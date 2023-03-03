В Пентагоне рассчитывают решить проблему недобора в армии США, но этому могут помешать данные о потерях ВСУ в ходе российской СВО

В Вашингтоне прекрасно осознают, что главным геополитическим противником США в ближайшие десятилетия станет Китай. В связи с этим американцы уже разрабатывают ряд программ, нацеленных на сдерживание стремительного развития Поднебесной.
Одной из таких программ является «Армия 2030», предусматривающая новаторские методы подготовки солдат к современным войнам.
Между тем, прежде, чем приступать к формированию «непобедимой армии», Пентагон рассчитывает решить проблему недобора новобранцев в ВС США, который наблюдается уже третий год подряд, пишет главный редактор Defense One Бен Уотсон.
В материале говорится, что в течение последнего финансового года ВС США недобрали 15 000 солдат. В целом, в истории американской армии еще не было такой проблемы с недобором новобранцев, как в последние три года - главным образом во время президентства Джо Байдена.
Впрочем, как отметил эксперт, корнем проблемы является не политика нынешнего президента, а скорее снижение популярности воинской службы у молодых американцев. Все дело в том, что военные конфликты, в которых участвовали США в последние десятилетия, мягко говоря, заканчивались не в их пользу. Чего только стоит 20-летняя миссия в Афганистане, оказавшаяся в итоге провальной и закончившаяся банальным бегством американской армии из страны.
В то же время, как пишет Уотсон, молодые люди прекрасно осознают риски, которые из-за «геополитической активности» США сегодня высоки, как никогда. В любой момент Вашингтон может ввязаться в очередной конфликт, причём даже с ядерной державой.
При этом, судя по всему, в Пентагоне намерены решить вышеописанную проблему в течение ближайших лет.
На мой взгляд, приоритетом номер один на этот год, особенно в свете обстановки в области безопасности, является решение нашей проблемы с набором персонала. И я думаю, что потребуется больше года, чтобы все изменить. Представители службы время от времени ссылались на эффективный маркетинг рекламной кампании 1980-х годов и в Пентагоне хотят возродить ее в 2023 году. Благодаря данному подходу армия надеется набрать 65 000 новых рекрутов уже в текущем финансовом году
- приводит Defense One слова министра армии США Кристин Вормут.
В то же время, как пишет Уотсон, едва ли Пентагону удастся решить проблему с помощью одной лишь рекламы. Пообщавшись с некоторыми офицерами американской армии, автор статьи пришел к выводу, что для возрождения популярности ВС США необходимо нечто большее, чем популистские призывы.
Где армия нуждается в корректировке курса, так это в ее культуре. Она должна быть более гибкой для нужд нового поколения, должна пересмотреть свою ужасную систему отбора новобранцев, ей нужно избавиться от токсичных и неэффективных лидеров, а не продвигать их
- заявили американские военные в ходе беседы с Уотсоном.
Однако при всей активности Пентагона популярность службы в армии США может пойти на спад ещё больше после сегодняшней публикации CNN о потерях украинских войск в вооружённом конфликте с Россией. В материале говорится о том, что убитыми и ранеными украинские войска за год боевых действий потеряли более полумиллиона солдат и офицеров убитыми и ранеными. И это не считая сотни тысяч пропавших без вести и дезертировавших военнослужащих ВСУ. Не считая и наёмников, конечно. При знакомстве с такими цифрами среднестатистический молодой американец вряд ли с воодушевлением пойдёт на пункт рекрутского набора.