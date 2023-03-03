Командующий Восточной группировкой ВСУ Сырский второй раз за неделю приехал в Артемовск

В Артемовске (украинское название – Бахмут) дважды за неделю побывал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на пресс-службу сухопутных войск ВСУ.Как утверждает украинское командование, Сырский ознакомился с докладами командиров подразделений. Они рассказали ему о проблемах в обороне украинских формирований на данном участке.Интересно, что ранее Сырский побывал в Артемовске в субботу, после того, как было проведено заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Тогда же генерал назвал ситуацию в городе «сложной».Сейчас Артемовск постепенно охватывается в кольцо силами ЧВК «Вагнер». Фактически осталась лишь одна автомобильная дорога, по которой может осуществляться снабжение группировки ВСУ боеприпасами, продовольствием, подкреплением. Как только над этой дорогой будет установлен огневой контроль российских войск, ВСУ окажутся в окружении. Далее перед их боевиками будет стоять выбор – или гибель, или плен.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оставлять город ВСУ не будут. Затем его советник Александр Роднянский допустил возможность «стратегического отступления». Но приезд генерала Сырского на позиции может свидетельствовать о том, что киевский режим не готов отдавать приказ об отступлении из города. Как видим, Зеленский совершенно не щадит личный состав украинских войск.