чтобы не второпях проститься с многолетним лидером ленинской партии и Советского Союза. Однако «соратники» и «ученики» были непреклонны: 9 марта и точка.Но многие иностранные делегации смогли прибыть в столицу СССР только 10 и даже 12-13 марта. Что же, их венки к мавзолею почти сразу оказались в Москва-реке, в Яузе и Сетуни. Где, по свидетельству современников, из-за переизбытка цветов и венков образовывались настоящие «пробки», затруднявшие течение этих рек...Зато на Балканах и в Турции, похоже, заблаговременно готовились и неплохо «подготовились» к завершению сталинской эпохи, в том числе и политически. В этой связи нельзя не вспомнить сразу два предсказания, точнее — настоящих пророчества.Легендарный канцлер Германии, метко прозванный «железным» Отто фон Бисмарк не сомневался, чтоВеликий кормчий Мао Цзэдун через 80 лет, в 1969 году впрямую повторил прогноз Бисмарка:Между этими прогнозами уместился поистине трагический 1953 год. В турецкой Анкаре 28 февраля 1953 года – буквально в канун кончины Сталина – был подписан Договор «О дружбе и сотрудничестве» Турции, Греции и Югославии. В этом договоре была статья (под номером 6) о консультациях по вопросам совместной обороны, если какой-либо стране-участнице будет угрожать военное вторжение извне.Этот договор вскоре стали именовать военно-политическим Балканским Пактом. Что вполне объективно, так как Турция с Грецией с 1952 г. стали участницами НАТО, а Югославия в 1951-м заключила бессрочный Договор с США «Об обеспечении безопасности». Он вовлекал ФНРЮ в военную орбиту США и в целом НАТО.Тем самым Югославия «комплексно» застраховалась от вторжения войск СССР и его восточноевропейских союзников: советско-югославские отношения в 1948-1953 гг., напомним, были на грани военного конфликта. Примечательно, что некоторые СМИ Греции и Турции в канун Балканского Пакта и в первую неделю после обращали внимание на отсутствие Сталина в публичной политике.В Анкаре и Афинах, как оказалось, справедливо полагали, что в Москве вскоре может произойти смена руководства СССР. Именно это через неделю и случилось, хотя созданное ЦРУ США эмигрантское «Радио Освобождение» (с 1959 г. «Радио Свобода»), заметим, уже 1 марта 1953 г. – в первой своей передаче на СССР – сообщило, что Сталин либо при смерти, либо уже скончался.В СССР это сообщение не опровергали — как же это, увы, характерно для нашей пропаганды. А состоявшееся именно в эти дни фактическое включение Югославии в систему НАТО показало, что Москва откровенно переборщила в конфронтации с Белградом. Поэтому советская сторона и не комментировала создание Балканского Пакта.Советская же разведка располагала фактами о периодической переброске в 1949-1953 годах оуновцев и эмиссаров западных разведок как в СССР, так и обратно. По самым разным маршрутам: через югославские Словению, Хорватию, Воеводину в Венгрию и Чехословакию.Однако, по мнению югославского эксперта Мирко Дражича, в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Москва просто не рисковала «чрезмерно давить» на Варшаву, Прагу и Будапешт в вопросах совместной борьбы с националистами в Прибалтике и Западной Украине. В советском руководстве опасались, что Польша, Чехословакия и Венгрия «переметнутся» на сторону «клики Тито».В то же время СССР в период с 1947 по 1951 год поддерживал, причём довольно активно, требование Белграда о присоединении к Югославии итальянских островов Бишево, Светац, Палагружа и Ябука, расположенных в центральной Адриатике.В итоге в начале 1951-го они были включены в состав ФНРЮ. Но и это обстоятельство не «отвратило» Белград от подписания Балканского Пакта. Словом, сам факт подписания этого Пакта в канун кончины Сталина можно считать весьма показательным.Он свидетельствует, что в Югославии, да и на Западе не без оснований рассчитывали, что борьба за власть в советском руководстве после Сталина ослабит внешнюю политику СССР. Поэтому надо этим заблаговременно воспользоваться и, соответственно, включить ФНРЮ в НАТОвскую орбиту.Срок действия Пакта составлял 20 лет. Но официальных заявлений стран-участниц о прекращении его действия не последовало. То есть он стал с середины 70-х неким «резервным» для Югославии блоком на случай, если вновь обострятся советско-югославские отношения.…О смерти Сталина Иосип Броз Тито узнал на «Галебе», корабле югославского ВМФ, на котором делегация ФНРЮ направлялась в Великобританию. Начальник охраны маршала полковник С. Жежель пришёл к Тито с криком:Жежель протянул Тито телеграмму от 6 марта из посольства ФНРЮ. Тито прочитал её, потом сказал:От маршала Тито пришло недвусмысленное указание: ограничиться выражением соболезнования только в устной форме и только от имени правительства Югославии. Было также решено, что временный поверенный Югославии в СССР И. Джурич будет участвовать в траурной церемонии.А здесь замминистра иностранных дел СССР Яков Малик демонстративно протянул руку Джуричу. Тот посчитал рукопожатие настолько важным, что в этот же день направил депешу в Белград. В ней среди прочего отмечалось: