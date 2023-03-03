В Пентагоне рассчитывают решить проблему недобора в армии США, но этому могут помешать данные о потерях ВСУ в ходе российской СВО

На мой взгляд, приоритетом номер один на этот год, особенно в свете обстановки в области безопасности, является решение нашей проблемы с набором персонала. И я думаю, что потребуется больше года, чтобы все изменить. Представители службы время от времени ссылались на эффективный маркетинг рекламной кампании 1980-х годов и в Пентагоне хотят возродить ее в 2023 году. Благодаря данному подходу армия надеется набрать 65 000 новых рекрутов уже в текущем финансовом году

Где армия нуждается в корректировке курса, так это в ее культуре. Она должна быть более гибкой для нужд нового поколения, должна пересмотреть свою ужасную систему отбора новобранцев, ей нужно избавиться от токсичных и неэффективных лидеров, а не продвигать их