Власти Польши считают необходимым участие польских компаний в восстановлении различных объектов на Украине, пострадавших в результате боевых действий. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.
В ходе встречи с журналистами Дуда заявил, что Польша должна активно участвовать в восстановлении Украины, исходя из географического положения между Украиной и Евросоюзом и обусловленного этим фактором транзитного статуса.
Глава государства напомнил, что Польша обладает протяженной границей с Украиной, значительное количество польских автодорог и железнодорожных путей ведут на Украину, а также в стране есть аэропорты, расположенные недалеко от украинской территории, что делает Польшу ключевой территорией для осуществления мероприятий, направленных на восстановление Украины.
Польский президент также заявил, что делает все для того, чтобы его страна приняла участие в последующем восстановлении Украины, и считает этот процесс естественным и необходимым.
Ранее Дуда призвал страны НАТО передать украинской армии максимально возможное количество танков западного производства, в том числе немецких Leopard 2, которых должно хватить для того, чтобы сформировать несколько танковых бригад.
Поставки вооружений украинской армии ведут к затягиванию вооруженного конфликта, а следовательно к большим масштабам разрушений на территории этой страны. Таким образом, заявления Дуды слабо коррелируются между собой.