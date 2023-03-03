Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну

В настоящее время Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США осуществляет отправку на Украину американских военнослужащих, которые еще вчера носили армейскую форму, но теперь выдаются за наемников. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.Аналитик отметил, что ЦРУ старается рекрутировать как можно больше наемников, поскольку украинская армия без помощи западных специалистов оказалась не в состоянии обслуживать и эксплуатировать передаваемые США и Европой вооружения.Но поскольку людей, желающих стать наемниками, не так много, ЦРУ США вынуждено вербовать военнослужащих американской армии, которые затем отправляются на Украину. По мнению Макгрегора, такая ситуация свидетельствует о глубоком «отчаянии» американского военного руководства.Эксперт отметил, что украинские военные не могут управлять танками западного производства, которые киевскому режиму передаст Запад. Поэтому, считает Макгрегор, на Украину направят действующих военнослужащих из Германии, Чехии, Норвегии, Великобритании, Латвии и Литвы под видом наемников.- подчеркнул Макгрегор.Высокие потери наемников на Украине, впрочем, обязательно поставят западные правительства в такую ситуацию, когда добровольно желающих отправиться в зону боевых действий военнослужащих не окажется. Если США и Евросоюз начнут отправлять военных в приказном порядке, это фактически будет означать открытую войну с Россией.