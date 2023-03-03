Украинская компания продала ВСУ армейские фляги по цене в 13 раз дороже себестоимости

Партия армейских фляг была продана Министерству обороны Украины по крайне завышенной цене. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на информацию от украинских военных.Все началось с того, что Минобороны Украины заказало у одной из компаний с юридическим адресом в Киеве армейские фляги в количестве 100 тысяч штук. При этом стоимость одной фляги составила 7,9 долларов. Однако проверка правоохранительных органов показала, что в реальности такие фляги стоят всего 0,59 доллара за штуку, то есть в 13 с лишним раз дешевле.Таким образом, прямой финансовый ущерб Министерства обороны Украины составил около 700 тысяч долларов только от одной сделки. Сейчас украинские правоохранители выясняют подробности заключения сделки, не исключено, что она маскирует собой банальное расхищение средств, выделяемых на оборону.Уже установлено, что компания-поставщик использовала иностранные фирмы, с помощью которых подготовила фиктивные документы с завышенной стоимостью продукции. Естественно, в тыловом управлении военного ведомства сделали вид, будто бы не осведомлены о реальной стоимости обычной армейской фляги и дали «добро» на приобретение продукции по цене, в 13 раз дороже себестоимости.Странам Запада стоило бы задуматься, куда уходят миллиарды долларов, направляемых на помощь Украине, если только с одной сделки по покупке фляг за малым не миллион долларов был потерян. Можно только предполагать, какие суммы расхищаются при заказе, например, продовольствия.