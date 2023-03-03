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Украинская компания продала ВСУ армейские фляги по цене в 13 раз дороже себестоимости

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Украинская компания продала ВСУ армейские фляги по цене в 13 раз дороже себестоимости

Партия армейских фляг была продана Министерству обороны Украины по крайне завышенной цене. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на информацию от украинских военных.


Все началось с того, что Минобороны Украины заказало у одной из компаний с юридическим адресом в Киеве армейские фляги в количестве 100 тысяч штук. При этом стоимость одной фляги составила 7,9 долларов. Однако проверка правоохранительных органов показала, что в реальности такие фляги стоят всего 0,59 доллара за штуку, то есть в 13 с лишним раз дешевле.

Таким образом, прямой финансовый ущерб Министерства обороны Украины составил около 700 тысяч долларов только от одной сделки. Сейчас украинские правоохранители выясняют подробности заключения сделки, не исключено, что она маскирует собой банальное расхищение средств, выделяемых на оборону.

Уже установлено, что компания-поставщик использовала иностранные фирмы, с помощью которых подготовила фиктивные документы с завышенной стоимостью продукции. Естественно, в тыловом управлении военного ведомства сделали вид, будто бы не осведомлены о реальной стоимости обычной армейской фляги и дали «добро» на приобретение продукции по цене, в 13 раз дороже себестоимости.

Странам Запада стоило бы задуматься, куда уходят миллиарды долларов, направляемых на помощь Украине, если только с одной сделки по покупке фляг за малым не миллион долларов был потерян. Можно только предполагать, какие суммы расхищаются при заказе, например, продовольствия.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mauro Cateb
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12 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 15:30
    +5
    Подобные дельцы, наживающиеся на войне, к сожалению, не только на Украине есть.. С нашими, надеюсь, разобрались, кто вдвое, втрое, вчетверо и более раз цены заламывал на всякую снарягу, за элементарные вещи, чтобы впредь таким не занимались. Хотя, если разобраться, то тут чистый капитализм, конечно же, повышенный спрос стимулирует увеличение цен.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:40
      +1
      Нет,ну надо же показать людям русским,как там разворовано и корумпировано..А так,да-прибыльное это дело для некоторых.Для большинства,грязь,боль и смерть
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:52
        0
        Подождём, что президентская комиссия по финансовому аудиту в оборонке выявит или не выявит в итоге. Может кого то пожурят прилюдно, а может и не прилюдно...
    2. John Smite
      John Smite Сегодня, 15:44
      +2
      конечно, бронежилеты за 5000р теперь доступны каждому, правда от чего они защищают это другой вопрос
  2. Комментарий был удален.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:30
    -10
    Помощь запада осваивается успешно. Не зря попрошайка-зеленский столько денег просит. Это ж на всех этапах воровство и откаты.
  4. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 15:34
    +4
    Щас Резников опять будет рассказывать о специфической терминологии при составлении контрактов, повлёкшие за собой ошибки пересчёта фляг в лотки яиц, в штуки, килограммы и литры. Мол, никакого воровства, а лишь обычные бухгалтерские проводки, не понятные простым смертным ;)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:36
      +1
      Ну так Зеленскому же ещё надо откатить с прибыли за то что министром оставил Резникова.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:36
      +1
      А чего тут считать, что не съем, то понадкусаю.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:42
    -1
    Давайте дождемся аудита по нашему Министерству обороны, он сейчас идеи по распоряжению Президента, уверен тоже будет много интересного, если конечно что-то опубликуют.
  6. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 15:45
    +2
    Тот случай, когда бревна не видим в своем глазу!
    А что у них.. так мне пофиг.
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:47
    0
    Правильно кто-то у Соловья сказал, Украина - это наше кривое зеркало.. Я так понимаю - на Руси с оборонными контрактами всё абсолютно чисто, прозрачно и честно? И можно смело поржать над украинскими лохами?
  8. Dym71
    Dym71 Сегодня, 15:50
    +1
    Цитата: ВО
    Странам Запада стоило бы задуматься, куда уходят миллиарды долларов, направляемых на помощь Украине

    Странный посыл, на Запад и уходят, так всё задумано изначально. request
    Цитата: ВО
    если только с одной сделки по покупке фляг за малым не миллион долларов был потерян

    Так це частка від прибутку, так и "трудятся" укронувориши - за долю малую. fellow