Над городом Енакиево в ДНР сбит военный самолет

Мэр города Енакиево Роман Храменков сообщил в своем телеграм-канале о сбитом самолете, опубликовав снимок, на котором виден столб черного дыма, предположительно, в частном секторе или на окраине города.
Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем
— написал глава городской администрации.
Позже в эфире телеканал «Россия 24» мэр рассказал, что был сбит именно военный самолет, однако его тип и принадлежность пока не определены. Оба летчика успели катапультироваться, их разыскивают. На место выехали экстренные службы.
Храменков сообщил, что в результате падения машины на земле никто не пострадал. Рядом с местом падения находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет упал за городской чертой в районе лесопосадки.
Ни территория поселка, ни территория города не задеты
— написал мэр Енакиево.
Город Енакиево расположен на востоке Донецкой Народной Республике в пятидесяти километрах от столицы ДНР, через него проходит трасса Донецк-Дебальцево. Будучи в прифронтовой зоне, населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов.
По данным на октябрь 2021 года в Енакиево проживало чуть более ста тысяч человек. Город, как и большинство населенных пунктов Донбасса, является промышленным и горнодобывающим. В нем расположены металлургический и коксохимический заводы, есть несколько предприятий машиностроения и металлообработки. Большинство угольных шахт в настоящее время не работают.