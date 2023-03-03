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Власти решили не отселять жителей подвергшихся нападению украинских диверсантов сел Брянской области

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Власти решили не отселять жителей подвергшихся нападению украинских диверсантов сел Брянской области

В настоящее время в Брянской области не планируют отселение жителей из приграничных сел в Климовском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя администрации Новоропского сельского поселения Николая Самусева.


Вчера в населенные пункты Сушаны и Любечаны ворвалось диверсионное формирование украинских террористов, которая смогла пересечь российско-украинскую границу. В результате преступных действий террористов погибли двое местных жителей – взрослые мужчины, а также был ранен ребенок.

В Новоропское сельское поселение входит село Сушаны. Именно здесь вчера побывали украинские террористы, прежде чем российские спецподразделения смогли выбить их за пределы российской территории.

Нет, ничего не планируется

- сказал РИА Новости глава сельского поселения, отвечая на вопрос о расселении жителей.


Представитель администрации подчеркнул, что почтовое отделение, магазины, муниципальные службы сельского поселения работают в повседневном режиме. Жители также заняты своими обыденными заботами.

В то же время, учитывая близость украинской границы, нельзя исключать повторения подобных провокаций. Каждый такой диверсионный рейд может приводить к погибшим и раненым мирным гражданам, среди которых могут быть и дети.

К тому же, сохраняется и высокий риск обстрелов с украинской стороны. Поэтому решение по отселению мирного населения можно исключать лишь в том случае, если власть сможет дать гарантии его безопасности, обеспечив их соответствующими мерами силового характера в отношении украинских формирований на другой стороне границы.
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30 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:49
    +8
    Ну что тут скажешь, цензура, цензура, цензура. Это ж цензура, причем полная и вселенская.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 16:51
      +4
      чего ругаешси у нас народец простой привычный котомочки соберут и айда если что))а баловать низзя испортются однова
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:55
      +1
      Для реального эффекта отселять придётся жителей нескольких областей. У нас сколько уже гражданских погибло от обстрелов? По факту разницы нет, от какого именно оружия они гибнут. Важно то, что защитить и предотвратить их гибель не возможно (а массовое отселение - это паника и уж точно не СВО идёт по плану.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:58
        +2
        Для реального эффекта отселять придётся жителей нескольких областей.
        Сами отселятся, а у кого возможности нет, тех рыночек порешает.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:06
          0
          Ну,вот к слову скажем-жителей Херсонской области(не всех,правда)вывозили.Их тут на побережье по санаториям(Краснодарский край )много живет.Кто то получает сертификаты на покупку жилья,кто то ищет куда дальше податься..
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:08
      +3
      Сейчас по радио услышал такой расслабленный и убаюкивающий голос Пескова, словно он из массажного кабинета только вышел:

      . Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий", — отметил представитель Кремля.

      Мне интересно, а до нападения мер по не допущению этого не разумелось?
    4. bk316
      bk316 Сегодня, 17:10
      0
      Ну что тут скажешь, цензура, цензура, цензура. Это ж цензура, причем полная и вселенская.

      ЧТО ЭТО?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:16
        +1
        Что это?Русский язык.Могучий и беспощадный..
  2. cadaver
    cadaver Сегодня, 16:54
    +1
    Сладков и Ко уже же сообщили, что в Брянске никакой паники и ситуация управляемая. Спецоперация идет по плану (и даже с опережением графика), на перспективы смотрим с оптимизмом!
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:57
    +2
    Ну, да- спокойно, но без паники! Вывод- жестких ответных мер не предвидится. Все, как всегда. А, жаль! За этот рейд надо было бандеровцев не выдавливать, а ЗАДАВИТЬ.
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:02
    +3
    В каждом населенном пункте создать отряды самообороны наподобие казачьих..
    Такие провокации будут еще ..Загнанный нацистский зверь становится очень опасным ..Мальчишка молодец ,раненный ,а младших вывел к людям не растерялся ..Герой !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:09
      +2
      Вот тут соглашусь.Казачьих,или просто самооборона..Я читал,что это уже ведется,правда получается это на общественном уровне.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:12
        0
        dmi.pris 1, вряд-ли, сами знаете те кто могут не захотят заниматься организацией и снабжением, плюс контролем.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:40
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вот тут соглашусь.Казачьих,или просто самооборона..Я читал,что это уже ведется,правда получается это на общественном уровне.

        Года 4 назад или что то около этого ..Читал объявление военкомата о наборе в отряды самообороны точно не помню как называется ..Ну суть та ,что все это создавалось в приграничных районах России и им з\п платили в зависимости от звания и ВУС ..Они также работали ,но их периодически собирали на сборы и учения и форма у них должна была быть .То есть по оповещению они все собирались вооружались ну и куда пошлет Родина ..
        Больше про это не слышал ..
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:14
      0
      LukaNord hi, не выполнимо, слишком много проблем надо решать, не захотят.
  5. bk316
    bk316 Сегодня, 17:09
    +1
    Есть такое понятие погранзона. Она те только с хохляндией. По хорошему надо отселить.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 17:12
    +1
    Вообще, если честно, мне не совсем понятно, почему жители этих населенных пунктов, возможно и других тоже, такие расслабленные. Ладно москвичи или, к примеру, новосибирцы-красноярцы-читинцы, которые за тысячи км от войны. А эти-то практически на границе с нацистами! И никаких упоминаний о группах/отрядах самообороны, их там нет что ли? Я не понимаю, на что они надеются? На авось? И не важно: есть там погранцы или кто-то ещё - лучше перебдеть. Диверсанты не на танках заезжают, так что даже охотничье оружие будет действенным, если автоматы и пулеметы-гранатометы не дают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:20
      +1
      Я попробую ответить за этих жителей.Они не понимают,что происходит.Их фактически кинули на произвол судьбы.Где то есть активисты,собирают отряды охотников(хоть что то ),а где то люди просто не видят очевидного,что идет война.
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 17:31
        0
        Ну, идёт война. И что делать людям? Бежать? А куда? Где взять деньги на переезд? Организованной эвакуации нет, жилья (или хотя бы субсидии на аренду) никто не предоставит. Вот и живут как живут. Авось не убьёт.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:24
      0
      Тополь hi, вопрос номер один сколько мужиков способных держать оружие проживают в поселках? Причём проживают на постой а не вахтой или работают за 200 км? Террорист знает когда нападет, самооборона нет, значит отряд должен находится в ПОСТОЯННОЙ Б. Г.где брать людей? Второй, кто и чем будет вооружать? Кто будет контролировать чтоб стволы и Б. К. не ушли на лево. Вопросов много никто не захочет заморачиваться.Ага с двустволкой против ПК или MG много выстоишь.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:33
        0
        Все эти поселки,деревеньки,причем отдаленные,малонаселены.Верно.Причем ,проживает в основном старшее поколение
  7. Баюн
    Баюн Сегодня, 17:12
    +2
    Может, пора - пусть негласно, разрешили же ЧВК и даже "лихих ребят" призвали - разрешить свободное хранение и ношение ЛЮБОГО стрелкового оружия жителям приграничных районов. В недавние времена в одной Горной Республике это очень помогло в борьбе с "шайтанами".

    Пройдет лихое время - выкупить оружие, сказав гражданам спасибо за гражданскую позицию.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:24
      +1
      Если даже формированиям тамошней теробороны, в отличие от украинской, оружие не дают, то чтобы обычным российским гражданам позволили иметь оружие, я не знаю - что должно произойти. Даже если Кремль украинские ДРГ будут штурмовать - не дадут и не позволят самим приобретать. А тут - "всего лишь" очередное нападение на приграничный посёлок. Пусть заявления в полицию пишут - те приедут и разберутся, им это по должности положено.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 17:32
        +1
        Кремель боятся больше своего народа ,чем внешных врагов ,врагов для нас простых людей ,а для руководства они просто партнеры . Бизнес ни чего личного
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:26
      0
      Баюн hi, у нас с ЧВК правовые вопросы не решаются а тут ещё и приграничье вооружить, не пойдёт Кремль на это.
    3. t-12
      t-12 Сегодня, 17:36
      0
      хранение и ношение ЛЮБОГО стрелкового оружия жителям приграничных районов
      В ковидный год была "самоизоляция", а теперь что, "самозащита от диверсантов"? Гражданского с калашом без труда пристрелит даже диверсант-одиночка, не говоря уже о группе из 40 диверсантов.
  8. Amper
    Amper Сегодня, 17:14
    +2
    Гарант гарантирует, что все по плану и с опережением оного, причин волноваться нет! fellow
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:20
    +3
    Так понятно - если отселять централизованно, то нужно обеспечить транспортом, подъёмными, жильём, пособиями. Это ж какие деньги! А если оставить всё как есть, то если после всех этих обстрелов, визитов вражеских ДРГ, безнаказанного террора люди сами будут покидать свои дома - это их личный выбор, и государство им ничего не должно. Ещё и не забудут продолжать налог на недвижимое имущество исправно насчитывать.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:28
    +1
    Границы нет, но вы держитесь, писал уже надо как то самоорганизовываться, быть готовым, при оружии, никто не знает когда еще придут террористы и никто за это не отвечает.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:38
      0
      lncvizitor hi, двухстволки, полу-автоматы и Сайга с Молотом слабоваты против армейской стрелковки и РПГ всех сортов, плюс количество бойцов, плюс обучение, с той стороны не дурачки необученные придут, время подберут и место да и обученны они.