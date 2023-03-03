СБУ арестовала священника УПЦ МП по обвинению в связях с российскими спецслужбами

Священнослужитель Украинской православной церкви (Московского патриархата) из Сумской области был сегодня задержан оперативниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили представители украинской спецслужбы.Причина задержания, по версии украинских контрразведчиков, заключается в том, что священник якобы работал на российские спецслужбы. Как утверждают в СБУ, настоятель одного из храмов Шосткинского района Сумской области якобы был связан с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.Но подобные обвинения в отношении представителей УПЦ (МП) украинский режим использует сейчас регулярно. В Киеве практически не скрывают своей главной цели в религиозной политики – полной маргинализации, а затем и искоренения канонической УПЦ на Украине.С этой целью прежде были организованы церковные отколы, а после начала специальной военной операции ВС РФ украинские власти перешли к открытым репрессиям против священнослужителей УПЦ (МП).Обыски в храмах, монастырях, жилищах священнослужителей по всей территории Украины стали происходить постоянно. Часть иерархов УПЦ (МП) попала под санкции украинского государства, будучи при этом гражданами Украины. Естественно, что Запад, покровительствующий киевскому режиму, закрывает глаза на многочисленные нарушения его представителями свободы вероисповедания, других прав и свобод человека и гражданина.