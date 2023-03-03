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Американский военный эксперт рассказал, как ЦРУ отправляет военных под видом наемников на Украину для обслуживания западной техники

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Американский военный эксперт рассказал, как ЦРУ отправляет военных под видом наемников на Украину для обслуживания западной техники

В настоящее время Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США осуществляет отправку на Украину американских военнослужащих, которые еще вчера носили армейскую форму, но теперь выдаются за наемников. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.


Аналитик отметил, что ЦРУ старается рекрутировать как можно больше наемников, поскольку украинская армия без помощи западных специалистов оказалась не в состоянии обслуживать и эксплуатировать передаваемые США и Европой вооружения.

Но поскольку людей, желающих стать наемниками, не так много, ЦРУ США вынуждено вербовать военнослужащих американской армии, которые затем отправляются на Украину. По мнению Макгрегора, такая ситуация свидетельствует о глубоком «отчаянии» американского военного руководства.

Эксперт отметил, что украинские военные не могут управлять танками западного производства, которые киевскому режиму передаст Запад. Поэтому, считает Макгрегор, на Украину направят действующих военнослужащих из Германии, Чехии, Норвегии, Великобритании, Латвии и Литвы под видом наемников.

Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну

- подчеркнул Макгрегор.

Высокие потери наемников на Украине, впрочем, обязательно поставят западные правительства в такую ситуацию, когда добровольно желающих отправиться в зону боевых действий военнослужащих не окажется. Если США и Евросоюз начнут отправлять военных в приказном порядке, это фактически будет означать открытую войну с Россией.
Использованы фотографии:
Министерство армии США / https://www.army.mil
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:53
    -2
    Легенда, обслуживание техники, а по факту и воевать будут против нас.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:56
      0
      А так оно и есть.С осени прошлого года уже воюют.Начиная с Харьковского наступа и сейчас в Угледаре и Бахмуте,правда за спинами мобилизованных Зеленским детей и стариков,и за спинами ВСУшников. А может даже с марта 2022 года."Светлым эльфам" помирать нельзя.Они же только для перемог рождены. И танки у них даже к грязи непривычны.
  2. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:00
    0
    Классический подход у всех стран со средних веков
    В 14 году куча "отпускников" действовала с техникой в ЛДНР например.
    да и "отпускники" из царской России в свое время действовали на балканах, у буров, на амеровской гражданской.
    А англы - в индии и китае. А французы - в турции.

    "Инструктора" везде нужны.