Воздушные силы потеряли очередной боевой самолет, на основных направлениях идут ожесточенные бои, противник несет потери. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Снова отличились наша истребительная авиация, сбив фронтовой бомбардировщик СУ-24 Воздушных сил ВСУ. Воздушный бой произошел в районе Красноармейска ДНР, победителем из него вышел российский истребитель. Других подробностей, как всегда, от военного ведомства нет.
На основных направлениях идут встречные бои, противник сопротивляется, несмотря на потери. Командование ВСУ пытается маневрировать резервами, но их количество ограничено. В Артемовске в плен "вагнеровцам" стали попадать совсем еще пацаны в возрасте 16-17 лет. Ранее проходила информация, что в районе линии соприкосновения были замечены подростки в военной форме, якобы подготовленные в специальных националистических лагерях, курируемых нацбатами типа запрещенного в России террористического формирования "Азов"*. Думали, что фейк, оказалось, что правда.
Сейчас на Донецком направлении идут самые ожесточенные бои, "Оркестр" продолжает сжимать клещи вокруг Артемовска, последняя асфальтированная дорога через Хромово перерезана. "Вагнера" по потерям противника сводки не дают, поэтому пользуемся данными от военного ведомства. За сутки на этом направлении потерял до 210 военнослужащих только "двухсотыми". Кроме того, уничтожено пять броневиков, три автомобиля, САУ Krab польского производства, САУ Гвоздика, две РСЗО Град, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи 110-й ОМБр ВСУ.
На Купянском войска группировки "Западная" нанесли удары по противнику в районах Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери ВСУ: до ста убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, САУ Акация и РСЗО Град.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Торское, Ямполовка ДНР и Червонопоповка ЛНР. На этом направлении потери у ВСУ тоже большие, Минобороны сообщает об уничтожении более двухсот военнослужащих, трех БМП, восьми броневиков, двух пикапов и гаубицы Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает вести бои в районах Водяное, Привольное и Угледар. Потери противника: свыше 70 человек личного состава, два танка, два броневика, два пикапа, САУ Гвоздика и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 всушников, шесть автомобилей, САУ Гвоздика, гаубицы Гиацинт-Б и Мста-Б, а также три гаубицы Д-30.