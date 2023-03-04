Боевое применение БПЛА «Иноходец» и его технический потенциал

"Иноходец" с ракетой Х-БПЛА на внешней подвеске, март 2022 г.
Одной из главных отечественных новинок в области беспилотной авиации является разведывательно-ударный комплекс «Иноходец», принятый на вооружение несколько лет назад. БПЛА этого типа участвуют в текущей военной операции и регулярно ищут и уничтожают наземные объекты противника. Судя по доступной информации, такой беспилотный комплекс и его вооружение показывают высокую эффективность и дополняют другие разведывательно-ударные средства вооруженных сил.
Боевая работа
Впервые о боевом применении «Иноходца» стало известно год назад, в начале марта 2022 г. Тогда министерство обороны рассказало об участии нового БПЛА в операции, а также впервые опубликовало видео с результатами боевой работы в условиях реального конфликта.
Короткий ролик показывал беспилотник в полете; под фюзеляжем находился транспортно-пусковой контейнер с управляемой ракетой. Затем показали съемку цели для удара – командно-наблюдательного пункта противника. Беспилотник вел наблюдение за этим объектом, а также снял момент попадания ракеты, вспышку от взрыва и начавшийся пожар.
Установка ТПК с ракетой на пилон
В середине марта показали новые эпизоды боевого применения «Иноходца». На этот раз пуски управляемых ракет выполнялись по наземной технике противника, и демонстрировалось прямое попадание с поражением целей. Отмечалось, что беспилотный комплекс работал в сложных метеоусловиях.
В дальнейшем неоднократно публиковались новые видео с боевой работой новейшего разведывательно-ударного комплекса, в т.ч. неофициальные. «Иноходцы» атаковали разные наземные цели, а их ракеты демонстрировали высокую точность попадания.
Новое видео об «Иноходце» от Минобороны появилось несколько дней назад, 28 февраля. Оно представляет особый интерес, т.к. в нем показан не только полет беспилотника и момент поражения цели. Впервые за время Спецоперации показали БПЛА на аэродроме и его подготовку к вылету. Показано, как технический состав подвешивает вооружение и осматривает аппарат. Затем запускается двигатель и «Иноходец» трогается с места для взлета. К кадр попал и оператор комплекса, хотя его работу не стали показывать во всех подробностях.
Новый ролик традиционно заканчивается воздушными съемками местности, на которой находится противник. Также опять показали момент прилета ракеты и поражения цели. Как сообщается, БПЛА уничтожил наблюдательно-командный пункт вражеского батальона.
Силовая демилитаризация Украины продолжается, и нашим вооруженным силам предстоит уничтожить массу объектов противника. Очевидно, что часть наземных целей разного рода будет выявлена и уничтожена разведывательно-ударными «Иноходцами». Это означает, что в ближайшем будущем Минобороны может показать новые эпизоды боевого применения, и подобные материалы будут поступать практически до самого конца Спецоперации.
Технические возможности
Перспективный «Иноходец» разрабатывался в течение прошлого десятилетия компанией «Транзас» и группой «Кроштадт». К концу десятых годов комплекс прошел испытания и в 2019 г. поступил в опытно-войсковую эксплуатацию. В 2020-м его официально приняли на вооружение. К настоящему времени налажено серийное производство, отвечающее требованиям Минобороны.
«Иноходец» представляет собой беспилотный авиационный комплекс, включающий наземную станцию управления и несколько летательных аппаратов. Он предназначается для ведения разведки, обнаружения наземных объектов и наблюдения за ними, а также для нанесения ударов с применением высокоточного вооружения. В состав такого комплекса уже включено несколько типов авиационных средств поражения, адаптированных к использованию на беспилотных носителях.
Основным элементом комплекса является собственно БПЛА «Иноходец» / «Орион». Это первый отечественный серийный беспилотник класса MALE (средняя высотность и большая продолжительность полета), а также один из первых аппаратов с ударными возможностями. Он построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет удлиненный фюзеляж, прямое крыло размахом ок. 16 м и V-образное хвостовое оперение. Взлетная масса БПЛА превышает 1 т. Полезная нагрузка – до 300 кг.
БПЛА оснащен поршневым двигателем с двухлопастным толкающим воздушным винтом. С его помощью аппарат развивает скорость до 200 км/ч. Высота полета достигает 7,5 км. Оптимизированная аэродинамика и силовая установка позволили довести продолжительность полета до суток.
В качестве полезной нагрузки «Иноходец» может нести оптико-электронные станции разных типов с дневным, ночным и дальномерным каналами. ОЭС используются как для разведки, так и при применении вооружений. Также сообщалось о разработке радиотехнических систем, таких как компактная РЛС для слежения за наземной обстановкой.
Управление беспилотником осуществляется с наземной станции в контейнерном исполнении. Она имеет несколько автоматизированных рабочих мест операторов, средства связи и обработки данных и т.д. По известным данным, одна станция может одновременно обслуживать несколько БПЛА. Для связи используется защищенный радиоканал, напрямую соединяющий станцию и беспилотник. Известно о разработке спутниковых средств связи для увеличения боевого радиуса.
Результат попадания в наземную цель
Высокоточное оружие
Для решения ударных задач «Иноходец» способен нести средства поражения разных типов. В связи с развитием разведывательно-ударных БПЛА наша промышленность сейчас разрабатывает новую линейку боеприпасов, изначально предназначенных для беспилотных платформ. Некоторые образцы такого рода уже дошли до применения на практике, в т.ч. в рамках Спецоперации.
В видеороликах последних месяцев демонстрировалось применение управляемой ракеты Х-БПЛА. Это специализированная модификация серийного противотанкового ракетного комплекса «Корнет», созданная для воздушных носителей. Как и в случае с базовой ПТУР, авиационная ракета наводится по лазерному лучу. Летные характеристики пока не сообщались, но можно предположить, что запуск с движущейся высотной платформы повышает общую дальность полета.
Для перспективных БПЛА разработаны корректируемые авиабомбы малого калибра КАБ-20 и КАБ-50. Они имеют массу в десятки килограммов и несут небольшой заряд взрывчатого вещества. Бомбы оснащаются средствами наведения, за счет которых повышается точность попадания и компенсируется ограниченная мощность заряда.
По некоторым данным, «Иноходец» способен применять и неуправляемое оружие. Его грузоподъемность позволяет доставить к цели осколочно-фугасную бомбу по типу ОФАБ-100-120. В этом случае точность поражения обеспечивается бортовыми средствами БПЛА и мастерством оператора.
Беспилотники в бою
Таким образом, беспилотные авиационные комплексы «Иноходец» продолжают свою боевую работу в рамках Спецоперации и вносят определенный вклад в демилитаризацию Украины. Время от времени Минобороны публикует материалы об их работе, и есть все основания полагать, что достоянием общественности становится лишь небольшой процент боевых вылетов и пораженных целей.
По мере продолжения такой боевой работы, расчеты комплексов и ВКС в целом будут нарабатывать необходимый опыт, проверять и совершенствовать методы и тактики и т.д. Промышленность, в свою очередь, сможет выявлять и исправлять оставшиеся недочеты, а также испытывать новые образцы приборов и оружия. По результатам всех этих процессов, общая эффективность и ценность «Иноходца» для армии будет постоянно расти.