Власти решили не отселять жителей подвергшихся нападению украинских диверсантов сел Брянской области

В настоящее время в Брянской области не планируют отселение жителей из приграничных сел в Климовском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя администрации Новоропского сельского поселения Николая Самусева.
Вчера в населенные пункты Сушаны и Любечаны ворвалось диверсионное формирование украинских террористов, которая смогла пересечь российско-украинскую границу. В результате преступных действий террористов погибли двое местных жителей – взрослые мужчины, а также был ранен ребенок.
В Новоропское сельское поселение входит село Сушаны. Именно здесь вчера побывали украинские террористы, прежде чем российские спецподразделения смогли выбить их за пределы российской территории.
Нет, ничего не планируется
- сказал РИА Новости глава сельского поселения, отвечая на вопрос о расселении жителей.
Представитель администрации подчеркнул, что почтовое отделение, магазины, муниципальные службы сельского поселения работают в повседневном режиме. Жители также заняты своими обыденными заботами.
В то же время, учитывая близость украинской границы, нельзя исключать повторения подобных провокаций. Каждый такой диверсионный рейд может приводить к погибшим и раненым мирным гражданам, среди которых могут быть и дети.
К тому же, сохраняется и высокий риск обстрелов с украинской стороны. Поэтому решение по отселению мирного населения можно исключать лишь в том случае, если власть сможет дать гарантии его безопасности, обеспечив их соответствующими мерами силового характера в отношении украинских формирований на другой стороне границы.