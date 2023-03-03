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Над городом Енакиево в ДНР сбит военный самолет

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Над городом Енакиево в ДНР сбит военный самолет

Мэр города Енакиево Роман Храменков сообщил в своем телеграм-канале о сбитом самолете, опубликовав снимок, на котором виден столб черного дыма, предположительно, в частном секторе или на окраине города.


Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем

— написал глава городской администрации.

Позже в эфире телеканал «Россия 24» мэр рассказал, что был сбит именно военный самолет, однако его тип и принадлежность пока не определены. Оба летчика успели катапультироваться, их разыскивают. На место выехали экстренные службы.

Храменков сообщил, что в результате падения машины на земле никто не пострадал. Рядом с местом падения находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет упал за городской чертой в районе лесопосадки.

Ни территория поселка, ни территория города не задеты

— написал мэр Енакиево.

Город Енакиево расположен на востоке Донецкой Народной Республике в пятидесяти километрах от столицы ДНР, через него проходит трасса Донецк-Дебальцево. Будучи в прифронтовой зоне, населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов.

По данным на октябрь 2021 года в Енакиево проживало чуть более ста тысяч человек. Город, как и большинство населенных пунктов Донбасса, является промышленным и горнодобывающим. В нем расположены металлургический и коксохимический заводы, есть несколько предприятий машиностроения и металлообработки. Большинство угольных шахт в настоящее время не работают.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал мэра Енакиево
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30 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:33
    +9
    Вот эт номер, как такое может быть то, там что в небе самолетов как такси в Москве??? В телеге новость появилась в 15:12 за это время не поняли чей самолет свалили и найти летчиков.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:36
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Вот эт номер, как такое может быть то, там что в небе самолетов как такси в Москве???


      А что удивительного?NASAMS с AIM-120C могли отработать как вариант. Два лётчика катапулитировались.
      В ДНР упал военный самолет
      В тыловом городе Енакиево Донецкой народной республики упал российский бомбардировщик Су-34. Информацию подтвердил мэр города Роман Храменков.

      «Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал он в своем Telegram-канале.


      По данным Telegram-каналов, летчики катапультировались. Сообщается о двух парашютах, которые были видны в небе.

      https://antifashist.com/item/v-enakievo-dnr-upal-samolet.html

      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:57
        0
        Возможно что и свои приземлили. what
        Момент сбития истребителя в тыловом районе в ДНР ракетой
        "Упавший в Енакиеве в ДНР самолет был военным, место приземления летчиков пока не установлено", заявил мэр.
        Судя по всему, наш истребитель-бомбардировщик Су-34 из воздушного пространства над Енакиево (Горловский район) осуществлял пуски ракет по вражеским позициям, в это время был поражен зенитной ракетой. Вероятно своими же - по ошибке.

        https://t.me/RVvoenkor/39657


        Судя по всему, наш истребитель-бомбардировщик Су-34 из воздушного пространства над Енакиево (Горловский район) осуществлял пуски ракет по вражеским позициям, в это время был поражен зенитной ракетой. Вероятно своими же - по ошибке. Сообщают телеграмм-каналы российских военкоров.

        https://newsfrol.ru/24/11197/
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 17:05
          +5
          Цитата: Orange-Bigg
          Судя по всему, наш истребитель-бомбардировщик Су-34 из воздушного пространства над Енакиево (Горловский район) осуществлял пуски ракет по вражеским позициям, в это время был поражен зенитной ракетой. Вероятно своими же - по ошибке.

          Нихрена себе ошибки...
          А что там система распознавания «свой-чужой» больше не используется?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:49
      -5
      - Кого сбили?
      - Кого надо, того и сбили! winked
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:36
    0
    Подбирают слова, лишнее сказать боятся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:39
      +1
      Наш это самолет.К сожалению.Это война,летчики живы и это хорошо.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 16:42
        +1
        Dmi.pris 1 hi, скорее всего вы правы, похоже СУ хотя качество видео не очень.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:52
          -2
          Цитата: Ропот 55
          Dmi.pris 1 hi, скорее всего вы правы, похоже СУ хотя качество видео не очень.

          А, о чём украинские сайты трут?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:59
            0
            Новости в российских СМИ уже стали "украинскими сайтами? belay
  3. barclay
    barclay Сегодня, 16:38
    0
    Ну, теперь-то МО должно прояснить ситуацию, раз событие засветилось в телеге.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:54
      +4
      Цитата: barclay
      Ну, теперь-то МО должно прояснить ситуацию, раз событие засветилось в телеге.

      Там, пока на самых верхах не согласуют, ничего не скажут. no
      Хотя, чем дольше молчат, тем понятнее чей.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:38
    +6
    GREY ZONE (Вагнер) пишет (так же выложил видео катапультирования летчиков):

    В районе населённого пункта Енакиево (Горловский район, Донецкая область) был сбит Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался. И, судя по всему, жив (надеюсь).

    Енакиево находится в тылу от фронта с отдалением порядка 24-26км. Работа ПЗРК исключена практически полностью (если не ДРГ), ЗРК ВС Украины, скорее всего тоже.

    Могу предположить, что самолёт был сбит нашим ПВО. Впрочем, это стало бы не первой, не второй и даже не пятой ситуацией с friendly fire в небе.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:45
      0
      Вполне возможно: дружественный огонь никто не отменял.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Вполне возможно: дружественный огонь никто не отменял.

        Вообще-то, это называется профессионализм и боевой опыт.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:03
          0
          Это в теории на бумаге. А в реальной жизни дружественный огонь был есть и будет.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Енакиево находится в тылу от фронта с отдалением порядка 24-26км.

      Украина не располагает средствами поражения с дальностью 40-50 км?
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:14
      0
      Могу предположить, что самолёт был сбит нашим ПВО. Впрочем, это стало бы не первой, не второй и даже не пятой ситуацией с friendly fire в небе.

      Могу понять - почему наша авиация стала так редко летать в зоне СВО - не враг, так свои собьют.
  5. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 16:49
    -1
    как это не знают чей самолет))? НЛО внатуре напихали радаров кучу ПВО граница на замке болт в кармане а тут неопознанные пепелацы сами по себе падают наверно без гравицапы из гаража вылетели
  6. faiver
    faiver Сегодня, 16:56
    +2
    у наших что связь на уровне 30х годов прошлого века? как можно не опознаться? это звездец какой то... sad
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:06
      +1
      У FighterBpmber был материал на тему потерь своей авиации от дружественного огня (и причин, по которым этого избежать невозможно). Возможно в контексте данного происшествия он повторит материал.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:17
      -3
      да горбатого лепят про дружественный огонь... он возможен только из ПЗРК и то если он не сопряжен с системой наведения.... тут полно танкистов, пвошников и пограничников... но диванных.
  7. Бомба
    Бомба Сегодня, 17:02
    -1
    Сбили укропы (текст комментария слишком короткий)
  8. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 17:05
    +1
    Очень грустная новость,у нас не так много Су-34 чтобы позволять себе самим сбивать их "дружественным огнем".. Если же у укропов появились ЗРК способные работать на такой дальности еще более грустная новость... Он же не на самой линии ЛБС стоял
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:09
    +2
    Если даже после того, как самолёт был сбит, никто понятия не имеет - кто сбил и кого, то могли и свои по своему шарахнуть. Вот странно - я раньше считал, что система свой-чужой на военных самолётах присутствует по определению. Получается, я ошибался.
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 17:32
      -1
      На сколько нужно быт тупым что бы не знать чей самолет подбит.Их индефицируют еще на подлете. И как только ихний сбит Уже за сутки все знают!
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:16
    0
    шумеры пишут так
    "3 марта… в районе Енакиево около 13.30 зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34, – сказано в сообщении. – Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию".
    https://gordonua.com/news/war/vsu-unichtozhili-rossiyskiy-istrebitel-su-34-v-rayone-enakievo-odin-iz-pilotov-pogib-vtoroy-gotovitsya-sostavit-emu-kompaniyu-vozdushnye-sily-1653123.html
  11. German Brit
    German Brit Сегодня, 17:30
    +1
    Судя по тому как мусолят явно наш. А по отчётам коношеко у свинореха самолеты уничтоженаы три раза по кругу.
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:39
    0
    FighterBomber

    ​​​Система "Свой-Чужой", или правильно "Система государственного опознования". Благодаря предателю Беленко (хохлу кстати) она у нас быстро стала второго поколения. А сейчас, говорят, уже четвёртого.
    Предназначена для отделения мух от котлет. Не путать с транспондером и прочими самолетными ответчиками. "Это другое" (с)

    Ставится на военные объекты и на охуенной важности гражданские.
    Стоит на всех военных самолётах, многих кораблях и иногда на наземной технике.
    Представляет из себя радиопередатчик сообщающий в эфир определённый код в ответ на запрос по такому же хитрому радиокоду.
    Код постоянно меняется по всей стране по определённой схеме.
    Засекречен код и сама система просто как, и все системы оборудованны системой самоуничтожения как в автоматическом, так и в ручном режиме.
    Да, фактически взрывается прямо в самолёте при нажатии на специальную кнопку.
    Конечно не ядерным взрывом, (а жаль, да?) а тихонечко специальные пиропатрончики разнесут специальный блочек. Хотя, по идее, блочок без кодов бесполезен.
    Никому не дарится и не продаётся. Даже самым лучшим друзьям.
    Кто невнимательно прочитал, я повторю.
    Система госопознавания нужна для информирования о принадлежности юнита. И в суматохе и хаосе воздушного нападения, или какой-то плотной свалки позволяет уменьшить время сортировки наших от не наших.
    У "своей" цели появится специальный значок (меняется цвет, если система индикации новая и продвинутая) и система запретит применение оружия по цели с таким значком. Даже не позволит взять такую цель на автосопровождение.
    Что должно служить общей цели минимизации потерь от дружественного огня.
    Который неизбежен и будет всегда.

    Вся система опознования легко отключается одной кнопкой, или тумблером. Хоть ты С-600 проданный Турции, Хоть ты китайский Су-58. И после отключения системы можно лупить всех подряд без фильтра. Своих, чужих - без разницы.
    Ну и конечно система может просто не работать, или не иметь свежих кодов, или глючить и тогда тоже можно замечательно лупить всех, что регулярно и происходит.
    Я слышал где-то верят в плоскую землю, в честные войны и в то, что комплекс, допустим, С-200 никогда не сможет сбить свой самолёт с системой "свой-чужой". А если сможет, то только случайно. Сможет. Легко и непринуждённо. Даже вот не сомневайтесь. А на пассажирских бортах гражданской наружности системы "свой-чужой" вообще нет, ну конечно если вы не борт намбер ван.
    Ездите на поезде.
    На фото, кстати, ракеты которым в принципе на все системы свой-чужой.
    Вообще всем ракетам похер на цветовую дифференциацию целей, ибо в ракетах система не стоит, она стоит на носителе. Носитель определяет, кто свой, а кто чужой.
    И если ракета уже полетела, то сказать ей "ацтавить!" или невозможно, или очень сложно, ибо красная кнопка "самоуничтожение" которая обязательно присутствует в боевиках, в природе не существует.
    И  ракета сама решает, когда ей самоуничтожится. И обо что.
  13. German Brit
    German Brit Сегодня, 17:40
    0
    Надо разобраться каким оружием ещё.Натовским -тер акт.Российским-провокация. Вон в брянске запретили боевикам при переходе в Россию использовать натовское.