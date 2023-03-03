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Командующий Восточной группировкой ВСУ Сырский второй раз за неделю приехал в Артемовск

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Командующий Восточной группировкой ВСУ Сырский второй раз за неделю приехал в Артемовск

В Артемовске (украинское название – Бахмут) дважды за неделю побывал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на пресс-службу сухопутных войск ВСУ.


Как утверждает украинское командование, Сырский ознакомился с докладами командиров подразделений. Они рассказали ему о проблемах в обороне украинских формирований на данном участке.

Интересно, что ранее Сырский побывал в Артемовске в субботу, после того, как было проведено заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Тогда же генерал назвал ситуацию в городе «сложной».

Сейчас Артемовск постепенно охватывается в кольцо силами ЧВК «Вагнер». Фактически осталась лишь одна автомобильная дорога, по которой может осуществляться снабжение группировки ВСУ боеприпасами, продовольствием, подкреплением. Как только над этой дорогой будет установлен огневой контроль российских войск, ВСУ окажутся в окружении. Далее перед их боевиками будет стоять выбор – или гибель, или плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оставлять город ВСУ не будут. Затем его советник Александр Роднянский допустил возможность «стратегического отступления». Но приезд генерала Сырского на позиции может свидетельствовать о том, что киевский режим не готов отдавать приказ об отступлении из города. Как видим, Зеленский совершенно не щадит личный состав украинских войск.
Использованы фотографии:
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23 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:25
    -17
    ООО сам пан Сырский! Большой специалист по лизанию афедрона начальства! Поднялся на превращения дебальцевского котла в перемогу. Ну теперь-то точно "фортеции бахмут " конец.
    1. Комментарий был удален.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:27
      0
      приезд генерала Сырского на позиции может свидетельствовать о том, что киевский режим не готов отдавать приказ об отступлении из города. Как видим, Зеленский совершенно не щадит личный состав украинских войск.
      Еврейским нацистам-русофобам - Зеленскому, Резникову, Шмыгалю и им подобным - никого в Украине не жаль.
      Идёт - С ПОДАЧИ ВАШИНГТОНА - именно ВООРУЖЁННАЯ ЗАЧИСТКА территории Украины от местного населения до ПОСЛЕДНЕГО украинца - особенно от РУССКИХ.
      При этом не надо забывать о еврейскои национальном проекте Вашингтогна - о построении в Украин т.н. "Небесного Иерусалима" (Израиля-2)
      Такой проект действительно существует.

      В этом смыле обращает на себя внимание недавнее высказывание политолога-востоковеда Евгения Сатановского.
      Драку с Ираном в одиночку Израиль не выдержит. А США гарантированно ее спровоцируют.
      Я не верю, что Вашингтон поможет Израилю в благодарность, в том числе и за сегодняшнюю поддержку Украины.
      Я уверен, что Америка сдаст и продаст, причем в самый удобный момент, когда это предательство приведет к тотальному уничтожению Израиля.
      Американскому начальству всегда было наплевать, есть вообще на карте государство израильское или нет. Абсолютно наплевать», – выразил уверенность эксперт.
      При таком раскладе дел ТОТАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ Израиля евреям Израиля ПОДАТЬСЯ? Вот отсюда и нужен прект "Небесный Иерусалим" (Израиль-") на территории Украины!

      И вот тут, на моц взляд, возникает САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! А именно.

      Сатановский отметил, что, возможно, где-то в глубине души Нетаньяху понимает, что более или менее стабильное будущее Израиля зависит только от стараний России на миротворческом посту.
      Вполне вероятно, что в конце, когда американцы спишут его страну со счетов, он обратится за помощью в Москву и, естественно,ему не откажут, но может быть уже слишком поздно.
      С. подробно - "Тотальное уничтожение: Сатановский рассказал, как США отблагодарят Израиль за поддержку Киева" - https://dzen.ru/a/Y_85BGmiLHNAFuZm

      Однако очень хочется возразить Сатановскому! А именно.
      А так ли для "списанного Вашингтоном" Израиля, обращение его к России будет действительно "ПОЗДНО"?
      А если при этом впомнить про неоднократные "ВЫРАЖЕНИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ" Кремля время ВСО на территории Украины в пользу - по сути, еврейской "наверху" - нацистсткой русофобской диктатуры Киева, то где гарантии, что на Юго-Востоке России/Украины сионистский проект "Небесный Иерусалим" (Израиль-2) для евреев-сионистов - аж с 1917 года - на будет реализован Кремлём после СВО?
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:27
    +6
    В Артемовске (украинское название – Бахмут) дважды за неделю побывал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
    Да как? Он бессмертный или ему что тоже гарантии дали?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:29
      +6
      Trapp1st hi, видать чаво то мы не знаем.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:47
        +3
        Тут скорее не гарантии,а то,что пока никакого окружения нет.Раз они туда прибывают и снабжают.Вон ,в яндексе "мадьяр"засветился.Говорит ,что его подразделению приказано покинуть Артемовск
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 16:33
      +4
      Цитата: Trapp1st
      ему что тоже гарантии дали?

      Пригожин не мог дать никаких гарантий, сам я в недоумении, как он катается туда-сюда по одной простреливаемой со всех сторон дороге, не пойму я ничего request
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 17:01
        +3
        Цитата: Анатоль Клим
        Цитата: Trapp1st
        ему что тоже гарантии дали?

        Пригожин не мог дать никаких гарантий, сам я в недоумении, как он катается туда-сюда по одной простреливаемой со всех сторон дороге, не пойму я ничего request

        А тут долго думать нечего. Тут только два варианта: либо там не опасно (иначе Сырский бы не поехал)... либо он там не был, а просто посетил какой-нибудь тыловой подвал где-нибудь в Курахово (который потом в сми выдали за Артемовск) - и там принял доклады.
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: Trapp1st
      Да как?


      Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на пресс-службу сухопутных войск ВСУ.

      "...и Вы говорите" (из анекдота)
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:27
    +6
    Интересно, что ранее Сырский побывал в Артемовске в субботу,
    Если это правда, то в смелости ему н откажешь.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:31
      -1
      Fitter65 hi, возможно в ставке Киевской ему сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ от которого он не смог отказаться.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:31
      -1
      Генералы другого уровня. Боевые. Не штабные
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 16:49
        -2
        Настоящие.... Боевые.... педерасты.
  4. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 16:31
    +2
    И скорее всего уже выехал, такие новости анонсируют уже по факту их завершения.
    Хотя может ему тоже гарантии дали
  5. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:41
    +5
    А теперь представим (это будет трудно, на уровне звездных войн фантастика) что наш военачальник такого уровня соизволил бы заехать в херсон во время без пяти минут окружения нашей группировки.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:53
      0
      В Херсоне давать бой никто не планировал изначально. Российские генералы на Украине гибли, правда не в ходе оборонительных боев. Тот же Кутузов Роман Владимирович, генерал-лейтенант, начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией. В ходе войны на Украине предположительно командовал армейским корпусом ДНР. Погиб 5 июня 2022 в ходе боевых действий возле Попасной в Луганской области.

      Что до Сырского, то раздуваемые нашими СМИ слухи утверждают, о борьбе Зе за замену Залужного на Сырского. И Бахмут - это столкновение их двух противоположных точек зрения. Для Сырского это момент истины.
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 16:55
      +2
      А теперь представим (это будет трудно, на уровне звездных войн фантастика) что наш военачальник такого уровня соизволил бы заехать в херсон во время без пяти минут окружения нашей группировки.

      Минус вам большой и толстый. Именно в Херсоне и был Суровикин именно такую де должность занимал. В вообще этоне дело генерал полковников совершать поездки на расстояние 4 км от линии фронта. Мы кучу генералов от русско турецкой до второй чеченской потеряли.
  6. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 16:50
    +2
    Действительно странная ситуация какая-то... то Зеля красуется сразу же после отхода наших на позициях, то генералы ездят прямо в "почти окруженный город"...все как то странно what
  7. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:50
    0
    Сырский в роли фельдмаршала Паулюса?
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:54
    +4
    С одной стороны, нам уже который месяц скармливают, что "завершается окружение", "клещи сжимаются", "вот-вот возьмём" и прочее
    А с другой стороны, командующий группировкой второй раз за неделю!..
    Определённо, кто-то где-то пи... врёт.
  9. Romeo
    Romeo Сегодня, 16:56
    0
    Взять его в плен не рассматривается? Шикарный "язык"
  10. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:57
    +1
    Похоже, куевский режим не очень доверяет докладам с мест, поэтому посылает своих доверенных лиц в Артёмовск. Пытаются держать руку на пульсе. Раз генерал смог туда-обратно мотнуться, значит держаться ещё можно - наверное такой вывод сделают. Возможно попытаются удержать коридор от Часова Яра или даже расширить, будут тянуть время и сковывать наши силы по максимуму, пока готовят свой контрнаступ где-нибудь в другом месте.
  11. Cronus
    Cronus Сегодня, 17:08
    0
    Там же Пригожин выступал в центре,неверится что в паре км от него,слушал доклад высокопоставленный командующий.Там нет разведки?по генералу нему то можно ведь бахнуть?))
  12. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 17:12
    0
    Одна дорога осталась и по той ездит генерал Сырский