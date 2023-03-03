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Президент Польши заявил о необходимости участия Варшавы в восстановлении инфраструктуры Украины

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Президент Польши заявил о необходимости участия Варшавы в восстановлении инфраструктуры Украины

Власти Польши считают необходимым участие польских компаний в восстановлении различных объектов на Украине, пострадавших в результате боевых действий. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.


В ходе встречи с журналистами Дуда заявил, что Польша должна активно участвовать в восстановлении Украины, исходя из географического положения между Украиной и Евросоюзом и обусловленного этим фактором транзитного статуса.

Глава государства напомнил, что Польша обладает протяженной границей с Украиной, значительное количество польских автодорог и железнодорожных путей ведут на Украину, а также в стране есть аэропорты, расположенные недалеко от украинской территории, что делает Польшу ключевой территорией для осуществления мероприятий, направленных на восстановление Украины.

Польский президент также заявил, что делает все для того, чтобы его страна приняла участие в последующем восстановлении Украины, и считает этот процесс естественным и необходимым.

Ранее Дуда призвал страны НАТО передать украинской армии максимально возможное количество танков западного производства, в том числе немецких Leopard 2, которых должно хватить для того, чтобы сформировать несколько танковых бригад.

Поставки вооружений украинской армии ведут к затягиванию вооруженного конфликта, а следовательно к большим масштабам разрушений на территории этой страны. Таким образом, заявления Дуды слабо коррелируются между собой.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/President.gov.ua
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:56
    +1
    Да куда уже без вас,поленьев?Впрочем,еще не ясно,ЧТО вы собрались восстанавливать?Может быть озлобленное государство на руинах и куске этого недоразумения?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:59
      0
      Президент Польши заявил о необходимости участия Варшавы в восстановлении инфраструктуры Украины

      Понятное дело winked где же ещё можно легко отмыть бабки, как не на строительстве.
      "Мы, строили, строили и наконец - построили! ... Махмуд, поджигай!"
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: Теренин
        Понятное дело winked где же ещё можно легко отмыть бабки, как не на строительстве.
        "Мы, строили, строили и наконец - построили! ... Махмуд, поджигай!"

        Да им рабы нужны на плантации скоро весна ..))))
        Концлагеря они мастаки строить Те еще гиены европы
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:58
    +1
    А что - хороший план, пусть за польский счет восстанавливают часть вошедших в состав России регионов. Я лично буду только за :)
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 16:58
    0
    Но на деньги США и ЕС, а не на свои. Таким образом Польша может заработать на восстановлении.
  4. Карат
    Карат Сегодня, 17:12
    +1
    Как бы польским компаниям не пришлось восстанавливать польские города.
  5. Александр_26
    Александр_26 Сегодня, 17:19
    0
    Решать, кто будет восстанавливать, будет Путин. Может военнопленные хохложопики, может поляки... Руководитьпроцессом восстановления будут наши русские специалисты из ДНР и ЛНР
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:20
    +1
    Как бы ещё Польшу не пришлось, восстанавливать.)